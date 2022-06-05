ЭДО в грузоперевозках: что важно знать бухгалтеру

Правила обмена электронными перевозочными документами вступят в силу с 1 сентября 2022 года. То есть с сентября участники грузоперевозок смогут применять ЭДО в работе.
Что случилось?
Постановлением Правительства от 21.05.2022 № 931 утверждены правила обмена электронными документами между участниками грузоперевозок. Они будут применяться с 01.09.2022 по 01.09.2028.
Что относиться к электронным перевозочным документам
Что делать, если в электронных перевозочных документах допущена ошибка?
На кого распространяются Правила обмена?
Что надо сделать, чтобы работать с ЭДО при грузоперевозках
Как будет проходить обмен электронными перевозочными документами
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.