График работы два через два: как рассчитать и оформить

Что из себя представляет график работы «два через два»

Привычная пятидневка с двумя выходными в субботу и воскресенье не всегда удобна. Поэтому многие предприятия — заводы, охранные компании, торговые фирмы, склады и не только — работают в более удобном для себя режиме. Некоторые из них вводят скользящий или сменный график, исходя из реальных производственных условий и требований. К числу таких альтернативных режимов работы относится и график работы 2 через два.

Схема работы «2 через 2» — график, применяемый в основном на предприятиях, которые работают без выходных. По сути, каждому сотруднику устанавливается индивидуальное расписание, в котором два рабочих дня, идущих подряд, сменяются двумя выходными, затем — снова два рабочих дня и так далее. Таким образом, дни отдыха работников могут выпадать как на стандартные субботу и воскресенье, так и на другие дни недели.

Предприятие получает возможность не приостанавливать свою деятельность в связи с выходными, поскольку сотрудники постоянно сменяют друг друга: в дни, когда один работник отдыхает, его сменщик выходит на работу. Работа в течение дня выполняется в одну смену, продолжительность которой устанавливается работодателем с учётом требований российского трудового законодательства.

Например, в сфере железнодорожного транспорта нередко применяется график работы сотрудников «2/2» с 11-часовой продолжительностью каждой смены (без работы в ночное время). Это позволяет грамотно организовать труд диспетчеров по учёту вагонов, требующих отцепочного ремонта, и других специалистов, специфика деятельности которых не требует круглосуточного присутствия на рабочем месте, но не допускает перерывов в течение дневной смены.

Аналогичная схема часто применяется в торговых точках, парикмахерских и ателье, обслуживающих покупателей семь дней в неделю.

Задача работодателя, устанавливающего график «2 через 2», — рассчитать его таким образом, чтобы он устраивал работников, не создавал сложностей в процессе начисления заработной платы и позволял решать текущие производственные задачи с максимальной эффективностью.

Как составить график смен 2 через 2

Чтобы правильно составить и рассчитать график работы «2 через 2», обращайте внимание на следующие моменты.

Увеличенное количество рабочих часов в смене не считается переработкой

По сравнению с обычной пятидневкой, при которой продолжительность ежедневной работы обычно не превышает восьми часов, календарь сменного графика 2 через 2 зачастую подразумевает удлинённые смены — по 11-12 часов.

Такой подход не считается нарушением и не требует повышенной оплаты часов, отработанных свыше восьмичасовой продолжительности рабочего времени.

При подобном режиме устанавливается суммированный учет рабочего времени.

Общее количество рабочих часов при 12-часовых сменах ограничивается

Необходимо таким образом рассчитать график работы 2 через 2 (онлайн, с помощью бухгалтерских программ или вручную), чтобы сотрудник отрабатывал в общей сложности то количество часов, которое установлено производственным календарем для соответствующего учетного периода.

График рабочего времени составляется на определённый период: декаду, месяц, квартал. Какой именно учётный период выбрать, работодатель решает самостоятельно или совместно с профсоюзом. Утверждает документ руководитель организации.

Внедряя график работы 2 через 2, расчёт рабочих и выходных дней делайте заранее. Несмотря на то, что в данной ситуации не имеет место график сменности, ознакомить сотрудника с конкретным режимом работы надо заблаговременно.

Причем крайне целесообразно установить порядок ознакомления сотрудников с графиком работы в локальном акте организации. Если работник не хочет ставить подпись на графике или ознакомительном листе, составьте об этом акт.

Удобнее всего оформлять график работы 2 через 2 в виде таблицы. «Шапку» оформите как обычно, указав реквизиты работодателя и период действия документа. Ниже, в табличной части, перечислите в столбик фамилии и табельные номера работников. Напротив каждой фамилии укажите общее количество рабочих дней и часов в учётном периоде, а также распишите, какие конкретно даты будут для каждого сотрудника рабочими или выходными.

Как рассчитать график 2 через 2

Сотрудники, для которых разработан календарь смен 2 через 2, выходят на работу даже в официальные выходные дни, если на эти даты выпадают рабочие смены.

При этом работа в выходной (субботу или воскресенье) оплачивается в обычном, а не в повышенном размере. Работу в праздник надо оплатить по повышенной ставке, правила оплаты работы в праздничные дни установлены ст. 153 ТК.

А сумма рабочих часов должна соответствовать норме рабочего времени за этот период (определяется с помощью производственного календаря).

Не забывайте, что для отдельных категорий персонала, например, для подростков, инвалидов или сотрудников, занятых на вредных и опасных для здоровья работах, установлены особые нормы рабочего времени.

Рассчитать график 2 через 2 онлайн или вручную следует так, чтобы избежать заведомой недоработки или переработки. На практике норма рабочего времени нередко соблюдается за счёт компенсации недоработок в одном периоде переработками в другом.

Чтобы применять этот метод, установите суммированный учёт рабочего времени. А по завершении учётного периода обязательно проводите сверку нормы рабочего времени с количеством фактически отработанных сотрудником часов, чтобы избежать ошибок при начислении зарплаты.

Какие документы оформить для графика работы два через два

Планируя перевод сотрудников на такой режим работы, необходимо не только произвести предварительный расчёт сменного графика работы 2 через 2, но и отразить новые условия труда в локальных документах работодателя. А это не только график, который разрабатывается и утверждается каждый раз перед началом очередного периода, но и правила внутреннего трудового распорядка или отдельное положение, описывающее режим работы персонала. Кроме того, в трудовой договор с каждым сотрудником, к которому применяется график сменности 2/2, следует включить условие о режиме работы.

Не забудьте указать, что учёт отработанного сотрудником времени ведётся суммированным методом, и обязательно напишите, сколько часов длится ежедневная работа.

Преимущества организации рабочего процесса по схеме «два дня через два»

Преимущества с плавающими выходными очевидны: предприятие не останавливает работу по субботам и воскресеньям, а работники даже при 12-часовых сменах не перерабатывают, поскольку трудятся 15 дней в месяц.

Если персонал организации полностью или частично переводят на рабочий график 2 через 2, рассчитать его и довести до ведома сотрудников нужно заранее. Наряду с таким режимом работы вводится суммированный учёт рабочего времени, позволяющий точно зафиксировать количество отработанных дней и часов.