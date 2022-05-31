В каких случаях со страховой выплаты нужно заплатить НДФЛ и как это сделать

Когда НДФЛ не начисляется
Перечень видов страховых выплат, которые освобождены от налогообложения, установил Налоговый кодекс (статья 213).
НДФЛ не начисляется на выплаты:
- По договорам обязательного страхования, например, на компенсацию от страховщика по ОСАГО или страхование пассажиров общественного транспорта.
- По завершившимся договорам добровольного страхования жизни, то есть по дожитию страхователя и если он умер в период действия договора. Но есть нюансы. Взносы по такому договору должен вносить сам получатель выплаты либо его близкие родственники — члены семьи, а сумма премии, увеличенная на ставку рефинансирования за период страхования, должна быть не меньше выплаты.
- По договорам добровольного личного страхования не облагаются налогом выплаты по рисковым событиям, например, если страхователь ушел из жизни, получил инвалидность и т. п.
- По договорам добровольного пенсионного страхования, заключенным физическими лицами в свою пользу.
Когда налог на доходы заплатить придется
Налоговый кодекс перечислил ситуации, когда налог уплатить все же придется:
- Если выплата от страховой компании по договору добровольного страхования имущества или страхования недвижимости превышает фактический урон. Но такие ситуации случаются редко.
- Если по договорам добровольного страхования жизни сумма взносов оказалась меньше, чем та, которую получил страхователь по дожитию. Например, если полис вдруг оказался очень доходным.
- НДФЛ с выплат по дожитию начисляется, если договор заключен не в пользу близких родственников и если сумма страховых выплат превышает внесенные взносы (при этом разница между этими суммами уменьшается на среднегодовую ставку рефинансирования Банка России).
- Налог со страховой выплаты нужно заплатить, если получили ее по договору страхования финансовых рисков. К таким договорам относятся, например, полисы на случай потери дохода, а также договоры страхования держателей банковских карт.
«Выплаты по договорам страхования финансовых рисков являются доходами, облагаемыми НДФЛ, — говорит управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков. — Рассчитывается налог с разницы между страховой выплатой и рыночной стоимостью застрахованного имущества на дату заключения договора. Учитывая специфичность денег как имущества, налоговая база по таким договорам всегда будет равна нулю».
То есть, если у вас украли деньги с банковской карты, но при этом вы не сообщали мошенникам ПИН-код и не переводили свои деньги на их счет добровольно, то выплату по полису страхования банковской карты получите в размере, установленном договором. Налогообложение скорее касается выплат, если у бизнес-структуры взломали сайт и в результате возникли потери дохода.
- Еще одна страховая выплата, с которой нужно платить НДФЛ, — это инвестиционный доход, полученный по договору инвестстрахования жизни (ИСЖ).
«С него придется уплатить НДФЛ, если процент доходности за год превышает ключевую ставку ЦБ РФ», — поясняет управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.
Какова ставка налога и как он рассчитывается?
Доходы, подлежащие налогообложению по договорам страхования финансовых рисков и добровольного имущественного страхования, облагаются налогом по ставке 13%.
В случае с добровольным страхованием жизни налог удерживается со всей суммы дополнительного инвестиционного дохода. Из страховой выплаты вычтут сумму внесенных взносов, увеличенную на среднюю ставку рефинансирования Банка России за период страхования.
К счастью, самостоятельно рассчитывать размер налога не придется — это сделает страховая компания и удержит НДФЛ из выплаты, поскольку является налоговым агентом и источником страховых выплат.
Придется ли платить НДФЛ с выплаты, если взносы по полису вносили не сами?
Если взносы по полису делаете не сами и не члены семьи, а, например, дальний родственник или, что называется на юридическом языке, третье лицо, то полученные выплаты по страховому случаю облагаются налогом в полном объеме. Как и в случае с добровольным страхованием жизни: если взносы по договору полностью оплачивает юрлицо, например, работодатель, то вся сумма по дожитию будет облагаться НДФЛ.
Если договор страхования расторгнуть досрочно
В этом случае есть нюансы.
При досрочном расторжении договора, выплаты по которому не облагаются налогом, например, добровольного страхования жизни, страховая компания вернет выкупную сумму. Она обычно меньше, чем уплаченные взносы, — в первые годы действия договора расторгать его совсем невыгодно, потому что вернуть можно вполовину меньше, чем заплатил страховщику.
Более того, из этой суммы еще высчитают налоговый вычет за каждый год, в котором было право на его получение. Он относится к доходам, которые нужно вернуть в казну, раз уж не собираешься продолжать договорные отношения со страховщиком.
Механизм начисления выглядит так: уплаченные страховые взносы за все годы действия договора страхования суммируют и вычтут из получившейся суммы социальный налоговый вычет за каждый календарный год (подпункт 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ).
Если налоговый вычет не получали, то придется доказать это страховой компании, получив справку в налоговой инспекции по месту жительства. Тогда страховщик не станет высчитывать его из выкупной суммы.