НДФЛ

Маткапитал и недвижимость: как получить вычет по НДФЛ, возврат налога в бюджет и уменьшение доходов

Если вы вложили маткапитал в недвижимость, возникают нюансы, связанные с налоговым вычетом и уплатой НДФЛ. О них нужно помнить, чтобы не потерять деньги или не получить «письмо счастья» от налоговой.

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Родителям, которые использовали маткапитал на улучшение жилищных условий, надо знать несколько нюансов.

Надо вычесть маткапитал из расходов на жилье для возврата НДФЛ (п. 1 ст. 220 НК)

Если родители покупают квартиру с использованием маткапитала, получить налоговый вычет можно только с той суммы, которая оплачена своими деньгами. С суммы маткапитала или других видов господдержки, вернуть налог нельзя.

Например, квартира стоит 4 млн ₽ , из них 600 000 ₽ оплачено маткапиталом. Вычет для возврата НДФЛ — 3 400 000 ₽ . То есть супруг и супруга смогут вернуть только 442 000 ₽, а не 520 000 ₽.

Следить за этим должен сам налогоплательщик, который заявляет вычет. Налоговая может вернуть налог и со всей стоимости квартиры, но потом разберется и предъявит претензии.

Надо вернуть в бюджет налог, если получили вычет и потом использовали маткапитал (п. 1 ст. 220 НК)

При покупке квартиры или дома в ипотеку можно сразу заявить вычет со всей стоимости объекта, хотя ее часть уплачена кредитными деньгами.

Если после получения вычета семья получит право на маткапитал и вложит его в ипотеку, получится, что часть суммы семья оплатит не своими деньгами. А значит, права на вычет из этой суммы не будет.

Например, Ольга купила студию за 2 000 000 ₽, из них 500 000 ₽ — первоначальный взнос, а остальное — кредит. Девушка получила налоговый вычет 260 000 ₽. Через 5 лет она родила ребенка и вложила 693 тысячи в ипотеку. Но вычет она получила со всей суммы, а теперь вышло, что 693 000 — это не ее деньги. Девушке придется вернуть излишне полученный НДФЛ в размере 90 090 ₽: 693 000 ₽ × 13%.

То же самое касается и 450 000 на ипотеку для многодетных.

Можно уменьшить доходы детей при продаже их долей на подтвержденные расходы (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК)

Минимальный срок владения долями детей считается с того момента, когда эти доли выделены. Даже если родители купили квартиру 10 лет назад, а после погашения ипотеки просто выполнили свои обязанности и выделили детям доли, срок владения этими долями начинает считаться заново.

Это значит, что придется ждать 3 или 5 лет, чтобы продать квартиру без налога.

С 2019 года при расчете НДФЛ от продажи детских долей, которые выделили из-за маткапитала, доходы детей можно уменьшать на подтвержденные расходы. При условии, что за квартиру платили родители или супруги родителей. То есть, налог можно уменьшить или не платить совсем.

Например, родители в 2015 купили квартиру за 5 млн ₽. В 2022 выделили двоим детям по 1/4, и сразу решили продать квартиру за ту же сумму. Получается, что дети получили доход: по 1 250 000 ₽ каждый. Если не знать этого правила, пришлось бы заплатить налог: (5 млн/2)x13% = 325 тыс. ₽ Даже если применить вычет по умолчанию в размере 1 млн. ₽ пропорционально долям, все равно налог остается.

Но если уменьшить налогооблагаемую базу на расходы родителей (5 млн. / 4 = 1 250 000 ₽), налоговая база станет равна нулю. Налог платить не нужно.

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