Как не стать стороной в доменном споре и использовать домен в качестве НМА

Типичная ситуация: юридическое лицо узнало о существовании домена, схожего с его товарным знаком. Подан иск в суд. Владелец домена по решению судебного органа вернул адрес сайта правообладателю товарного знака, выплатил компенсацию. К тому же переход на другое доменное имя для него обернулся потерей клиентов.

В чем ценность домена?

Домен — это наименование сетевого ресурса, состоящее из символов, которые соответствуют числовому IP-адресу. Он существует для удобства пользователей.

Домен наряду со средствами индивидуализации позволяет сделать бренд узнаваемым. Поэтому возникают споры по поводу прав на наименование сетевого ресурса.

Домены продают, покупают, используют в своих целях. Суды за столь привлекательный объект интеллектуальной собственности продолжаются годами.

Зарегистрировать домен — не значит получить его в собственность. Доменное имя не охраняется как ОИС. Значит, можно оспорить права администратора. Чтобы обезопасить домен от претензий третьих лиц, зарегистрируйте его как товарный знак.

Использование домена, схожего с товарным знаком известной компании, привлекает внимание потребителей. Однако это плохой способ раскрутить бизнес. Правообладатель не допустит «паразитирования» на своем имени. По решению суда нарушитель заплатит компенсацию и потеряет домен.

В доменных спорах обычно участвуют правообладатель и администратор. Иногда привлекают хостинг-провайдера, регистратора в качестве третьего лица. Частая причина споров — нарушение администратором прав юридического лица.

Физическое лицо тоже может обратиться в суд, чтобы защитить авторские права. Юридическое лицо и ИП обычно оспаривают права на товарный знак. Споры преимущественно рассматриваются в Арбитражном суде.

По данным статистики, в доменных спорах в 80% случаев выигрывают правообладатели ТЗ.

Регистрация домена в Роспатенте — это гарантия безопасности имени в Интернете. После внесения домена в реестр можно не беспокоиться о том, что кто-то воспользуется им в своих целях. Вы сможете подать в суд на нарушителя исключительных прав, взыскать компенсацию.

Как зарегистрировать домен в качестве товарного знака?

Зарегистрировать домен можно в качестве словесного или комбинированного товарного знака. Перед регистрацией рекомендуем проверить домен через базы зарегистрированных и поданных в Роспатент торговых обозначений. Сделать это можно самостоятельно или через патентное бюро.

Если домен прошел проверку, начинайте готовить документы для подачи заявки в патентное ведомство. Свидетельство на товарный знак получают спустя 5-18 месяцев с момента подачи заявки.

Важно! Регистрация домена как товарного знака предполагает его использование. Если вы оформите торговое обозначение, но в течение трех лет не воспользуетесь им, заинтересованное лицо сможет аннулировать вашу регистрацию.

Как защитить домен с помощью фирменного наименования и коммерческого обозначения?

Второй способ защитить домен — зарегистрировать коммерческое обозначение или фирменное наименование. Это актуально, если отсутствует возможность получения свидетельства на товарный знак, так как в реестре есть схожее торговое обозначение.

Если возникнет спор между правообладателем ТЗ и владельцем фирменного наименования, аналогичного домену, суд будет рассматривать все обстоятельства дела, учитывая даты приобретения прав. Решение может быть как положительным, так и отрицательным.

Это связано с тем, что в законе отсутствует прямое указание на возможность использования фирменного наименования и коммерческого обозначения в доменном имени, а также последствиях этого действия.

В любом случае это лучше, чем нигде не зафиксированное право на домен. Если сайт приносит вам доход, то не стоит пренебрегать регистрацией в Роспатенте. Потеря домена может привести к краху бизнеса.

Как поставить домен на бухгалтерский учет в качестве НМА?

В России бизнесмены не торопятся оформлять интеллектуальную собственность должным образом, из-за чего теряют прибыль. Доля ИС в активах крупных компаний в РФ крайне мала. Тогда как общая стоимость активов мировых корпораций на 60-90% состоит из НМА. Этому есть свое объяснение.

НМА позволяет:

увеличить конкурентоспособность предприятия;

извлечь дополнительный доход;

улучшить репутацию бренда;

повысить узнаваемость.

Если вы только начинаете путь в бизнесе, отнеситесь к НМА серьезно. Создавайте и защищайте объекты. Это принесет прибыль в перспективе.

Домен может приносить доход не только при продаже товаров и услуг с помощью сайта. Его можно поставить на бухгалтерский учет. Сам домен не может быть нематериальным активом, так как он не относится ни к результатам интеллектуальной деятельности, ни к средствам индивидуализации. Чтобы его поставить на бухгалтерский учет, придайте ему допустимую форму инвентарного объекта.

Сайт — это нематериальный актив компании. Его можно поставить на учет, увеличив балансовую стоимость на сумму затрат, связанных с его созданием.

Сайт считается сложным произведением, частями которого является исходный код, дизайн, контент, домен. Для каждого объекта есть свои способы защиты. Например, исходный код регистрируют как программу ЭВМ, дизайн и интерфейс в качестве промышленного образца и т. д. Условно процесс регистрации элементов сайта называется получением «патента на сайт».

Защитив сайт и товарный знак, вы будете не только спокойны за их безопасность, но и повысите финансовые показатели компании. Особенно если она осуществляет деятельность, основанную на использовании этих активов. При этом стоит помнить, что регистрация сайта в качестве НМА допустима только, если компания обладает исключительными правами на него, то есть они не принадлежат разработчикам.

Также сайт должен отвечать следующим требованиям:

используется для осуществления деятельности компании, и это приносит доходы;

в ближайшие 12 месяцев исключительные права не планируется передавать или продавать третьим лицам;

срок использования больше года;

имеется возможность определить первоначальную стоимость ресурса.

Необходимо верно оценить стоимость сайта как НМА при постановке на учет. Рекомендуется применять для объектов, выявленных в ходе инвентаризации, доходный метод оценки. Он наиболее эффективный, так как позволяет в короткий срок увеличить капитализацию.

Плюсы доходного метода:

при возникновении судебных споров можно взыскать оценочную стоимость, а не номинальную;

значительно увеличиваются активы компании.

Ошибка предпринимателей — ставить на учет по минимальной стоимости или не отображать НМА на балансе. Чтобы исправить ситуацию, государство внесло законопроект № 71616-8, который освобождает от налога на прибыль доход от исключительных прав на РИД, выявленных в ходе инвентаризации. Он принят в третьем чтении Государственной думой, но еще не одобрен Советом Федерации и Президентом.

Напомним, что данная мера действовала в 2018-2019 году. Это стимулировало предпринимателей ставить НМА на баланс.

Плюсы постановки сайта и домена на баланс:

можно получить кредит под залог ИС;

привлекать инвесторов станет легче;

при регистрации домена в Роспатенте и оценке товарного знака, можно расширить бизнес, используя лицензию и франшизу.

План действий при постановке сайта на учет:

Получите «патент на сайт», зарегистрировав права на все элементы. Удостоверьтесь, что сайт соответствует требованиям для постановки на учет. Поставьте сайт на баланс. Проведите оценку доходным методом. Увеличьте стоимость и привлекательность компании за счет НМА.

Интеллектуальную собственность легко потерять, а это чревато проблемами, которые бизнесу иногда не под силу решить. Защищайте РИД и ставьте их на баланс, пока это не сделали конкуренты.

Источник: Лирейт.