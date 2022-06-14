Суд признал дивиденды выплатами по ГПД. Почему так получилось?

Арбитражный суд Нижегородской области вынес решение по делу Маркетинг Компани (дело № А43-42071/2021), в рамках которого рассматривался вопрос о переквалификации выплат дивидендов членам производственного кооператива в выплаты по гражданско-правовым договорам для целей доначисления страховых взносов.

Суть дела

Как следует из судебного акта, ООО «Маркетинг Компани» ведет деятельность в сфере оказания услуг мерчандайзинга и маркетинга с 2009 года. В 2017 году взаимозависимые с обществом физические лица зарегистрировали производственный кооператив «Розничный сервис», который стал субподрядчиком общества и оказывал последнему услуги по контролю размещения продукции клиентов общества в сетевых розничных торговых точках.

Согласно учредительным документам, прибыль кооператива распределялась между его членами — физическими лицами таким образом, что только 10% сумм выплачивалось в связи с их личным трудовым вкладом в деятельность Кооператива и, как следствие, облагалось страховыми взносами. Основная сумма прибыли кооператива формально распределялась между его членами как дивиденды(т. е. пропорционально размерам их паевого взноса или иному участию в деятельности кооператива), которые страховыми взносами не облагались.

Инспекция ФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода провела камеральную проверку расчета общества по страховым взносам за 2019 год, однако нарушений не выявила. Впоследствии по требованию инспекции общество предоставило уточненный расчет по страховым взносам за 2019 год с показателями, идентичными первоначальным, по результатам камеральной проверки которого инспекция доначислила обществу страховые взносы на суммы, формально выплаченные Кооперативом своим членам в качестве «дивидендов».

Причиной доначисления послужили выводы инспекции о том, что в нарушение п. 1 ст. 54.1 НК обществом была создана искусственная ситуация для минимизации базы по страховым взносам, при которой выплаты физическим лицам — мерчандайзерам, не трудоустроенным в обществе, осуществлял кооператив в форме дивидендов, в связи с чем у общества формально не возникала обязанность по исчислению и уплате страховых взносов в отношении таких выплат.

Мнение суда

Суд поддержал позицию инспекции ввиду следующих критериев.

Кооператив имел признаки технической организации, поскольку:

он был создан учредителемобщества и его взаимозависимыми лицами; члены правлениякооператива являлись бывшими сотрудниками общества; адреса государственной регистрации общества и кооператива, а также их IP-адреса совпадали; 41% сотрудников общества стали работниками кооператива, (5) общество и кооператив осуществляли одинаковый вид деятельности.

98% доходов кооператива формировалось за счет общества. При этом практически полная сумма поступавших кооперативу денежных средств использовалась для выплат дивидендов физическим лицам, а какие-либо иные расходы на ведение финансово-хозяйственной деятельности у кооператива отсутствовали.

Физические лица, в пользу которых производились выплаты с расчетного счета кооператива, не являлись действительными членами кооператива, поскольку они не подавали заявления о приеме в члены кооператива, не вносили паевые взносы в кооператив, не участвовали в собраниях членов кооператива и не выдавали доверенности на принятие от их имени решений по вопросам деятельности кооператива. Отсутствие участия физических лиц в деятельности кооператива подтверждено протоколами допросов свидетелей.

В нарушение положений учредительных документов кооператива выплаты в пользу физических лиц не были пропорциональны их паевым взносам (т. е. не были «дивидендами»), а зависели от исполнения физическими лицами своих функций в качестве мерчандайзеров. Следовательно, данные платежи были напрямую связаны с системой оплаты труда.

Физические лица — работники кооператива фактически состояли в гражданско-правовых отношениях с оществом, оказывая последнему услуги мерчандайзинга, а общество, в свою очередь, выплачивало им вознаграждение с расчетного счета кооператива. В связи с этим такие платежи подлежали обложению страховыми взносами на уровне общества.

Таким образом, суд признал правомерной переквалификацию выплачиваемых кооперативом дивидендов в выплаты по гражданско-правовым договорам и согласился с доначислением обществу страховых взносов, как если бы общество непосредственно состояло в гражданско-правовых отношениях с физическими лицами и выплачивало им вознаграждение напрямую, а не транзитом через расчетные счета кооператива. При этом, проверяя подготовленные инспекцией расчеты доначислений, суд скорректировал базу для исчисления страховых взносов, исключив из нее те выплаты, которые приходились на физических лиц — индивидуальных предпринимателей, самостоятельно уплачивавших соответствующие суммы страховых взносов.

Кроме того, из расчета сумм доначисленных страховых взносов еще на стадии принятия решения по результатам налоговой проверки были исключены суммы начисленных по акту налоговой проверки страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством со ссылкой на «отсутствие безусловных доказательств перечисления спорных сумм выплат исключительно в рамках заключенных трудовых договоров».

Стоит отметить, что налоговики постоянно уделяют огромное внимание проверке правильности исчисления страховых взносов применительно к выплатам в пользу физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а теперь и самозанятых, и нередко прибегают к их переквалификации.

«Под прицел», прежде всего, попадают налогоплательщики, практикующие, например:

привлечение бывших работников как индивидуальных предпринимателей или самозанятых по гражданско-правовым договорам (в том числе передача функций единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю — бывшему директору организации);

перевод сотрудников в иные организации для последующего «обратного найма»;

использование труда работников вовсе без официального оформления правоотношений и т.д. (например, дело Техсервис-Благовещенск, дело Барьер-ДВ, дело Владимирского хлебокомбината).

Переквалификация выплат через производственные кооперативы, аналогичные описанной выше структуре, также не редкость (например, дело ПК «Продвижение»). Данные тенденции судебной практики в очередной раз подчеркивают риски, которые могут возникнуть для российской организации, если она проводит оптимизацию собственного штата, руководствуясь исключительно налоговыми мотивами.