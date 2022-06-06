Налоговики начали штрафовать компании за нарушения валютного законодательства

19.05.2022 Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу Медиа Бродкастинг Груп (№ А40-98855/21), в рамках которого рассматривался вопрос о правомерности привлечения налогоплательщика к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП за незачисление части валютной выручки на счета в уполномоченных российских банках, которая соответствует удержанной и перечисленной в бюджет налоговым агентом сумме иностранного налога у источника в отношении выплат, сделанных иностранной организацией в пользу российского общества по заключенному между ними лицензионному договору.

ООО «Медиа Бродкастинг Груп» (далее — «Общество») обратилось в суд с требованием о признании незаконным и отмене решения налогового органа о привлечении Общества к ответственности за совершение административного правонарушения. Удовлетворяя требование Общества, суд обосновал свою позицию следующим:

Как следует из содержания лицензионного договора, заключенного между Обществом (лицензиаром) и иностранной организацией (лицензиатом), выплате в пользу Общества подлежит лицензионное вознаграждение за вычетом суммы иностранного налога на доходы нерезидента, удерживаемого у источника выплаты и подлежащего перечислению в бюджет иностранного государства (государства источника дохода).

Подлежащая удержанию сумма иностранного налога исчислена лицензиатом по ставке, установленной налоговым законодательством указанного иностранного государства, и перечислена в бюджет иностранного государства.

Таким образом, у иностранного контрагента Общества отсутствовала обязанность по перечислению суммы удержанного налога Обществу, в связи с чем данная сумма не может рассматриваться как часть валютной выручки, в отношении которой у Общества имеется установленная ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» обязанность обеспечить зачисление иностранной валюты или валюты РФ на счета в уполномоченных банках на территории РФ.

Валютная выручка определяется исключительно на основании договоров, а не данных ведомостей валютного контроля, в связи с чем ссылка налогового органа на сумму выручки, отраженную в ведомости валютного контроля, судом отвергнута.

Гражданское и валютное законодательство РФ не содержат требований о включении в договоры твердых сумм налогов, подлежащих удержанию одной из сторон договора из доходов, выплачиваемых в пользу другой стороны договора.

Отсутствие в акте приема-передачи указания на удержание налога также не создает для получателя дохода обязанности по обеспечению зачисления удержанной суммы налога на счета в уполномоченных банках.

Акт приема-передачи вообще не должен содержать информацию об удержании налога, поскольку единственным назначением такого акта является удостоверение факта приема и передачи объектов (работ, услуг, интеллектуальных прав).

Рассматриваемое дело демонстрирует, насколько важно правильно прописывать порядок расчетов между сторонами по внешнеторговым сделкам.

Несмотря на то, что регулирование вопросов налогообложения в договорах может показаться излишним (ведь стороны договора в любом случае не могут изменять императивные нормы налогового законодательства, применимые к соответствующей сделке), в некоторых случаях подобная детализация может помочь в урегулировании спора с государственными органами.

Источник: telegra.ph