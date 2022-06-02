Как понимать новую судебную практику с участием истцов из недружественных стран

В правоприменительной практике в последнее время произошли изменения. Широкое распространение получил термин «недружественная страна». Суды принимают решения, которые ограничивают права компаний из государств, отрицательно настроенных в отношении России.

Предприниматели, в свою очередь, решили оправдать неисполнение обязательств и свои нарушения тем, что контрагенты — резиденты недружественной страны. Особенно часто такой аргумент звучит в спорах о правах на интеллектуальную собственность.

Список государств, которые выражают недоброжелательность к нашей стране, утвердило Правительство 5 марта 2022 года. Все те, кто выдвинули санкции, незамедлительно попали в него.

Позиция злоупотребления

Первый случай в российской судебной практике, который вызвал резонанс, произошел в Кировской области. Британская компания, владеющая торговой маркой «Свинка Пеппа», обратилась в суд за защитой исключительных прав. АС отказал в удовлетворении иска, аргументируя это принадлежностью истца к недружественной стране. Суд расценил его действия как злоупотребление правом. Но компания подала апелляцию во 2 Арбитражный апелляционный суд, судебное заседание должно было состояться 16 мая, но его перенесли на 14 июня 2022 года. Поэтому пока неизвестно, поддержит ли апелляционный суд решение первой инстанции.

После этого прецедента последовали другие не менее интересные случаи. Практика насчитывает более 30 дел. Большинство связано с взысканием компенсации за использование ОИС без разрешения владельца.

АС Севастополя 13 апреля 2022 года рассмотрел дело № А84-453/2022. Компания ABRO Industries Inc. из США требовала взыскать с российского предпринимателя компенсацию за незаконную продажу продукции ABRO MASTERS. Судья, рассматривающий дело, согласился с доводами истца о том, что использование торгового обозначения без разрешения владельца запрещено. Однако отказал в иске из-за иностранного статуса компании. Доводы были такими же, как и у Кировского суда, даже чуть шире. В частности указано, что резиденты РФ не могут в данный момент получить аналогичные компенсации на территории США из-за ограничений, в связи с чем суд выносит отказ. Апелляция уже подана в 21 ААС.

Спорные формулировки были найдены в Постановлении Семнадцатого ААС от 18.04.2022 года № А60-53756/2021. Так, ООО «1С-Софт» и ООО «1С» пытались взыскать компенсацию за незаконное использование программы 1С. ООО «Агрофирма «Ирбитская», выступая ответчиком, ссылалось на то, что истцы подконтрольны недружественному Кипру. Суд не признал этот факт, заявив, что конечными бенефициарами являются граждане России. Странная формулировка, получается, что в противном случае подконтрольность бенефициарам из недружественной страны стала бы основанием для отказа в иске.

В Постановлении Пятого ААС от 01.04.2022 года № А51-20464/2021 имеется оговорка, что нарушение прав было совершено до принятия Америкой ограничений в отношении России. Получается, если бы ответчик нарушил право после этого, то суд бы отказал истцу.

Вероятно, имеет место проявление эмоций. Хотя этот фактор не должен брать верх в правосудии. На наш взгляд, такой подход не отвечает реальной букве закона.

Позиция защиты прав вне зависимости от страны регистрации

Не все суды поддержали позицию Кировского и Севастопольского арбитража. Вновь вернемся к первому примеру. Аналогичный иск Entertainment One UK Ltd. подала в отношении российского предпринимателя в АС Удмуртской республики. Ответчик указал, что истец — резидент недружественной страны. Суд не учел это обстоятельство и удовлетворил иск. Подана апелляция в 17 ААС.

АС Челябинской области также не выявил признаков злоупотребления правом при рассмотрении спора с участием компании из Финляндии, защищающей права на ТЗ Angry Birds. Доводы ответчика показались суду недостаточными. Подана апелляция в 18 ААС.

АС Томской области, рассматривая дело № А67-988/2022, также внес пояснения. Истцом выступила компания из США. Российский предприниматель указал в отзыве ссылку на Указ № 79, а также на решение Кировского суда. Суд пояснил, что в данном Указе нет норм, которые бы прямо или косвенно указывали на ограничения в охране исключительных прав резидентов недружественных стран. В этом документе вообще отсутствуют положения, связанные с ИС. Суд подчеркнул, что страны ответчика и истца, помимо прочего, являются участниками международных конвенций и соглашений. Иск удовлетворили, однако на апелляцию ответчик уже подал.

АС Кемеровской области также солидарен с томскими коллегами. В деле № А27-10992/2021 суд удовлетворил требования «Российского авторского общества», требовавшего компенсацию от радиоканала «Радио-Любовь» за использование песен иностранных правообладателей. Ответчик упомянул об Указе № 79, но суд пояснил, что никакого отношении к интеллектуальной собственности данный документ не имеет. Компенсации будут выплачены правообладателям песен.

Арбитражный суд Краснодарского края также удовлетворил иск Wenger S.A. из Швейцарии. Решение суда по делу № А32-4335/2022 гласит, что ИП, реализующий продукцию под товарным знаком «SWISSGEAR», обязан выплатить правообладателю компенсацию.

АС Республики Татарстан 11 апреля 2022 года, рассматривая дело А65-2088/2022 , отклонил доводы ответчика о недружественности истца. Суд пояснил, что Указ № 79 никак не влияет на рассмотрение дела, так как правовое регулирование в сфере ИС определяется Конституцией, международными НПА и другими правовыми актами, в числе которых нет данного Указа.

Компания ROI VISUAL Co. Ltd., известная в юридических кругах своими многочисленными исками в отношении российских предпринимателей, потребовала компенсацию за использование товарного знака и рисунков «Поли», «Рой», «Эмбер», «Марк», «Баки», «Хэлли», «Брунер», «Скул Би», «Дампу» и других персонажей. Последние решения по делам с данным истцом свидетельствуют об удовлетворении исков. Прецеденты зафиксированы в Арбитражных суда Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики 13 мая 2022 года. Ранее ответчик в деле № А07-19686/2021 подал апелляцию со ссылкой на злоупотребление правом со стороны истца.

Апелляционный суд пояснил, что на государственном уровне устанавливаются ответные меры в отношении резидентов недружественных стран. Правительство РФ не выдвинуло реторсии в отношении прав на объекты ИС компаниям из Южной Кореи. Таким образом, никаких оснований для признания действий истца злоупотреблением правом нет. Решение суда осталось неизменным.

Суд апелляционной инстанции 1 апреля 2022 года отклонил доводы ответчика и поддержал решение суда первой инстанции. Речь идет о споре, истцом в котором выступила компания из США. Помимо указа № 79, ответчик ссылался на постановление № 299. Но суд остался на стороне компании из Америки.

Что касается дел о привлечении к административной ответственности за использование чужих средств индивидуализации, суды категорически не принимают во внимание ссылки на 79-й указ.

Подтверждением данного факта служит судебная практика. АС Псковской области привлек к ответственности предпринимателя за использование торговых обозначений Marlboro и L&M без согласия правообладателей. Ответчик ссылался на указ № 79 и случай в Кировском суде, но это не дало ожидаемого результата. Суд пояснил, что регистрация ТЗ на территории РФ является гарантией его защиты. АС Курганской области в деле № А34-4004/2022 также не учел ссылку на указ.

Что будет дальше?

И все-таки большинство судов не принимают во внимание информацию о территориальной принадлежности истца. Никаких ограничений в защите прав резидентов недружественных государств нет.

С правовой точки зрения, считать безусловным основанием для отказа в защите оппоненту, имеющему иностранный статус, неподтвержденные обстоятельства злоупотребления правом из-за связи с недружественной страной — нельзя. То есть, ответчику необходимо доказать, что этот факт имеет отношение к рассматриваемому делу. Если такого обоснования нет, то рассматривать связь с недружественной страной в качестве основания для отказа в удовлетворении иска суд не должен.

Ответчики из России подают апелляции на решения, которые не учитывают недружественность, но, вероятно, ААС лишь поддержат доводы судов первой инстанции.

С уверенностью можно сказать, что судебная практика в скором времени полностью вернется в старые рамки. Контрафактная продукция не будет заполнять российский рынок. Огромное количество информации о том, что суды стали отказывать иностранным резидентам по признаку территориальной принадлежности — это лишь несколько прецедентов, которые являются исключением из общего правила, что наглядно демонстрирует судебная практика.

Источник: Лирейт.