Обучение для бухгалтеров

Дробление бизнеса: что за это будет в 2022 году и как не надо делать

Разбираем пример формального дробления и рассказываем, как научиться структурировать все правильно.

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Итак, один из главных аспектов, на который обращают внимание налоговики — это деловая цель структуры вашего бизнеса.

Без нее дробление признают формальным, а вас — виновным в получении необоснованной налоговой выгоды.

Пример формального дробления (рассказывает аттестованный аудитор Виктор Иваницкий):

Юридически товар продается от ООО на общей системе и от ИП на упрощенной системе. Сотрудники оформлены только в обществе, но они также занимаются оформлением документов ИП. В данном случае фактически действует один субъект предпринимательской деятельности, а с формальной точки зрения документы оформляются от двух субъектов. Вывод — документальное оформление не соответствует фактически сложившимся взаимоотношениям, поэтому дробление формально и группе субъектов предпринимательства грозит консолидация деятельности для целей налогообложения.

Если деятельность субъектов действительно разделена и лица не взаимозависимы, то это разные бизнесы, которые нельзя консолидировать для целей налогообложения. Если лица взаимозависимы, должна быть разумная деловая цель, причем уплата налогов в меньшем размере не может считаться такой целью. Вывод: субъекты группы взаимозависимы, но действуют раздельно, у них есть деловая цель, поэтому дробление допустимо.

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