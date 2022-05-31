В каких случаях со страховой выплаты нужно заплатить НДФЛ и как это сделать

Когда НДФЛ не начисляется

Перечень видов страховых выплат, которые освобождены от налогообложения, установил Налоговый кодекс (статья 213).

НДФЛ не начисляется на выплаты:

По договорам обязательного страхования, например, на компенсацию от страховщика по ОСАГО или страхование пассажиров общественного транспорта.

По завершившимся договорам добровольного страхования жизни, то есть по дожитию страхователя и если он умер в период действия договора. Но есть нюансы. Взносы по такому договору должен вносить сам получатель выплаты либо его близкие родственники — члены семьи, а сумма премии, увеличенная на ставку рефинансирования за период страхования, должна быть не меньше выплаты.

По договорам добровольного личного страхования не облагаются налогом выплаты по рисковым событиям, например, если страхователь ушел из жизни, получил инвалидность и т. п.

По договорам добровольного пенсионного страхования, заключенным физическими лицами в свою пользу.

Когда налог на доходы заплатить придется

Налоговый кодекс перечислил ситуации, когда налог уплатить все же придется:

Если выплата от страховой компании по договору добровольного страхования имущества или страхования недвижимости превышает фактический урон . Но такие ситуации случаются редко.

. Но такие ситуации случаются редко. Если по договорам добровольного страхования жизни сумма взносов оказалась меньше, чем та, которую получил страхователь по дожитию. Например, если полис вдруг оказался очень доходным.

по дожитию. Например, если полис вдруг оказался очень доходным. НДФЛ с выплат по дожитию начисляется, если договор заключен не в пользу близких родственников и если сумма страховых выплат превышает внесенные взносы (при этом разница между этими суммами уменьшается на среднегодовую ставку рефинансирования Банка России).

и если сумма страховых выплат превышает внесенные взносы (при этом разница между этими суммами уменьшается на среднегодовую ставку рефинансирования Банка России). Налог со страховой выплаты нужно заплатить, если получили ее по договору страхования финансовых рисков. К таким договорам относятся, например, полисы на случай потери дохода, а также договоры страхования держателей банковских карт.

«Выплаты по договорам страхования финансовых рисков являются доходами, облагаемыми НДФЛ, — говорит управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков. — Рассчитывается налог с разницы между страховой выплатой и рыночной стоимостью застрахованного имущества на дату заключения договора. Учитывая специфичность денег как имущества, налоговая база по таким договорам всегда будет равна нулю».

То есть, если у вас украли деньги с банковской карты, но при этом вы не сообщали мошенникам ПИН-код и не переводили свои деньги на их счет добровольно, то выплату по полису страхования банковской карты получите в размере, установленном договором. Налогообложение скорее касается выплат, если у бизнес-структуры взломали сайт и в результате возникли потери дохода.

Еще одна страховая выплата, с которой нужно платить НДФЛ, — это инвестиционный доход, полученный по договору инвестстрахования жизни (ИСЖ).

«С него придется уплатить НДФЛ, если процент доходности за год превышает ключевую ставку ЦБ РФ», — поясняет управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Какова ставка налога и как он рассчитывается?

Доходы, подлежащие налогообложению по договорам страхования финансовых рисков и добровольного имущественного страхования, облагаются налогом по ставке 13%.

В случае с добровольным страхованием жизни налог удерживается со всей суммы дополнительного инвестиционного дохода. Из страховой выплаты вычтут сумму внесенных взносов, увеличенную на среднюю ставку рефинансирования Банка России за период страхования.

К счастью, самостоятельно рассчитывать размер налога не придется — это сделает страховая компания и удержит НДФЛ из выплаты, поскольку является налоговым агентом и источником страховых выплат.

Придется ли платить НДФЛ с выплаты, если взносы по полису вносили не сами?

Если взносы по полису делаете не сами и не члены семьи, а, например, дальний родственник или, что называется на юридическом языке, третье лицо, то полученные выплаты по страховому случаю облагаются налогом в полном объеме. Как и в случае с добровольным страхованием жизни: если взносы по договору полностью оплачивает юрлицо, например, работодатель, то вся сумма по дожитию будет облагаться НДФЛ.

Если договор страхования расторгнуть досрочно

В этом случае есть нюансы.

При досрочном расторжении договора, выплаты по которому не облагаются налогом, например, добровольного страхования жизни, страховая компания вернет выкупную сумму. Она обычно меньше, чем уплаченные взносы, — в первые годы действия договора расторгать его совсем невыгодно, потому что вернуть можно вполовину меньше, чем заплатил страховщику.

Более того, из этой суммы еще высчитают налоговый вычет за каждый год, в котором было право на его получение. Он относится к доходам, которые нужно вернуть в казну, раз уж не собираешься продолжать договорные отношения со страховщиком.

Механизм начисления выглядит так: уплаченные страховые взносы за все годы действия договора страхования суммируют и вычтут из получившейся суммы социальный налоговый вычет за каждый календарный год (подпункт 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ).

Если налоговый вычет не получали, то придется доказать это страховой компании, получив справку в налоговой инспекции по месту жительства. Тогда страховщик не станет высчитывать его из выкупной суммы.