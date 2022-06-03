Кредитка или карта рассрочки: что выгоднее выбрать для покупок?

Чем карта рассрочки отличается от кредитной карты

Карта рассрочки — по сути, та же кредитка, то есть банковская карта с кредитным лимитом, предназначенная для безналичных покупок. Но есть несколько различий.

Беспроцентный период

У кредитных карт есть беспроцентный период (льготный период, грейс-период) — определенный срок, в течение которого можно пользоваться деньгами банка без процентов. Каждый льготный период состоит из расчетного и платежного периодов. Задолженность по покупкам, совершенным в расчетном периоде, нужно полностью закрыть до окончания платежного периода — тогда банк не начислит проценты за использование кредита.

Принцип действия рассрочки другой: вы расплачиваетесь карточкой за товар или услугу, а затем в течение определенного срока (обычно от нескольких месяцев до года) погашаете долг равными частями без процентов. Проценты и штрафы начисляются только в случае просрочки регулярного платежа.

Пример № 1. У Марины есть кредитная карта с льготным периодом 60 дней. В мае Марина оплатила с карты робот-пылесос за 20 тыс. рублей и еще 10 тыс. рублей потратила на повседневные покупки. Чтобы не платить проценты, Марина должна до конца июня вернуть на карточку потраченные 30 тыс. рублей. Если такой возможности нет, ей нужно внести в июне хотя бы минимальный платеж (обычно 3–5% от суммы долга), но на оставшуюся задолженность банк начислит проценты. Пример № 2. Олег пользуется картой рассрочки. В мае он купил телефон за 60 тыс. рублей. Рассрочка по карте предоставляется на шесть месяцев, поэтому в течение полугода Олег должен ежемесячно возвращать на карту по 10 тыс. рублей. Если вносить платежи вовремя, проценты не начислятся, и через шесть месяцев Олег выплатит банку только ту сумму, которую потратил. Если же не внести регулярный платеж, банк начислит проценты или выставит штраф — в зависимости от условий обслуживания карты.

Как видно из примеров, рассрочка проще и выгодней, особенно в случае дорогостоящей покупки, когда полностью закрыть долг в течение льготного периода обременительно. Впрочем, если выбрать кредитку с длинным льготным периодом, особой разницы с погашением задолженности не будет.

Универсальность

Кредитные карты более функциональны: льготный период по ним распространяется на покупки в любых магазинах.

Рассрочка обычно предоставляется на покупки в магазинах-партнерах банка. Также в рассрочку часто нельзя купить товары со скидкой.

В чем подвох рассрочки?

Бесплатная рассрочка от банка — это звучит подозрительно. Какой смысл банку давать деньги в долг, если на этом не заработать?

Однако никакого подвоха в рассрочке нет — если, конечно, вовремя погашать задолженность. Карты рассрочки выгодны банку благодаря магазинам-партнерам: они платят банку комиссионные, а взамен получают новых покупателей, готовых на условиях рассрочки совершать крупные покупки. В итоге никто не остается внакладе: банки получают прибыль от партнеров, магазины — от покупателей, ну а владельцы карточек могут пользоваться кредитными деньгами без процентов.

Гибридные карты

В последние годы разница между кредитками и картами рассрочки все больше размывается. Так, банки стали подключать опции рассрочки к обычным кредитным картам.

Пример такой гибридной карты — «Тинькофф Платинум» от банка «Тинькофф». Это классическая кредитка с грейс-периодом 55 дней, по которой есть опция рассрочки. Предоставляется рассрочка на покупки в магазинах-партнерах банка. Список доступных предложений есть в личном кабинете клиента, условия предоставления рассрочки у каждого магазина могут различаться. Одновременно разрешается активировать любое количество предложений, после чего при совершении покупки в выбранном магазине рассрочка начнет действовать автоматически.

Опции беспроцентной рассрочки есть и по кредиткам Urban Card Кредит Европа Банка, «Своя» Россельхозбанка и UnionPay банка «Русский Стандарт».

Карты рассрочки

Карты рассрочки, в свою очередь, тоже стали замахиваться на универсальность кредиток. Если раньше классическими картами рассрочки предлагалось расплачиваться только в партнерской сети магазинов, сейчас ими можно платить практически везде, правда, на менее выгодных условиях.

Так, по «Халве» от Совкомбанка на покупки в магазинах-партнерах действует бесплатная рассрочка до 18 месяцев, а на покупки вне партнерской сети дается только два месяца рассрочки, да и сама операция платная — 1,9% от суммы плюс 290 рублей.

Картой «Совесть» Хоум Кредит Банка в сторонних магазинах можно расплачиваться бесплатно, но рассрочка по таким покупкам действует только до 51 дня, тогда как на покупки у партнеров может длиться до года. Срок рассрочки не у партнеров можно продлить до трех месяцев за 599 рублей в месяц.

Впрочем, и у «Халвы» Совкомбанка, и у «Совести» Хоум Кредит Банка действительно очень широкая партнерская сеть, включающая популярные супермаркеты, магазины одежды и обуви, аптеки, магазины товаров для дома, электроники и т. д. Список партнеров есть на сайтах программ.

Помимо, собственно, бесплатной рассрочки, по картам рассрочки есть и другие бонусы. Например, за покупки по «Халве» начисляется кэшбэк, а если держать на карте собственные средства сверх лимита — еще и до 12% дохода на остаток.

Что выбрать: кредитку или карту рассрочки?

Кредитки и карты рассрочки очень похожи. В пользу рассрочки говорит длительный беспроцентный период, в пользу кредитной карты — универсальность использования.

В рассрочку удобно приобретать дорогостоящие товары (бытовую технику, электронику, мебель и др.), вернуть деньги за которые в течение двух-трех месяцев обременительно для бюджета. Также карты рассрочки подойдут тем, кто часто совершает покупки в магазинах-партнерах банка, выпустившего карту.

Если же нужна более многофункциональная карточка, стоит оформить бесплатную кредитную карту с длинным льготным периодом.

Третий вариант — оформить обе карты и пользоваться ими поочередно в зависимости от ситуации. Правда, есть риск, что в этом случае лимит по обеим картам может быть меньше, так как при рассмотрении заявки банки принимают во внимание наличие у заемщика других кредитных продуктов и устанавливают лимит с учетом дополнительной нагрузки.