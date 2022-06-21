Финансовая подушка безопасности: зачем нужна и как ее создать

Разобрались вместе с главным аналитиком Банки.ру Богданом Зваричем.

Финансовая подушка безопасности: что это и в чем ее назначение

Откладывать на черный день.

По сути, это и значит формировать свою подушку безопасности — финансовый резерв одного человека или, например, семьи, который складывается благодаря регулярным отчислениям из дохода. Финансовая подушка безопасности создается в спокойное время и нужна, чтобы быть готовым к кризису, потере работы, незапланированным тратам.

Почему важно иметь финансовый резерв

Представьте: компания, в которой вы работаете, решила сократить ваш отдел. В кризис найти новое место непросто, на это уйдет несколько месяцев. Если у вас нет накоплений, придется на время поиска сильно сократить расходы.

Или, например, заболевает один из членов семьи. Требуется дорогостоящее лечение, а средств на него нет. Нужно брать кредит или просить деньги в долг у родственников и друзей. Финансовая подушка безопасности помогает этого избежать: дает уверенность в будущем, защищает от непредвиденных ситуаций.

«Создание подушки безопасности позволит нивелировать негативные последствия событий, связанных с потерей работы или ухудшением экономических условий, а также в случае форс-мажорных обстоятельств, требующих неотложной траты, — поясняет главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. — При этом созданием подушки безопасности нужно заниматься в спокойных экономических условиях и при наличии постоянного дохода».

Может показаться, что усилия, прилагаемые к созданию подушки безопасности, не имеют смысла, ведь достаточно взять кредит.

«Однако при ухудшении экономических условий возможности по кредитованию снижаются, в результате чего банк может отказать в кредите либо предложить „неподъемную“ ставку. В такой ситуации усилия по созданию финансовой подушки безопасности окупаются многократно», — говорит Богдан Зварич.

Чем подушка безопасности отличается от инвестирования

Финансовая подушка безопасности направлена в основном на то, чтобы сберечь деньги, отложить их на чрезвычайный случай. Только когда резерв сформирован, можно начинать инвестировать.

Инвестиции — вложения денежных средств для их сохранения и приумножения. То есть это способ не только сберечь деньги, но и получить прибыль. И подходит он тем, кто готов рисковать.

Существует несколько видов финансовых вложений:

вклады;

драгоценные металлы;

валюта;

акции и облигации;

ПИФы.

Но не все эти инструменты можно использовать для формирования финансовой подушки безопасности. Здесь важны два правила: минимальные риски и возможность в любой момент конвертировать вложения в деньги без больших потерь.

Если вы решите хранить финансовый резерв не «под матрасом», то стоит придерживаться консервативных методов: вкладов или облигаций.

Как создать финансовую подушку безопасности

Прежде чем формировать финансовую подушку безопасности, нужно проанализировать свои расходы. Смысл резерва в том, чтобы покрыть обязательные траты во время чрезвычайной ситуации. Поэтому необходимо понять, на что точно нужны деньги (платежи по коммунальным услугам, кредитам и займам, покупка продуктов питания, обслуживание автомобиля и т. д.), а от чего можно отказаться. Для этого следует:

Составить список всех жизненно важных продуктов, вещей, лекарств и услуг.

Оценить расходы по обязательным платежам, закрыть те, что требуют одноразового погашения. Остальные заложить в подушку безопасности.

Вычислив размер трат и сократив необязательные расходы, решите, сколько денег отчислять из зарплаты в резерв. Желательно не меньше 10%. Так постепенно можно довести подушку до необходимого уровня.

Если денег хватает

Начинайте часть от доходов (например, 10–15%) вкладывать в разные инструменты. Это может быть депозит или накопительный счет. Вложения должны быть существенными, но не сильно сказываться на расходах семьи.

Если денег недостаточно

Когда денег хватает от зарплаты до зарплаты, стоит пересмотреть расходы семьи так, чтобы появился объем свободных средств — 5–10%. И откладывать их на финансовую подушку.

Если есть долги

При наличии долгов важно, по каким ставкам вы платите кредиты. Если по низким, вносить платежи можно в том графике, который существует, а параллельно формировать подушку безопасности. Если денег не хватает и нет даже 5–10% на резерв, лучше направить появляющиеся свободные средства на досрочное погашение долга.

В первую очередь — расплатиться с кредитами, взятыми по высоким ставкам. Это снизит объем необходимых расходов в месяц.

Как определить размер финансовой подушки безопасности

Эксперты считают, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять от трех до шести ежемесячных обязательных расходов (оплата квартиры, еды, лекарства, ЖКУ, выплаты по кредитам). Эти средства можно разделить на несколько частей:

На депозит — 2/3.

— 2/3. В облигации — 1/3.

Такое распределение средств поможет снизить риски и сохранить деньги, защитив их от инфляции.

Как можно хранить деньги финансовой подушки?

Деньги резерва лучше хранить частями: и в наличных (в размере трехмесячного бюджета семьи на обязательные расходы) на случай какого-то форс-мажора, и на счете. Какие есть варианты:

Вклад с возможностью частичного снятия, чтобы получить деньги в любой момент. Его можно открыть не только в рублях, но и в валюте. Но существует риск, что на момент снятия валюта упадет в цене. Накопительный счет. На нем также можно хранить деньги в рублях или в валюте. Но стоит помнить, что банк вправе менять ставку по своему усмотрению. «Под матрасом». Плюс в том, что деньги всегда под рукой. Минусы: они не защищены от инфляции и, например, ограбления или пожара. Брокерский счет. Здесь стоит рассматривать только облигации — крупных надежный компаний или облигации федерального займа. Обезличенный металлический счет. По нему начисляются проценты, это позволяет защититься от обесценивания рубля. Стоимость металла может снижаться, поэтому объем подушки, вкладываемой в этот инструмент, должен быть небольшим.

Что говорят эксперты

После создания подушки безопасности можно перейти к инвестированию денежных средств, советует Богдан Зварич.

«Лучше создать долгосрочный диверсифицированный портфель, который позволит достичь определенных финансовых целей: накопления на крупную покупку, например автомобиля или квартиры, отпуск или обучение ребенка. При создании подушки безопасности формируется финансовая дисциплина и привычка сберегать часть денежных средств. Эти навыки помогут в формировании инвестиционного капитала», — говорит эксперт.

На что можно использовать накопления из финансовой подушки безопасности

Финансовая подушка безопасности нужна для форс-мажоров. Ее нельзя вдруг потратить на отпуск, например, или на шопинг. Смысл резерва — помочь в непредвиденной ситуации.

Вот примеры, когда финансовую подушку можно использовать: