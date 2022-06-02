Электронная подпись: что изменится в 2022 году

Почему изменения вступили в силу

Изменения в сфере электронной подписи связаны с внесением поправок к закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые были приняты еще в 2019. Большая часть из них вступила в действие сразу, другая часть была реализована в июле 2021, а оставшиеся будут вводиться в январе 2022 и январе 2023.

Июльские и январские изменения коснутся абсолютно всех, кто использует ЭП, поэтому еще с 1 января 2022 (или раньше, если срок ЭП заканчивается раньше января) нужно было овладеть новыми правилами получения и использования ЭП.

Сроки действия электронной подписи

Срок действия электронной подписи истекает через 12 месяцев после ее получения, но она может стать недействительной раньше 1 января 2022, если удостоверяющий центр утратит свою аккредитацию раньше.

С июля 2021 в большинстве УЦ уже нельзя было получить электронную подпись, так как они не прошли аккредитацию по новым правилам. А потому ЭП, полученная у них, действовала до января 2022. Но как узнать, какие УЦ получили аккредитацию по новым правилам? Смотрите Перечень аккредитованных удостоверяющих центров.

С 1 января 2022 руководителям и индивидуальным предпринимателям необходимо получать подпись по новым правилам. Если же имеется действующая подпись аккредитованного УЦ, то она пока будет работать как для руководителя, так и для сотрудника.

Порядок оформления электронной подписи

Руководителям индивидуальных предпринимателей и юридических лиц необходимо обратить внимание, что после окончания срока действия ЭП оформить новую можно только в ФНС. Это правило работает с 1 января 2022. Для получения электронной подписи руководителям нужно напрямую обратиться в налоговую или же к ее доверенным лицам, коими являются удостоверяющие центры, прошедшие аккредитацию по новым правилам и дополнительный отбор. Стоит отметить, что эти УЦ могут выдавать подписи и руководителям, и их сотрудникам.

Согласно поправкам, принятым в 2021, сроки изменений в сфере ЭП для сотрудников и уполномоченных лиц были отсрочены еще на год, то есть перенесены с января 2022 на 1 января 2023.

В период с 1 января по 31 декабря 2022 можно по прежним правилам получать и работать с ЭП, в которой отражены данные о сотруднике и организации и такой подписью можно подписывать документы от лица организации. А вот с 1 марта начала действовать новая схема, на которую сотрудник, по желанию, могут перейти сейчас. Для этого надо получить электронную подпись физического лица в аккредитованном удостоверяющем центре. В такой ЭП указаны только ФИО сотрудника, и она не будет содержать данных об организации, в которой он работает и ею можно пользоваться для подписи личных и рабочих документов.

А вот использовать подпись физлица для подписи документов от лица организации просто так будет нельзя. Для этого будет необходимо еще получить электронную доверенность, официальное название которой звучит как «Доверенность в машиночитаемом виде».

Но внедрить ее будет не так просто, понадобится время для того, чтобы разработать принципы ее работы, утвердить нормативные акты, а главное, научить информационные серверы работать с этой доверенностью.

Динамика внедрения

Пока что с подписями физлиц и приложенными к ним доверенностями работают лишь единицы информационных систем, например, Федеральная налоговая служба. Поэтому менять старую подпись на подпись физлица и получать к ней доверенность можно не спешить. Но вот с 1 января 2023 это будет обязательно.

Чтобы получить подпись в налоговой, руководителю необходимо подтвердить свою личность. Для этого ему необходимо самостоятельно явиться в налоговую и иметь при себе паспорт, СНИЛС, защищенный носитель и документацию на него. Носитель можно купить у производителя или непосредственно в удостоверяющем центре (но можно использовать уже имеющийся). Обратите внимание, что это нужно для получения первой подписи. При получении последующих личность можно подтвердить дистанционно.

Также необходимо учесть следующие нюансы при работе с подписью ФНС:

для работы ЭП на компьютере необходимо иметь действующее средство криптозащиты;

в ФНС руководители получают одну подпись на юридическое лицо, которую нельзя скопировать, а значит, что всем сотрудникам, которые от лица организации подписывают документы, нужно будет иметь собственную подпись физлица и электронную доверенность на нее;

руководителям государственных структур за получением подписи необходимо обратиться в казначейство;

руководителям финансовых организаций с 2022 нужно получать подпись в Центробанке.

Самое главное, на что стоит обратить внимание: если у вас есть действующая ЭП аккредитованного центра, то после 1 января она будет работать максимум до 31 декабря 2022.