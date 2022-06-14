Какая ответственность предусмотрена за ошибку в 6-НДФЛ?

Суть вопроса

В представленном в налоговую в установленный срок расчете по форме 6-НДФЛ за 2021 год ошибочно не отражены доходы двух сотрудников, что имело следствием и непредставление по ним справок о доходах. Организация планирует сдать уточненный расчет 6-НДФЛ с недостающими справками.

Какая ответственность предусмотрена в данном случае, учитывая, что НДФЛ был своевременно удержан и перечислен в бюджет?

Мнение эксперта

На вопрос ответил Дмитрий Игнатьев, кандидат экономических наук, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Организация в рассматриваемой ситуации может быть привлечена к ответственности на основании п.1 ст.126, п.1 ст.126.1 НК.

Представление уточненного расчета по форме 6-НДФЛ до выявления допущенного нарушения налоговиками поможет избежать штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 126.1 НК. Сами по себе факты правильного исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет не освобождают налоговых агентов от ответственности, но могут способствовать снижению штрафа.

Еще больше о последних изменениях в сдаче отчетности — и о том, как бухгалтеру правильно работать в связи с последними изменениями в законах — мы рассказываем на курсе повышения квалификации Центра обучения «Клерка». 120 часов, топовые спикеры, официальное удостоверение о повышении квалификации. Подробнее можно узнать тут.

Обоснование

Согласно п. 2 ст. 230 НК налоговые агенты представляют в налоговую по месту учета по формам, форматам и в порядке, которые утверждены приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@:

расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), за первый квартал, полугодие, девять месяцев — не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему за этот налоговый период по каждому физическому лицу (за исключением случаев, при которых могут быть переданы сведения, составляющие государственную тайну), — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

При этом установлено, что документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему за 2021 год и последующие налоговые периоды, представляется в составе Расчета (Приложение № 1 к Расчету «Справка о доходах и суммах налога физического лица», далее — Справка).

Пункт 1 ст. 126.1 НК устанавливает ответственность за представление налоговым агентом налоговому органу документов, предусмотренных НК, содержащих недостоверные сведения, если такое деяние не содержит признаков налогового правонарушения, предусмотренного ст. 126.2 НК, в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения.

В письме ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515 разъясняется, что любые заполненные реквизиты Расчета, не соответствующие действительности, можно отнести к недостоверным. Это могут быть любые ошибки, допущенные налоговым агентом при заполнении соответствующих реквизитов (например, в персональных данных налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т. д.).

Соответственно, действия налогового агента по представлению в налоговый орган Расчета, в котором ошибочно не отражена информация о доходах двух сотрудников, образуют состав налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 126.1 НК.

В письме ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515 также отмечается следующее:

«в случае предоставления недостоверной информации, которая не привела к неисчислению и (или) неполному исчислению налога, к неблагоприятным последствиям для бюджета, нарушению прав физических лиц, налоговым органом при рассмотрении дела о взыскании санкции за налоговое правонарушение необходимо учитывать положения п. 1 ст. 112 НК в части применения смягчающих обстоятельств (смотрите также письмо ФНС от 14.07.2021 № БС-4-11/9883@)».

То есть сами по себе факты правильного исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет не освобождают налоговых агентов от ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126.1 НК, но могут способствовать снижению штрафа, установленного данным пунктом (п. 3 ст. 114 НК).

Наряду с этим нужно учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 126.1 НК налоговый агент освобождается от ответственности, предусмотренной данной статьей, в случае, если им самостоятельно выявлены ошибки и представлены налоговому органу уточненные документы до момента, когда налоговый агент узнал об обнаружении налоговым органом недостоверности содержащихся в представленных им документах сведений.

Это означает, что в случае, если организация в рассматриваемой ситуации представит в налоговый орган уточненный Расчет до момента, когда она узнает об обнаружении налоговым органом недостоверности содержащихся в представленном Расчете сведений, она не будет оштрафована на основании п. 1 ст. 126.1 НК.

Что касается ответственности за непредставление в установленный срок в составе Расчета Справок по двум сотрудникам, то ранее, когда Справки не входили в состав Расчета, за такие нарушения налоговые агенты привлекались к ответственности на основании п. 1 ст. 126 НК, в соответствии с которым непредставление в установленный срок налоговым агентом в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК и иными актами законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 119, 129.4, 129.6, 129.9-129.11 НК, а также пп. 1.1, 1.2 ст. 126 НК, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Принимая во внимание, что обязанность по представлению налоговыми агентами в установленный срок Справок выделена в п. 2 ст. 230 НК отдельно от обязанности по представлению Расчетов, полагаем, что и в настоящее время факты непредставления Справок в составе Расчета могут послужить причиной привлечения налогового агента к ответственности на основании п. 1 ст. 126 НК, что грозит организации в данном случае штрафом в размере 400 рублей (200 рублей за каждую справку, представленную с нарушением установленного срока).

Официальных разъяснений и материалов судебной практики по данному вопросу нами не обнаружено.

Самостоятельное представление в составе уточненного Расчета Справок до обнаружения налоговым органом факта соответствующего нарушения не избавит организацию от ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК.

Однако не исключено, что правильное исполнение организацией обязательств по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ в бюджет будет способствовать снижению штрафа как смягчающее ответственность обстоятельство.

К сведению

В соответствии с ч. 1 ст. 15.6 КоАП непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 15.6 КоАП, влечет наложение административного штрафа: