Как платить иностранным правообладателям в рублях

Как и кому платить в рублях и какие есть исключения из общего правила — рассказывает старший юрист IP практики АБ «Андрей Городисский и Партнеры» Вероника Попеленская.

Кого коснется указ

Указ президента распространяет действие не только на иностранных правообладателей, связанных с так называемыми недружественными странами, но и на иностранных (не из недружественных стран) и российских правообладателей, которые после 23 февраля 2022 года прекратили, приостановили или существенно ограничили производство в России, запретили использование своей интеллектуальной собственности на территории России, а также публично высказались против действий РФ за ее пределами, поддерживали введенные против России санкции, распространяли дискредитирующую вооруженные силы РФ информацию.

Таким образом, российские компании и граждане — обладатели прав на объекты интеллектуальной собственности могут подпадать под действие нового указа президента, если совершат вышеперечисленные действия.

Какие платежи теперь будут в рублях

В пользу указанных выше правообладателей теперь предстоит осуществлять в рублях следующие виды платежей:

платежи по различным договорам о распоряжении результатами интеллектуальной деятельности (изобретениями, компьютерными программами и т. д.) и средствами индивидуализации (например, товарные знаки): лицензионные договоры, сублицензионные договоры, договоры о передаче прав, договор франчайзинга, договоры о передаче полномочий по управлению исключительными правами на объект авторского права и др.;

авторские вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю музыкальных произведений в составе фильмов, клипов, телепередач и иных аудиовизуальных произведений;

вознаграждения, присужденные судом в пользу правообладателей за нарушение их исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;

другие платежи, в том числе неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции.

Механизм открытия специального счета и перечисления денег

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в рублях на специальный счет правообладателя. Счет открывается по заявлению пользователя правами или нарушителя прав (который обязан сделать платеж на основании решения суда) в одном из уполномоченных банков, список которых в ближайшее время утвердит правительство.

Личное присутствие и согласие правообладателя на открытие специального счета не требуется. Если на имя правообладателя уже был открыт один специальный счет, банк сообщает пользователю или нарушителю реквизиты данного уже ранее открытого счета.

Уполномоченный банк уведомляет правообладателя об открытии на его имя специального счета на основании контактных данных о нем, имеющихся в открытых источниках об объектах интеллектуальной собственности (например, в Государственном реестре товарных знаков или изобретений). Пользователь должен запросить у правообладателя согласие на осуществление рублевого платежа на открытый специальный счет.

Однако отсутствие согласия правообладателя не запрещает пользователю продолжать использовать объект интеллектуальной собственности на тех же условиях. При этом пользователь имеет право выбора — производить платежи и без получения согласия правообладателя или приостановить осуществление платежей до получения согласия.

Что происходит с деньгами, поступившими на специальный счет

Правообладатель сможет распорядиться деньгами, поступившими на его специальный счет в уполномоченном банке, только после получения соответствующего разрешения от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Исключения из действия указа

Указ не применяется:

а) к договорам, предметом которых является предоставление правообладателями пользователям права использования результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, необходимых:

для ввоза на территорию Российской Федерации и (или) производства на территории Российской Федерации лекарственных средств, медицинских изделий, промышленной и сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов;

для оказания услуг связи (в том числе услуг по передаче данных, предоставлению доступа к сети «Интернет») и услуг по пропуску трафика;

для создания и (или) использования на территории Российской Федерации программ для ЭВМ, баз данных, информационных систем и центров обработки данных;

б) к небольшим платежам, не превышающим 100 000 руб. или суммы в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 руб., осуществляемым физическим лицом — резидентом в связи с использованием им результата интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

в) к правообладателям, связанным с недружественными странами, надлежащим образом исполняющим свои обязанности по договорам.

Перечень исключений довольно широкий, особенно последний его пункт. Это дает основание полагать, что на практике указ будет иметь довольно ограниченное действие. При этом, скорее всего, не удастся избежать споров о толковании того или иного положения указа.

До 6 июня текущего года правительство должно определить федеральный орган исполнительной власти, который будет уполномочен давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. По получении разъяснений можно будет делать более конкретные выводы о том, как станет работать этот нормативный акт.