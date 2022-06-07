Где получить пластиковую карту «Мир» бесплатно и без всяких условий: обзор

Для пенсионеров и студентов банки часто делают карты «Мир» бесплатно, также их можно получить бесплатно в рамках зарплатного проекта.

Еще один вариант: выпустить в приложении бесплатную виртуальную карту «Мир». Такая есть у многих банков. Правда, сразу скажу, что в Сбере такой нет. Для бесплатности у них надо тратить по карточке от 5 000 рублей в месяц.

Tinkoff Black МИР

Сейчас проходит акция с бесплатным обслуживанием навсегда. Оформить надо по специальной ссылке, можете воспользоваться моей, например. Кэшбэк в 4 категориях по выбору. Если еще не клиент Тинькофф, имеет смысл сразу оформлять карту «Мир».

Мультикарта ВТБ МИР

Госбанк, то есть высокая надежность. Бесплатно без всяких условий. Если без з/п-проекта, то кэшбэк 2% в нескольких категориях: рестораны, фастфуд и доставка; такси, городской и пригородный транспорт; супермаркеты и доставка продуктов.

Все условия — вот тут.

Карта МИР Ак Барс

Есть процент на остаток и кэшбэк милями и рублями на выбор. Рублями поменьше, как обычно. А милями — 2%, что неплохо по нынешним временам. Эти мили потом можно тратить на отели, авиабилеты и ж/д билеты. Можно бесплатно снимать деньги в банкоматах любых банков РФ без минимальной суммы. Минус — банк есть не во всех городах.

Все условия — вот тут.

Альфа-карта МИР Альфа-банка

Тоже бесплатна без всяких условий. В интернет-банке можно без комиссии оплачивать ЖКХ. Собственного кэшбэка нет, можно получать только бонусы от партнеров «Мир».

Все условия — вот тут.

МожноВсё МИР от Росбанка

Кэшбэк 3% на выбранную категорию, на остальное — 0,5-1%. Сейчас еще по временной акции дают 12% дохода по накопительному счету.

Все условия — тут.

Карта МИР Газпромбанка

Базовый кэшбек — 1,5%, сейчас в рамках акции обещают 3% кэшбэка на 2 месяца, но для этого надо тратить 5000р в месяц. Акция для карт, оформленных до 15 июня. Но даже после этой даты само обслуживание бесплатное. По акции обещают также процент на остаток 15% на 2 месяца, в обычное время — 9%.

Все условия — вот тут.

Opencard МИР банка «Открытие»

При оформлении до 10 июля обещают новым владельцам такой карты кэшбэк 5% на все покупки на 3 месяца. Базовый обычный кэшбэк — 1,5%.

Все подробности — вот тут. Если по этой моей ссылке оформите, то получите 500 бонусов (равны рублям) после траты 1500 рублей по карте в течение месяца.

Есть и у некоторых других банков бесплатные в обслуживании карточки «Мир».