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Налоговые каникулы при УСН

Налоговые каникулы для ИП: что это такое

В некоторых регионах для вновь зарегистрированных ИП установлены ставки налога по УСН и ПСН 0%. Это называется налоговыми каникулами, хотя в законе и нет такого определения.

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Вводят налоговые каникулы законами субъектов РФ. В них же устанавливают дополнительные условия для освобождения. 

Например, в Самарской области ИП могут применять каникулы, если у них средняя численность работников не более 5 человек и годовой доход не превышает 20 млн рублей.

Общие правила применения налоговых каникул

1. ИП зарегистрировался после введения налоговых каникул.

На налоговые каникулы могут рассчитывать и те ИП, кто раньше официально прекращал свою деятельность, но решил ее возобновить. Это возможно, если предприниматель:

  • впервые возобновил свою деятельность;
  • повторно зарегистрировался после введения налоговых каникул.

При этом нужно различать две ситуации в зависимости от того, был ли у физлица на момент введения налоговых каникул статус ИП или нет:

  • если физлицо было снято с учета в качестве ИП, а после введения налоговых каникул впервые возобновило предпринимательскую деятельность и зарегистрировалось как ИП, то может воспользоваться налоговыми каникулами. Основание – пункт 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018;
  • если на момент введения налоговых каникул физлицо действовало как ИП, а затем было снято с учета и вновь зарегистрировано в качестве ИП, по мнению Минфина России, получить налоговые каникулы нельзя (Письмо от 20.01.2020 № 03-11-11/2566).

2. С момента регистрации ИП не истекли два календарных года.

3. Доля дохода от видов деятельности, по которым ИП использует налоговые каникулы, должна быть не менее 70%. Эту долю нужно определять по итогам года от общего объема доходов от реализации товаров (работ, услуг).

4. Нет перерыва работы на ПСН ли УСН в течение двух налоговых периодов. Если на какое-то время вы прекратите применять спецрежим, то лишитесь налоговых каникул. И вот это на этот пункт надо обратить особое внимание. Налоговым периодом при ПСН является срок действия патента, а он может быть и месяц. И если ИП возьмет два патента на месяц, на этом его право на каникулы и закончится.

5. Вид деятельности ИП подпадает под действие налоговых каникул. Региональные власти могут ввести налоговые каникулы в отношении деятельности в производственной, социальной, научной сферах и сфере бытовых услуг населению. При этом они должны определить конкретные виды деятельности в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, которые попадают под освобождение. Их они устанавливают по ОКВЭД2, а по бытовым услугам - дополнительно по ОКПД2;

6. ИП соблюдает дополнительные условия, которые могли ввести региональные власти, а именно ограничения по:

  • средней численности работников;
  • предельному размеру дохода для применения налоговых каникул.

А если нарушить

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налоговые каникулы при УСН

Налоговые каникулы для ИП: что это такое

В некоторых регионах для вновь зарегистрированных ИП установлены ставки налога по УСН и ПСН 0%. Это называется налоговыми каникулами, хотя в законе и нет такого определения.

Налоговые каникулы для ИП: что это такое

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