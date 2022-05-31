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Годовое общее собрание акционеров 2022. Как провести ГОСА без нарушений?

Сейчас идет активная пора проведения годовых общих собраний акционеров. В последние годы процедура значительно преобразилась из-за внешних обстоятельств. Поэтому ответственные за проведение ГОСА лица наверняка задаются вопросом «как провести собрание без нарушений?». Разберем порядок процедуры с учетом изменений и, надеемся, ответим на ваши вопросы.

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В 2020 году заседания акционеров впервые было разрешено проводить в онлайн-формате — до этого ГОСА проводились только при условии личного присутствия участников. По прошествии одного года, в июле 2021 года, ГК закрепил возможность проведения годовых собраний в онлайн, однако до сих пор их порядок не закреплен профильными федеральными законами (об АО и в том числе ООО). Это открывает окно большим сложностям в части правоприменения норм относительно проведения собраний и может приводить к значительным нарушениям со стороны юридических лиц.

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Процесс проведения мероприятия можно разбить на несколько этапов. И начинать следует с подготовки.

Подготовительный период при проведении ГОСА

Для начала требуется принять решение о проведении массового сбора владельцев акций (это относится к компетенции СД). В случае осуществления функций совета директоров самим собранием решение о проведении ГОСА принимается лицом или органом, закрепленным уставной документаций компании. Что необходимо зафиксировать в рамках подготовительного этапа?

  1. Определить для начала форму проведения процедуры. Напомним, что в 2022 это можно делать в том числе в заочном формате.
  2. Установить сроки мероприятия. Это важнейший момент. Запомните, что годовые общие собрания акционеров проводятся по общему правилу в период с 1 марта по 30 июня. Это установленное законодательством требование, и нарушать его нельзя! Положения о сроках закрепляются п.1 ст. 47 ФЗ № 208. Пренебрежение законодательными требованиями может привести к административной ответственности и штрафу в размере от 500 до 700 тысяч рублей на компанию (ч. 5 ст. 15.23.1. КоАП).
  3. Зафиксировать время и место созыва участников.
  4. Сформировать повестку дня. Под повесткой дня понимается список конкретных вопросов, которые должны обсуждаться именно в рамках годового заседания владельцев акций.
  5. Закрепить способы уведомления участников и перечень информационных материалов, которые они должны получить (и порядок их предоставления).

Важно: формированием перечня держателей акций, правомочных поучаствовать в собрании, занимается регистратор.

Важный шаг — направление акционерам уведомления о запланированном событии. Все лица, указанные регистратором в списке, должны получить повестку за 21 день до начала собрания или за 30 дней, если в рамках заседания будет обсуждаться вопрос о реорганизации предприятия. А направить сообщение не позже, чем за 50 дней до собрания нужно в том случае, если на ГОСА будет подниматься обсуждение реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, а также избрание совета директоров, создаваемого в результате такой реорганизации.

Большие затруднения всегда вызывает вопрос уведомления участников. Так как же это можно сделать?

Есть несколько способов:

  1. Размещение сообщения на сайте компании.
  2. Направление заказного письма или вручение повестки под подпись.
  3. Публикация уведомления в печатном издании.
  4. Отправка письма на указанный акционером адрес электронной почты.
  5. Посредством телефонного сообщения или текстового уведомления.

Одной из обязанностей общества является направление участникам информационных материалов. Необходимость отправки акционерам документации, с одной стороны, устанавливается законодательством, а с другой стороны, — уставом компании. Исполнить обязанность можно посредством почтового или электронного отправления, а также разместив информацию в Интернет-ресурсе. Сроки направления материалов участникам заседания — не позднее чем за 20 дней до даты начала ГОСА.

Не забываем и про подготовку бюллетеней для голосования. Их использование обязательно в ряде случаев:

  1. Собрание проводится в рамках ПАО.
  2. Собрание проводится в непубличной компании с числом акционеров, владеющих голосующими акциями, 50 и больше.
  3. Собрание проводится в заочной форме.

Вместе при необходимости компания, не отвечающая критериям выше, может использовать бюллетени для волеизъявления участников. Однако это нужно будет прописать в уставе АО. Выдача листов для голосования осуществляется под подпись владельцу ценных бумаг или лицу, являющемуся его представителем, — не позднее чем за 20 дней до ГОСА.

Проведение ГОСА

Далее происходит непосредственный сбор участников организации. Если мероприятие проводится офлайн, то сначала осуществляется регистрация прибывающих в специальном журнале.

Строго регламентированного порядка при проведении ГОСА в заочной форме пока что нет. Однако условия реализации процедуры и требования к ней должны быть внесены в уставную документацию предприятия.

Важно: собрание считается состоявшимся, если имеется кворум — минимальное число участников, требуемое для принятия решений по вопросам повестки дня. Без достижения кворума собрание не может быть начато. В противном случае общество подвергнется административной ответственности.

Итоги годового общего собрания акционеров

По итогам заседания составляется протокол ОСА и удостоверяются принятые решения (только если сбор проводился в формате личного присутствия). Итоговый протокол должен формироваться в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после его закрытия. Составлять документ должен председательствующий, секретарь и/или иное уполномоченное обществом лицо. Выявленные нарушения при формировании протокола могут привести к административной ответственности по 15.23.1 КоАП.

Вы прочитали достаточно краткое и сжатое описание подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Практически каждый шаг этого сложного и длительного процесса может привести к административной ответственности и крупным штрафам.

Как не допустить этого? Перед самым началом периода проведения ГОСА лучшие эксперты страны в сфере корпоративного управления проводили масштабный семинар по организации собраний с учетом последних изменений законодательства. Эксперты Института Корпоративных Технологий, журнала «Акционерное общество» и АО «СТАТУС» зачитали доклады о проведении ГОСА без нарушений, дали экспертные рекомендации и разобрали судебную практику по отмене решений собраний. Всего лишь за 99 рублей вы можете получить доступ к более чем 5-часовой записи лекций — по ссылке seminar-ikt.online.

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