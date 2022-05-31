Годовое общее собрание акционеров 2022. Как провести ГОСА без нарушений?

В 2020 году заседания акционеров впервые было разрешено проводить в онлайн-формате — до этого ГОСА проводились только при условии личного присутствия участников. По прошествии одного года, в июле 2021 года, ГК закрепил возможность проведения годовых собраний в онлайн, однако до сих пор их порядок не закреплен профильными федеральными законами (об АО и в том числе ООО). Это открывает окно большим сложностям в части правоприменения норм относительно проведения собраний и может приводить к значительным нарушениям со стороны юридических лиц.

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Процесс проведения мероприятия можно разбить на несколько этапов. И начинать следует с подготовки.

Подготовительный период при проведении ГОСА

Для начала требуется принять решение о проведении массового сбора владельцев акций (это относится к компетенции СД). В случае осуществления функций совета директоров самим собранием решение о проведении ГОСА принимается лицом или органом, закрепленным уставной документаций компании. Что необходимо зафиксировать в рамках подготовительного этапа?

Определить для начала форму проведения процедуры. Напомним, что в 2022 это можно делать в том числе в заочном формате. Установить сроки мероприятия. Это важнейший момент. Запомните, что годовые общие собрания акционеров проводятся по общему правилу в период с 1 марта по 30 июня. Это установленное законодательством требование, и нарушать его нельзя! Положения о сроках закрепляются п.1 ст. 47 ФЗ № 208. Пренебрежение законодательными требованиями может привести к административной ответственности и штрафу в размере от 500 до 700 тысяч рублей на компанию (ч. 5 ст. 15.23.1. КоАП). Зафиксировать время и место созыва участников. Сформировать повестку дня. Под повесткой дня понимается список конкретных вопросов, которые должны обсуждаться именно в рамках годового заседания владельцев акций. Закрепить способы уведомления участников и перечень информационных материалов, которые они должны получить (и порядок их предоставления).

Важно: формированием перечня держателей акций, правомочных поучаствовать в собрании, занимается регистратор.

Важный шаг — направление акционерам уведомления о запланированном событии. Все лица, указанные регистратором в списке, должны получить повестку за 21 день до начала собрания или за 30 дней, если в рамках заседания будет обсуждаться вопрос о реорганизации предприятия. А направить сообщение не позже, чем за 50 дней до собрания нужно в том случае, если на ГОСА будет подниматься обсуждение реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, а также избрание совета директоров, создаваемого в результате такой реорганизации.

Большие затруднения всегда вызывает вопрос уведомления участников. Так как же это можно сделать?

Есть несколько способов:

Размещение сообщения на сайте компании. Направление заказного письма или вручение повестки под подпись. Публикация уведомления в печатном издании. Отправка письма на указанный акционером адрес электронной почты. Посредством телефонного сообщения или текстового уведомления.

Одной из обязанностей общества является направление участникам информационных материалов. Необходимость отправки акционерам документации, с одной стороны, устанавливается законодательством, а с другой стороны, — уставом компании. Исполнить обязанность можно посредством почтового или электронного отправления, а также разместив информацию в Интернет-ресурсе. Сроки направления материалов участникам заседания — не позднее чем за 20 дней до даты начала ГОСА.

Не забываем и про подготовку бюллетеней для голосования. Их использование обязательно в ряде случаев:

Собрание проводится в рамках ПАО. Собрание проводится в непубличной компании с числом акционеров, владеющих голосующими акциями, 50 и больше. Собрание проводится в заочной форме.

Вместе при необходимости компания, не отвечающая критериям выше, может использовать бюллетени для волеизъявления участников. Однако это нужно будет прописать в уставе АО. Выдача листов для голосования осуществляется под подпись владельцу ценных бумаг или лицу, являющемуся его представителем, — не позднее чем за 20 дней до ГОСА.

Проведение ГОСА

Далее происходит непосредственный сбор участников организации. Если мероприятие проводится офлайн, то сначала осуществляется регистрация прибывающих в специальном журнале.

Строго регламентированного порядка при проведении ГОСА в заочной форме пока что нет. Однако условия реализации процедуры и требования к ней должны быть внесены в уставную документацию предприятия.

Важно: собрание считается состоявшимся, если имеется кворум — минимальное число участников, требуемое для принятия решений по вопросам повестки дня. Без достижения кворума собрание не может быть начато. В противном случае общество подвергнется административной ответственности.

Итоги годового общего собрания акционеров

По итогам заседания составляется протокол ОСА и удостоверяются принятые решения (только если сбор проводился в формате личного присутствия). Итоговый протокол должен формироваться в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после его закрытия. Составлять документ должен председательствующий, секретарь и/или иное уполномоченное обществом лицо. Выявленные нарушения при формировании протокола могут привести к административной ответственности по 15.23.1 КоАП.

Вы прочитали достаточно краткое и сжатое описание подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Практически каждый шаг этого сложного и длительного процесса может привести к административной ответственности и крупным штрафам.

Как не допустить этого? Перед самым началом периода проведения ГОСА лучшие эксперты страны в сфере корпоративного управления проводили масштабный семинар по организации собраний с учетом последних изменений законодательства. Эксперты Института Корпоративных Технологий, журнала «Акционерное общество» и АО «СТАТУС» зачитали доклады о проведении ГОСА без нарушений, дали экспертные рекомендации и разобрали судебную практику по отмене решений собраний. Всего лишь за 99 рублей вы можете получить доступ к более чем 5-часовой записи лекций — по ссылке seminar-ikt.online.

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