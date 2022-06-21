Налоговые споры

Как списать ТМЦ в налоговом учёте

Несмотря на то, что списание ТМЦ является обычном делом при ведении любого бизнеса, налоговики часто болезненно воспринимают учёт соответствующих расходов для целей налога на прибыль.

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Это приводит к налоговым спорам, которые, однако, пока не дали нам исчерпывающий ответ на вопрос о том, как признавать в расходах стоимость списанных ТМЦ, чтобы исключить риск возникновения претензий.

С популярным вариантом ответа на этот вопрос «никак» мы согласиться не можем, так как речь однозначно идёт о бизнес-расходе, который налогоплательщики должны иметь возможность учитывать.

В то же время мы также не можем игнорировать проблемы, связанные с несовершенством правового регулирования учёта расходов на списание ТМЦ и правоприменительной практики.

Товарные потери неизбежны, но нежелательны, и налогоплательщики стремятся их избежать, стараясь выстроить свои процессы так, чтобы такие потери фиксировать и предупреждать.

Между тем, того, что достаточно для ведения бизнеса, в текущих условиях, к сожалению, может быть недостаточно для правильного отражения расходов в налоговом учёте.

В этой связи дело Авексима Сибирь может стать ещё одним ориентиром в условиях сохраняющейся неопределенности относительно порядка списания ТМЦ.

Суть дела

23.05.2022 Арбитражный суд Кемеровской области вынес решение по делу Авексима Сибирь № А27-9861/2021 об учёте в составе расходов по налогу на прибыль стоимости утилизированных товарно-материальных ценностей (далее — «ТМЦ»).

Как следует из судебного акта, ООО «Авексима Сибирь» занимается производством и реализацией лекарственных средств. В 2017 году общество отразило в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль стоимость следующих утилизированных ТМЦ:

  1. печатная продукция (инструкции и упаковки для лекарственных средств);
  2. сырьё и материалы;
  3. готовая продукция, не выпущенная в оборот.

Налоговая отказала обществу в учёте данных расходов как неподтверждённых документами.

При этом документы как таковые у общества имелись, но налоговая выявила в них ряд недостатков, которые не позволяли ей принять эти документы в качестве подтверждения расходов. В некоторых случаях инспекция даже усомнилась в фактах приобретения списанных ТМЦ.

К слову, НДС на выбытие ТМЦ налоговики не начислили, хотя обычно за отказом в списании ТМЦ следует вменение безвозмездной реализации.

Суд не согласился с выводами налоговой и вынес решение, в котором подробно обосновал свою позицию по каждому пункту претензий инспекции на примерах по отдельным ТМЦ.

Если проблематика списания ТМЦ для вас актуальна, рекомендуем вам самостоятельно ознакомиться с этим судебным решением, а ниже приводим обзор основных выводов:

1. Достаточными для списания ТМЦ в налоговом учёте были признаны следующие документы:

  • документы, относящиеся к приобретению ТМЦ, в том числе счета-фактуры;
  • накладные, подтверждающие движение ТМЦ на предприятии;
  • инвентаризационные описи по регулярной инвентаризации;
  • документы складского учёта;
  • бухгалтерские регистры с проводками по движению ТМЦ;
  • производственные стандарты общества;
  • регистрационные удостоверения на лекарственные средства;
  • документы, относящиеся к контролю качества продукции;
  • акты осмотра для списания ТМЦ;
  • акты об уничтожении списанных ТМЦ и
  • документы, подтверждающие указанные ниже причины для списания ТМЦ.

В актах осмотра для списания и об уничтожении ТМЦ, при этом, были указаны следующие сведения: объекты уничтожения, дата, лица, принимавшие участие в осмотре и уничтожении, и их должности, причины и способ уничтожения (сжигание).

2. В качестве надлежащих оснований для списания ТМЦ в налоговом учёте были признаны следующие обстоятельства:

  1. смена наименования общества — на списанных упаковках и в инструкциях было напечатано старое наименование, что не соответствует требованиям в сфере оборота лекарственных средств;
  2. переоформление регистрационных удостоверений на лекарственные средства — причины аналогичны ситуации со сменой наименования общества;
  3. истечение сроков годности продукции;
  4. изменение бизнес-планов — в некоторых случаях общество отказывалось от производства лекарственных средств, либо принимало решение о производстве товаров в меньшем объёме;
  5. признание продукции непригодной к использованию — по ряду позиций были получены претензии от Росздравнадзора, которые вынудили общество остановить производство, а также списать некачественные лекарственные средства.

3. Расходы, понесённые налогоплательщиком в периоде отработки новой технологии, можно учесть в целях налогообложения независимо от факта получения дохода при ведении соответствующего вида деятельности.

4. Несущественные недочёты в документах, подтверждающих списание ТМЦ, могут быть компенсированы другими документами, из которых можно определить наименование списываемого товара, причины списания и по которым можно проследить непрерывную хронологическую цепочку от момента приобретения товара до его списания. Такие недочёты могут включать:

  1. указание неверной причины списания или неточности в указании этой причины;
  2. расхождения между документами, подтверждающими списание ТМЦ, и документами от поставщика в части наименования, единиц измерения;
  3. отсутствие каких-либо предшествующих списанию внутренних документов, которые предусмотрены стандартами организации, например, журналов регистрации отходов.

5. Применение форм первичных учётных документов из альбомов унифицированных форм (ТОРГ-15, ТОРГ-16) не является обязательным при оформлении актов на списание ТМЦ.

6. Расхождение между документами, подтверждающими списание ТМЦ, и документами от поставщика в части стоимости списанных ТМЦ допустимо, если учёт ТМЦ ведётся по методу определения средней себестоимости, которая может изменяться в зависимости от поступлений и остатков ТМЦ.

7. Налоговики не вправе ставить под сомнение наличие списываемых ТМЦ, приобретённых в прошлых периодах, требовать инвентаризационные описи за эти периоды, если в ходе налоговых проверок за прошлые периоды они не оспаривали остатки ТМЦ и если они не опровергли достоверность документов на приобретение ТМЦ.

8. При оценке расходов на списание ТМЦ, в том числе при подготовке каких-либо расчётов, налоговой следует учитывать особенности деятельности, производственного процесса и ведения учёта налогоплательщика, историю приобретения, характеристики и обстоятельства списания ТМЦ, чтобы не допускать ошибок.

Если у налогоплательщика имеется лицензия на утилизацию ТМЦ и есть собственные площадки для их утилизации, то внутренние документы налогоплательщика, то есть оформленные им самим, являются именно теми документами, которые подтверждают списание ТМЦ. Утверждение о том, что они сами по себе не подтверждают факты хозяйственной жизни, некорректно.

Если ТМЦ списываются не в результате незаконных действий третьих лиц (хищения, злоупотребления или порчи имущества), то необязательно проводить инвентаризацию на основании п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учёта (Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н) в связи с фактами, обусловившими списание.

9. Небольшой процент списания относительно общей стоимости приобретённых ТМЦ может говорить об отсутствии злоупотреблений со стороны налогоплательщика.

10. Расходы на списание ТМЦ учитываются в периоде уничтожения ТМЦ вне зависимости от даты приобретения ТМЦ. Более того, даже в случае необоснованно позднего уничтожения ТМЦ налогоплательщик имеет возможность учесть соответствующие расходы в текущем периоде на основании ст. 54 НК (определение ВС от 12.04.2021 № 306-ЭС20-20307).

По нашему мнению, исход данного дела определили, прежде всего, взвешенный подход суда и наличие у общества всех возможных документов, фиксирующих в совокупности приобретение, движение и списание ТМЦ, а также причины такого списания.

Как показывает практика, на первое не всегда приходится рассчитывать, но второе целиком и полностью зависит от налогоплательщика. В этой связи мы рекомендуем всегда уделять особое внимание вопросам выявления, документирования и обоснования товарных потерь, в том числе в тех случаях, когда это требует подстройки бизнес-процессов под особенности налогового учёта.

Источник: telegra.ph

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