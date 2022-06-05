Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
ЭДО

ЭДО в грузоперевозках: что важно знать бухгалтеру

Объясняем на пальцах, что важно учесть уже сейчас.

Версия для печати

Правила обмена электронными перевозочными документами вступят в силу с 1 сентября 2022 года. То есть с сентября участники грузоперевозок смогут применять ЭДО в работе.

Что случилось?

Постановлением Правительства от 21.05.2022 № 931 утверждены правила обмена электронными документами между участниками грузоперевозок. Они будут применяться с 01.09.2022 по 01.09.2028.

Что относиться к электронным перевозочным документам

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?