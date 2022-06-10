Нематериальные активы

Как не стать стороной в доменном споре и использовать домен в качестве НМА

Домен стал чем-то большим, чем просто имя в Интернете. Теперь он обладает не только маркетинговой ценностью, но и является нематериальным активом компании. Любой успешный бизнес сейчас имеет уникальный домен, который совпадает с наименованием организации. Однако доменные споры не только не прекращаются, но и учащаются. Как защитить домен и использовать его с выгодой, расскажем в этой статье.

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Типичная ситуация: юридическое лицо узнало о существовании домена, схожего с его товарным знаком. Подан иск в суд. Владелец домена по решению судебного органа вернул адрес сайта правообладателю товарного знака, выплатил компенсацию. К тому же переход на другое доменное имя для него обернулся потерей клиентов.

В чем ценность домена?

Домен — это наименование сетевого ресурса, состоящее из символов, которые соответствуют числовому IP-адресу. Он существует для удобства пользователей.

Домен наряду со средствами индивидуализации позволяет сделать бренд узнаваемым. Поэтому возникают споры по поводу прав на наименование сетевого ресурса.

Домены продают, покупают, используют в своих целях. Суды за столь привлекательный объект интеллектуальной собственности продолжаются годами.

Зарегистрировать домен — не значит получить его в собственность. Доменное имя не охраняется как ОИС. Значит, можно оспорить права администратора. Чтобы обезопасить домен от претензий третьих лиц, зарегистрируйте его как товарный знак.

Использование домена, схожего с товарным знаком известной компании, привлекает внимание потребителей. Однако это плохой способ раскрутить бизнес. Правообладатель не допустит «паразитирования» на своем имени. По решению суда нарушитель заплатит компенсацию и потеряет домен.

В доменных спорах обычно участвуют правообладатель и администратор. Иногда привлекают хостинг-провайдера, регистратора в качестве третьего лица. Частая причина споров — нарушение администратором прав юридического лица.

Физическое лицо тоже может обратиться в суд, чтобы защитить авторские права. Юридическое лицо и ИП обычно оспаривают права на товарный знак. Споры преимущественно рассматриваются в Арбитражном суде.

По данным статистики, в доменных спорах в 80% случаев выигрывают правообладатели ТЗ.

Регистрация домена в Роспатенте — это гарантия безопасности имени в Интернете. После внесения домена в реестр можно не беспокоиться о том, что кто-то воспользуется им в своих целях. Вы сможете подать в суд на нарушителя исключительных прав, взыскать компенсацию.

Как зарегистрировать домен в качестве товарного знака?

Зарегистрировать домен можно в качестве словесного или комбинированного товарного знака. Перед регистрацией рекомендуем проверить домен через базы зарегистрированных и поданных в Роспатент торговых обозначений. Сделать это можно самостоятельно или через патентное бюро.

Если домен прошел проверку, начинайте готовить документы для подачи заявки в патентное ведомство. Свидетельство на товарный знак получают спустя 5-18 месяцев с момента подачи заявки.

Важно! Регистрация домена как товарного знака предполагает его использование. Если вы оформите торговое обозначение, но в течение трех лет не воспользуетесь им, заинтересованное лицо сможет аннулировать вашу регистрацию.

Как защитить домен с помощью фирменного наименования и коммерческого обозначения?

Второй способ защитить домен — зарегистрировать коммерческое обозначение или фирменное наименование. Это актуально, если отсутствует возможность получения свидетельства на товарный знак, так как в реестре есть схожее торговое обозначение.

Если возникнет спор между правообладателем ТЗ и владельцем фирменного наименования, аналогичного домену, суд будет рассматривать все обстоятельства дела, учитывая даты приобретения прав. Решение может быть как положительным, так и отрицательным.

Это связано с тем, что в законе отсутствует прямое указание на возможность использования фирменного наименования и коммерческого обозначения в доменном имени, а также последствиях этого действия.

В любом случае это лучше, чем нигде не зафиксированное право на домен. Если сайт приносит вам доход, то не стоит пренебрегать регистрацией в Роспатенте. Потеря домена может привести к краху бизнеса.

Как поставить домен на бухгалтерский учет в качестве НМА?

В России бизнесмены не торопятся оформлять интеллектуальную собственность должным образом, из-за чего теряют прибыль. Доля ИС в активах крупных компаний в РФ крайне мала. Тогда как общая стоимость активов мировых корпораций на 60-90% состоит из НМА. Этому есть свое объяснение.

НМА позволяет:

  • увеличить конкурентоспособность предприятия;
  • извлечь дополнительный доход;
  • улучшить репутацию бренда;
  • повысить узнаваемость.

Если вы только начинаете путь в бизнесе, отнеситесь к НМА серьезно. Создавайте и защищайте объекты. Это принесет прибыль в перспективе.

Домен может приносить доход не только при продаже товаров и услуг с помощью сайта. Его можно поставить на бухгалтерский учет. Сам домен не может быть нематериальным активом, так как он не относится ни к результатам интеллектуальной деятельности, ни к средствам индивидуализации. Чтобы его поставить на бухгалтерский учет, придайте ему допустимую форму инвентарного объекта.

Сайт — это нематериальный актив компании. Его можно поставить на учет, увеличив балансовую стоимость на сумму затрат, связанных с его созданием.

Сайт считается сложным произведением, частями которого является исходный код, дизайн, контент, домен. Для каждого объекта есть свои способы защиты. Например, исходный код регистрируют как программу ЭВМ, дизайн и интерфейс в качестве промышленного образца и т. д. Условно процесс регистрации элементов сайта называется получением «патента на сайт».

Защитив сайт и товарный знак, вы будете не только спокойны за их безопасность, но и повысите финансовые показатели компании. Особенно если она осуществляет деятельность, основанную на использовании этих активов. При этом стоит помнить, что регистрация сайта в качестве НМА допустима только, если компания обладает исключительными правами на него, то есть они не принадлежат разработчикам.

Также сайт должен отвечать следующим требованиям:

  • используется для осуществления деятельности компании, и это приносит доходы;
  • в ближайшие 12 месяцев исключительные права не планируется передавать или продавать третьим лицам;
  • срок использования больше года;
  • имеется возможность определить первоначальную стоимость ресурса.

Необходимо верно оценить стоимость сайта как НМА при постановке на учет. Рекомендуется применять для объектов, выявленных в ходе инвентаризации, доходный метод оценки. Он наиболее эффективный, так как позволяет в короткий срок увеличить капитализацию.

Плюсы доходного метода:

  • при возникновении судебных споров можно взыскать оценочную стоимость, а не номинальную;
  • значительно увеличиваются активы компании.

Ошибка предпринимателей — ставить на учет по минимальной стоимости или не отображать НМА на балансе. Чтобы исправить ситуацию, государство внесло законопроект № 71616-8, который освобождает от налога на прибыль доход от исключительных прав на РИД, выявленных в ходе инвентаризации. Он принят в третьем чтении Государственной думой, но еще не одобрен Советом Федерации и Президентом.

Напомним, что данная мера действовала в 2018-2019 году. Это стимулировало предпринимателей ставить НМА на баланс.

Плюсы постановки сайта и домена на баланс:

  • можно получить кредит под залог ИС;
  • привлекать инвесторов станет легче;
  • при регистрации домена в Роспатенте и оценке товарного знака, можно расширить бизнес, используя лицензию и франшизу.

План действий при постановке сайта на учет:

  1. Получите «патент на сайт», зарегистрировав права на все элементы.
  2. Удостоверьтесь, что сайт соответствует требованиям для постановки на учет.
  3. Поставьте сайт на баланс.
  4. Проведите оценку доходным методом.
  5. Увеличьте стоимость и привлекательность компании за счет НМА.

Интеллектуальную собственность легко потерять, а это чревато проблемами, которые бизнесу иногда не под силу решить. Защищайте РИД и ставьте их на баланс, пока это не сделали конкуренты.

Источник: Лирейт.

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