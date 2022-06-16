Если нет экономической выгоды при покупке долга, в правопреемстве могут отказать

А именно: суду предстоит ответить на вопрос, законно ли отказать кредитору в правопреемстве по долгу, приобретенному в процедуре банкротства, если он будет заподозрен в аффилированности с должником.

Впрочем, ответ на этот вопрос еще в 2020 году дал Верховный суд, запретив отказывать кредиторам в правопреемстве в подобных делах. В правовых тонкостях процесса разбирался Долг.рф.

Третьим будешь

Спор о праве кредиторов покупать и продавать долги (с дальнейшей переуступкой прав требований) после запуска процедуры банкротства должников разгорелся в ходе банкротства ООО «Наро-Фоминская тепло-энергетическая компания» (НТЭК). В 2017 году это предприятие было признано несостоятельным (дело №А41-58289/2016) с общей долговой массой более 270 млн рублей.

Одним из кредиторов НТЭК было ООО «Система» с долгом 70,5 млн рублей. В 2021 году предприятие продало этот долг компании ООО «ЛО-Строй» за 5 млн рублей, т.е. за 7% от его номинальной стоимости. Стороны заключили договор цессии, в соответствии с которым «Система» уступала «ЛО-Строю» все права требования к НТЭК по своему долгу.

Дальнейшее развитие событий оказалось полной неожиданностью для нового покупателя долга.

Реализуя свое право правопреемника, ООО «ЛО-Строй» обратилось в арбитражный суд Московской области с заявлением о процессуальном правопреемстве согласно ст. 382 ГК и ст. 48 АПК, однако конкурсный управляющий НТЭК и один из его кредиторов (ООО «Ресурсоснабжение») неожиданно заявили возражения на замену кредитора.

Представленные ими аргументы, собственно, и обратили внимание наблюдателей на этот судебный процесс, поскольку от позиции суда в дальнейшем зависела не только судьба конкретного долга компании «ЛО-Строй», но и в целом развитие российского рынка долгов.

«Зачем вы его купили?»

Как следует из документов суда, конкурсный управляющий ООО «НТЭК» и представители ООО «Ресурсоснабжение» заявили возражения на удовлетворение заявления «ЛО-Строя» в процессуальном правопреемстве по нескольким причинам. Часть их них носили «технический» характер.

Так, по их мнению, заявление о процессуальном правопреемстве было подано неуполномоченным представителем, а на момент рассмотрения заявления о правопреемстве не был доказан факт исполнения обязательств сторонами по договору цессии. Оба этих аргумента были опровергнуты документами (платежными поручениями, выписками со счетов и т. д.), представленными суду ООО «Система».

Но два других аргумента, представленных оппонентами «ЛО-Строя» в обоснование своей позиции об отказе в правопреемстве, оказались куда более серьезными и затронули базовые основы самого закона о банкротстве.

Возможная аффилированность ООО «ЛО-Строй» по отношению к должнику. В доказательство своей позиции оппоненты рассказали суду про сложную структуру возможной аффилированности «ЛО-Строя» и НТЭК через третьих лиц, которая может даст «ЛО-Строю» возможность оказывать влияние на ход банкротства. «ЛО-Строй» не сумел доказать экономическую целесообразность покупки долга у ООО «Система». Конкурсный управляющий НТЭК считает, что на момент подписания договора о покупке 70-миллионного долга покупатель понимал, что должник не сможет его погасить.

Как говорится в документах суда, после закрытия реестра требований кредиторов общий долг НТЭК составил 277,7 млн рублей, кроме того, размер непогашенных текущих платежей на тот момент составлял более 61 млн рублей.

По мнению конкурсного управляющего и представителей ООО «Ресурсоснабжение», это указывает на неликвидность приобретенных «ЛО-Строем» требований у ООО «Система». Впрочем, весомость этого довода вызывает сомнение у сторонних экспертов, отмечающих, что покупатель долга до момента совершения сделки и завершения процедуры правопреемства мог не знать (и вероятнее всего не знал) о реальной финансовой ситуации должника, поскольку эта информация закрыта и доступна только включенным в реестр только кредиторам.

«В этом и заключается суть договора цессии. Когда цессионарий приобретает долг у цедента, он принимает на себя все риски его невзыскания, но взамен получает большой дисконт, который в случае удачного завершения процедуры банкротства окупает все риски», — поясняет эксперт.

Тем не менее, совокупность указанных выше обстоятельств арбитражный суд Московской области в итоге расценил как «использование формальных правовых механизмов для достижения результата создания подконтрольной кредиторской задолженности» и «злоупотребления правом».

Что говорится в резолютивной части решения

«На основании вышеизложенных обстоятельств суд приходит к выводу, что ООО „ЛО-Строй“ приобретая право требования к Должнику, заведомо было осведомлено, что оно не будет погашено. При таких обстоятельствах у ООО „ЛО-Строй“ в приобретении права требования к Должнику не имелось экономического интереса, что выходит за пределы разумных действий коммерческой организации единственной целью которой является извлечение прибыли».

Арбитражный суд Московской области в итоге отказал ООО «ЛО-Строй» в удовлетворении заявления о правопреемстве требований.

Разберемся в апелляции

Не согласившись с данным решением, ООО «ЛО-Строй» и ООО «Система» обратились с жалобой в Десятый арбитражный апелляционный суд. В представленных суду документах цессионарий разъясняет, что заявление об аффилированности ООО «ЛО-Строя» и должника не подтверждается доказательствами, и выводы суда первой инстанции «основаны лишь на позициях конкурсного управляющего и ООО „Ресурсоснабжение“, не подтвержденными материалами дела».

Кроме того, истцы в своих жалобах поясняют, что само по себе наличие аффилированности не является основанием для отказа в замене кредитора его правопреемником в случае, если требования к должнику приобретены после введения в отношении него процедуры банкротства.

Что указано в апелляционной жалобе

«Исходя из судебной практики, само по себе намерение приобретения контролирующих голосов в деле о банкротстве не может быть квалифицировано как злоупотребление правом и, соответственно, не является основанием для отказа в правопреемстве».

Аффилированность не запрещает купить долг

С этой позицией соглашаются и сторонние эксперты.

«Сам по себе факт аффилированности не является основанием для отказа во включении в реестр кредиторов или понижения кредитора в очередности удовлетворения требований. На это было указано в п. 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с установлением требований контролирующих Должника и аффилированных с ними лиц, утв. Президиумом ВС РФ 29.01.2020 г.», — говорит генеральный директор юридической компании ЮКО Юлия Иванова.

Ее мнение подтверждается позицией доцента кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидата юридических наук Игоря Фролова.

«Наличие аффилированности не является безусловным основанием для отказа в замене кредитора его правопреемником в случае, если требования к должнику приобретены после введения в отношении него процедуры банкротства и уже были включены судов в реестр требований кредиторов, — говорит эксперт. — Однако, с учетом определенных обстоятельств дела суд, не отказывая в правопреемстве требований кредиторов, имеет право применить к правопреемнику требований (лицу, приобретшему право требования) разрешенные законом ограничения, в том числе произвести субординацию требований (понизить его требования) по отношению к очередности, определяемой статьей 134 Закона о банкротстве».

Усомниться в несостоятельности аргументов об аффилированности «ЛО-Строя» и НТЭК экспертов заставляет и судебная практика.

Так, в 2020 году арбитражный суд Московского округа, исследуя вопрос об аффилированности ООО «ЛО-Строй» при покупке долга в деле о банкротстве АО «АСК «Росмед», в аналогичных обстоятельствах пришел к полностью противоположному выводу — что нижестоящими судами не установлена непосредственная аффилированность должника с ООО «ЛО-Строй».

Экономическую целесообразность доказывать не нужно

Категорически не согласны представители ООО «ЛО-Строй» и ООО «Система» и с констатацией суда первой инстанции факта о необходимости доказывать экономическую целесообразность сделки купли-продажи долга.

«В соответствии с п.11 ППВС РФ от 21.12.2017 N 54 „О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки“, возможность уступки требования не ставится в зависимость от того, является ли уступаемое требование бесспорным, обусловлена ли возможность его реализации встречным исполнением цедентом своих обязательств перед должником», — поясняют представители «Системы» со ссылкой на пункт 1 статьи 384, статьи 386, 390 ГК.

С этим мнение согласны и сторонние эксперты.

«Сама по себе уступка требования на нерыночных условиях не свидетельствует о недействительности договора цессии и в отсутствие признаков злоупотребления правом не влечет причинения кредиторам имущественного вреда, поскольку общий объем обязательств должника остается неизменным» — считает исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина.

С ней согласен руководитель банкротной практики Московской коллегии адвокатов «Арбат» Алексей Симоненко:

«В арбитражном суде сформировался принцип, при котором не имеет юридического смысла необходимость исследования вопросов об экономической целесообразности приобретения права требования к несостоятельному должнику, о раскрытии мотивов приобретения такого права, поскольку правопреемство в отношении размера задолженности не приводит к изменению баланса интересов кредиторов и осуществлено после возбуждения дела о банкротстве, в связи с чем не носит характер скрытого финансирования в период имущественного кризиса».

Помимо этого, представители ООО «ЛО-Строй» в своей апелляционной жалобе указывают на то, что в материалах дела не усматривается, каким образом, реализуя свое право на приобретение задолженности и получив статус лица, участвующего в банкротстве НТЭК, их компания нарушает интересы других кредиторов.

Ответы на все эти вопросы предстоит найти Десятому арбитражному апелляционному суду.