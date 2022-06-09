Налоговики передают информацию в ПФР для соцвыплат. Не является ли это разглашением налоговой тайны?

Менее чем через два месяца, а точнее 1 августа, начнет действовать новое правило в части сохранения режима налоговой тайны. Оно касается информации, которую налоговики могут передавать иным лицам под определенную задачу, например, по запросу в ПФР. Речь идет о сведениях, запрашиваемых пенсионщиками о гражданах, в целях предоставления им мер соцзащиты: соцвыплат, компенсаций, доплат и т. п. (п. 10 ст. 102 НК).

Такие меры поддержки предусмотрены как действующим законодательством, так и могут устанавливаться главой государства, актами кабмина, законами и нормативными правовыми актами региональных властей.

ИФНС владеют информацией о персональных данных, об имуществе и деньгах граждан и организаций. Бесконтрольное использование такой информации может нанести вред этим лицам. Конфиденциальность представленной налоговикам гражданами и организациями информации о себе гарантирована НК. «Тайные» сведения имеют спецрежим хранения и доступа к ним.

По общим правилам налоговая тайна (составляющие ее сведения) не подлежит разглашению контролирующими органами, их должностными лицами, привлекаемыми специалистами и экспертами. Это позволяет защитить такие сведения от утечки через государственные контролирующие органы.

Если же налогоплательщик или плательщик взносов согласится на передачу таких сведений иным лицам, в этом случае действия ИФНС не будут считаться разглашением налоговой тайны (п. 2.3 ст. 102 НК в ред. действующей с 01.08.2022). Можно согласиться на передачу всех сведений или их части. Согласие нужно направить в ИФНС в электронной форме.

В целях реализации этой нормы налоговая служба разработала проект ведомственного приказа (ID проекта 01/02/05-22/00127918). Документом будут утверждены:

формат направления в ИФНС в электронной форме согласия на предоставление сведений, составляющих налоговую тайну (приложение 1);

порядок направления согласия (приложение 2);

порядок представления ИФНС таких сведений (приложение 3).

Ранее утвержденный приказ ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@ утратит силу.

Состав и структура документа

В составе документа будут отражены шесть элементов:

код формы по КНД (1110058);

дата формирования документа (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

код налогового органа (в соответствии с классификатором «Система обозначения налоговых органов» (СОНО));

сведения о налогоплательщике (плательщике страховых взносов). Состав сведений установлен в таблице 4.3 и определен в зависимости от категории налогоплательщика (юрлицо, ИП или физлицо). ЮЛ должно будет указать наименование организации, ИНН, КПП. Предприниматель — фамилию, имя, отчество и ИНН. Граждане, не являющиеся ИП, указываю фамилию, имя, отчество (при его наличии), ИНН, а также сведения о документе, удостоверяющем личность. Это может быть паспорт гражданина РФ (код 21), свидетельство о рождении (код 03), паспорт иностранного гражданина (код 10); разрешение на временное проживание в РФ (код 15) и др. В сведениях о документе указывают серию, номер и дату выдачи;

сведения о лице, подписавшем документ. Если подпись ставит сам налогоплательщик (плательщик страховых взносов), то надо будет указать 1. Если же документ подписывает представитель, то в сведениях нужно будет указать 2. Формат предусматривает указание фамилии, имени, отчества указанных лиц, а также их контактных телефонов;

согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну (состав отражаемых сведений представлен в таблице 4.10 приложения 1).

Элементы согласия и порядок его заполнения

В поле «Признак документа» при представлении согласия нужно указать 1, а при отзыве — 2.

При указании цели предоставления согласия формат раскрытия сведений такой:

1 — для общего доступа;

— для общего доступа; 2 — для предоставления сведений иному лицу.

Период раскрытия сведений — это даты начала и окончания соответствующего периода. Если налогоплательщик согласен будет раскрыть данные за 2021 год, то в поле будет указано «с 2021 по 2021». При этом начальный год не должен превышать три предшествующих года от текущего. К примеру, при подаче согласия в 2023 году начальный период не может быть меньше 2020 года.

Если не указывать окончание периода, то согласие будет распространяться на раскрытие сведений начиная с указанного начального периода и на следующие отчетные периоды.

Согласно порядку направления согласия, срок его действия нужно будет указывать без учета времени. Например, при согласии раскрыть сведения на неделю с 1 по 7 сентября текущего года поле нужно будет заполнить так «с 01.09.2022 по 07.09.2022 включительно». Дату начала действия согласия нельзя указывать ранее даты его предоставления.

Если согласие предоставлено 1 сентября 2022 года, то дата начала его действия устанавливается «с 01.09.2022».

При заполнении поля, содержащего признак раскрытия «засекреченных» сведений, для выбора необходимых кодов используется соответствующий классификатор. Он включает в себя два подкласса:

подкласс сведений , составляющих налоговую тайну;

, составляющих налоговую тайну; подкласс кейсов — сгруппированные сведения под определенную задачу их использования.

Указанный классификатор налоговая служба ведет на постоянной основе, размещая актуальную версию на официальном сайте, в сервисах и иных платформах ФНС России.

Если согласие будет дано на предоставление сведений неопределенному кругу лиц под определенную задачу, при выборе нужного кода в поле «кейс» коды сведений заполнятся автоматически. При отсутствии кейса, нужно будет выбрать из классификатора необходимые коды «засекреченных» сведений.

Для каждого кейса запрос на согласие придется подавать отдельно. А при запросе по кодам сведений можно будет выбрать несколько кодов в одном запросе.

Напомним, что действующий ныне справочник содержит, в частности, следующие коды общедоступных сведений, составляющих налоговую тайну:

0100 — сведения о физическом лице (Ф.И.О., вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность; дата и место рождения; гражданство; адрес места жительства; страна проживания; адрес в стране проживания);

— сведения о физическом лице (Ф.И.О., вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность; дата и место рождения; гражданство; адрес места жительства; страна проживания; адрес в стране проживания); 0400 — сведения о счетах в банках и лицевых счетах, движениях по ним денежных средств (номер счета; тип и вид счета; дата открытия и дата закрытия счета; сведения о движении денежных средств по банковским счетам).

— сведения о счетах в банках и лицевых счетах, движениях по ним денежных средств (номер счета; тип и вид счета; дата открытия и дата закрытия счета; сведения о движении денежных средств по банковским счетам). 0800 — сведения о сумме налога (авансового платежа), сбора, страховых взносов, исчисленных физическому лицу, не являющемуся ИП, и др.

Порядок представления сведений ИФНС

«Засекреченные» сведения налоговики будут предоставлять в электронной форме по запросу при наличии согласия налогоплательщика. Формат запроса приведен в приложении 1 к проекту приказа. Запрос предоставляется налоговикам по ТКС или через иные сервисы ФНС.

Достоверность и полнота сведений, указанных в запросе, должны быть подтверждены в соответствующем разделе заявителем (код 1) или представителем заявителя (код 2).

Руководитель компании либо ИП при подписании запроса используют УКЭП.

Граждане, не являющиеся ИП, подписывают запрос одним из следующих способов:

УКЭП или усиленной неквалифицированной ЭП в ЛК налогоплательщика — физического лица;

УКЭП при предоставлении запроса в электронной форме через иные сервисы и платформы ФНС России.

Представление запроса подтверждается квитанцией ИФНС. Если квитанция поступила по ТКС или размещена в ЛК, запрос будет считаться принятым. Датой представления запроса считается дата, зафиксированная в подтверждении даты отправки, а датой получения ИФНС — дата, указанная в квитанции.

Причинами отказа в приеме запроса будут считаться:

отсутствие у заявителя (его представителя) ЭП или несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП данным заявителя;

непредставление документов, подтверждающих полномочия представителя;

подписание запроса неуполномоченным лицом (в т. ч. при наличии у налоговиков вступившего в силу судебного решения, о признании руководителя, либо ИП безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным). Отказ последует и при наличии в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице.

Сведения, составляющие налоговую тайну, или отказ предоставляются в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления запроса. Все операции фиксируются в ЛК налогоплательщика, предоставившего согласие.

Разработчики надеются, что реализация заложенных в документе норм позволит: