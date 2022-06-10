Коронавирус

Московские власти вернут штрафы, уплаченные за коронавирусные нарушения. Вышло постановление

Московское правительство урегулировало процедурные вопросы по возвращению оштрафованным перечисленных в счет погашения санкций сумм (постановление от 24.05.2022 № 921-ПП).

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1 июня в столице стартовала ковидная амнистия: московское правительство принимает заявления на компенсации штрафов, уплаченных за нарушение антиковидных требований.

Получить возмещения могут как частные лица, так и ИП, и фирмы.

Уже начисленные, но еще не оплаченные штрафы за нарушение антиковидных требований не подлежат ни уплате, ни взысканию.

Компенсацию можно получить по постановлениям, вынесенным на основании статьи 20.6.1 КоАП и статьи 3.18.1 московского КоАП, столичными органами исполнительной власти и государственными казенными учреждениями.

На кого не распространяется ковидная амнистия

Компенсации не подлежат штрафы, наложенные на:

  • нарушителей домашней изоляции лицами, болевшими ковидом-19;
  • иностранные организации и российские, в уставном капитале которых более 50% составляет доля иностранной организации, зарегистрированной в офшоре);
  • российские юридические лица с участием организаций, зарегистрированных в недружественных государствах (см. распоряжение Кабмина от 05.03.2022 № 430-р).

Также не смогут получить возврат лица, которые уже получили излишне уплаченные (взысканные) денежные суммы, уплаченные в виде штрафов, или еще не получили, но имеют право на подобный возврат.

Не вернут уплаченные суммы лицам, оштрафованным по статье 20.6.1 КоАП на основании протоколов, которые были составлены Роспотребнадзором или органами МВД.

Как вернуть деньги?

Остальным для получения компенсации следует до 31 декабря текущего года обратиться в любое столичное МФЦ, представив:

  1. постановление о назначении административного наказания;
  2. документ, подтверждающий, что оплата штрафа проведена.

Сумма компенсации равна сумме уплаченного штрафа.

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