Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности в 2022 году

При этом какие-то выплаты положены всем родителям, а какие-то зависят от определенных условий, к примеру, от благосостояния ячейки общества. В нашей статье речь пойдет о ежемесячном пособии для женщин, вставших на учет на раннем сроке беременности. Разберем, кому, в каких случаях и какая сумма предоставляется в качестве этого пособия. Также ответим на вопрос, как его оформить.

Кому положено пособие на ранних сроках беременности

До июля 2021 года женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, полагалось единовременное пособие. Оно выплачивалось всем будущим матерям при своевременном обращении в женскую консультацию. Назначение этой выплаты было подведомственно ФСС. Сейчас указанное пособие не назначается и не выплачивается.

При этом в настоящее время введено новое пособие для женщин, вставших на учет в медорганизации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Выплата перестала быть единовременной и перечисляется теперь каждый месяц.

Однако круг лиц, которым положено новое пособие, значительно сужен. На него могут претендовать не все рано вставшие на учет женщины, а только подпадающие под определенные условия, о которых речь пойдет в следующем разделе нашей статьи.

Размер пособия по беременности на ранних сроках

Пособие выплачивается в размере 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в соответствующем субъекте на дату обращения за назначением пособия. Размер прожиточного минимума устанавливается нормативным актом регионального правительства.

По общему правилу пособие пересчитывают с 1 января года, следующего за годом обращения, исходя из ежегодного изменения указанной величины прожиточного минимума (ст. 10 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

При этом в 2022 году установлены особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума (п. 17 ч. 1 ст. 18 закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ, пп. 1, 3, 5 постановления Правительства от 28.05.2022 № 973).

Размер прожиточного минимума...

для трудоспособного населения, установленного на период с 01.06.2022 по 31.12.2022, и сумме пособия на этот период в некоторых регионах.

Субъект Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения (руб.) Нормативный акт, установивший величину прожиточного минимума Размер пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности (руб.) Москва 23 508 Постановление правительства Москвы от 12.10.2021 № 1597-ПП (редакция от 31.05.2022) 11 754 Московская область 17 683 Постановление правительства Московской области от 13.12.2021 № 1333/44 (редакция от 01.06.2022) 8 841,50 Санкт-Петербург 15 779 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2021 № 665 (редакция от 09.06.2022) 7 889,50 Ленинградская область 15 324 Постановление правительства Ленинградской области от 14.09.2021 № 590 (редакция от 31.05.2022) 7 662 Краснодарский край 14 565 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.06.2022 № 317 7 282,50 Ставропольский край 13 655 Постановление правительства Ставропольского края от 19.08.2021 № 413-п (редакция от 31.05.2022) 6 827,5 Хабаровский край 20 228 Постановление правительства Хабаровского края от 27.08.2021 № 389-пр (редакция от 10.06.2022) 10 114 Брянская область 14 309 Постановление правительства Брянской области от 31.05.2022 № 223-п 7 154,50 Владимирская область 14 717 Постановление администрации Владимирской области от 16.08.2021 № 511 7 358,50 Волгоградская область 13 047 Постановление администрации Волгоградской области от 01.09.2021 № 484-п (редакция от 31.05.2022) 6 523,50 Вологодская область 15 324 Постановление правительства Вологодской области от 18.10.2021 № 1207 (редакция от 06.06.2022) 7 662 Воронежская область 12 896 Постановление правительства Воронежской обл. от 13.09.2021 № 515 (редакция от 06.06.2022) 6 448 Ивановская область 13 959 Постановление правительства Ивановской области от 15.09.2021 № 415-п (редакция от 31.05.2022) 6 979,50 Калужская область 14 565 Постановление правительства Калужской области от 13.09.2021 № 609 (редакция от 31.05.2022) 7 282,50 Костромская область 14 031 Постановление администрации Костромской области от 13.09.2021 № 405-а (редакция от 30.05.2022) 7 015,50 Курганская область 14 263 Постановление правительства Курганской области от 07.09.2021 № 261 (редакция от 02.06.2022) 7 131,50 Курская область 13 200 Постановление администрации Курской области от 07.09.2021 № 935-па (редакция от 30.05.2022) 6 600 Липецкая область 12 593 Постановление администрации Липецкой области от 18.08.2021 № 330 (редакция от 30.05.2022) 6 296,50 Магаданская область 26 400 Постановление правительства Магаданской области от 31.05.2022 № 479-пп 13 200 Мурманская область 24 252 Постановление правительства Мурманской области от 08.09.2021 № 635-ПП (редакция от 31.05.2022) 12 126 Нижегородская область 14 263 Постановление правительства Нижегородской области от 15.09.2021 № 819 (редакция от 31.05.2022) 7 131,50 Новгородская область 14 869 Постановление правительства Новгородской области от 23.08.2021 № 242 7 434,50 Новосибирская область 15 318 Постановление правительства Новосибирской области от 17.08.2021 № 327-п (редакция от 31.05.2022) 7 659 Омская область 13 554 Постановление правительства Омской области от 18.08.2021 № 338-п (редакция от 31.05.2022) 6 777 Оренбургская область 13 200 Постановление правительства Оренбургской области от 31.08.2021 № 752-пп 6 600 Орловская область 14 110 Постановление правительства Орловской области от 26.08.2021 № 504 (редакция от 30.05.2022) 7 055 Пензенская область 12 745 Постановление правительства Пензенской области от 17.08.2021 № 500-пП (редакция от 31.05.2022) 6 372,50 Псковская область 15 019 Постановление администрации Псковской области от 18.08.2021 № 287 7 509,50 Ростовская область 14 263 Постановление правительства Ростовской области от 06.09.2021 № 711 (редакция от 31.05.2022) 7 131,50 Рязанская область 13 504 Постановление правительства Рязанской области от 14.12.2021 № 356 6 752 Самарская область 14 263 Постановление правительства Самарской области от 10.12.2021 № 979 7 131,50 Саратовская область 12 745 Постановление правительства Саратовской области от 16.12.2021 № 1105-П (редакция от 31.05.2022) 6 372,50 Свердловская область 14 717 Постановление правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 547-ПП (редакция от 30.05.2022) 7 358,50 Тверская область 14 565 Постановление правительства Тверской области от 16.09.2021 № 485-пп (редакция от 31.05.2022) 7 282,50 Тульская область 14 869 Постановление правительства Тульской области от 25.08.2021 № 530 (редакция от 30.05.2022) 7 434,50 Тюменская область 15 172 Постановление правительства Тюменской области от 10.09.2021 № 550-п 7 586 Ульяновская область 13 504 Постановление правительства Ульяновской области от 30.08.2021 № 403-П (редакция от 30.05.2022) 6 752 Челябинская область 14 253 Постановление правительства Челябинской области от 03.09.2021 № 402-П (редакция от 31.05.2022) 7 126,50 Ярославская область 14 263 Постановление правительства Ярославской области от 25.08.2021 № 564-п 7 131,50 Севастополь 15 172 Постановление правительства города Севастополя от 20.09.2021 № 450-ПП (редакция от 31.05.2022) 7 586

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Отметим, что ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, НДФЛ не облагается. Страховыми взносами такое пособие также не облагается, так как отсутствует объект обложения.

Условия для получения пособия по беременности на ранних сроках

Право на данное пособие зависит от того, во сколько недель беременности будущая мама впервые посетила женскую консультацию. Для назначения выплаты женщине нужно встать на учет в медицинскую организацию до 12 недель беременности.

Кроме этого, данная помощь положена только нуждающимся в ней, поэтому должны соблюдаться и другие условия (ст. 9 закона № 81-ФЗ, п.22 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036):

срок беременности женщины составляет шесть и более недель; размер среднедушевого дохода семьи будущей мамы не превышает величину прожиточного минимума на душу населения; соответствие установленным ограничениям по наличию в собственности недвижимого имущества и автотранспортных средств. К примеру, семья, претендующая на пособие, не должна иметь в собственности два и более жилых помещения, суммарная площадь которых превышает произведение 24 кв. м. в расчете на одного человека на количество членов семьи. Два и более автотранспортных средства, зарегистрированных на семью, также препятствуют получению пособия, если только это не многодетная семья или семья, в составе которой есть инвалид. Для таких ячеек общество сделано исключение: для начисления пособия они не могут владеть тремя и более автомобилями; отсутствие у женщины и членов ее семьи дохода в виде процентов по депозитным счетам (вкладам) в кредитных организациях, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ на дату обращения за назначением пособия; взрослые трудоспособные члены семьи будущей мамы должны иметь доход в виде зарплаты, пенсии, стипендии и так далее за последние 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам перед месяцем обращения за назначением пособия. Если доходов нет, это должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Так, исключение сделано ухаживающим за ребенком до трех лет, инвалидом, пожилым человеком старше 80 лет, безработным, находящимся в поиске работы не более 6 месяцев, и некоторым другим лицам. Для назначения выплаты достаточно, чтобы заработок был в течение небольшого промежутка за весь рассматриваемый период. То есть пособие будут платить даже неработающей женщине, если у членов ее семьи был доход в течение одного или нескольких месяцев (информация Минтруда).

Несоблюдение последних трех условий влечет отказ в пособии (п. 22, 23 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036).

Кроме ранней постановки на учет женщина обязана посетить медорганизацию, когда наступит срок беременности 11–14 недель, 18–22 недели, 30–32 недели. Если она этого не сделает, выплату ежемесячного пособия приостановят (пп. 28, 29 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036).

Кто выплачивает пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности

Рассматриваемое пособие назначает и выплачивает за весь период ПФР с месяца (ст. 9.1 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ):

постановки на учет в медицинской организации (но не ранее наступления шести недель беременности) до месяца родов, прерывания беременности — если женщина обратилась за пособием в течение 30 дней со дня постановки на учет; обращения за назначением пособия (но не ранее наступления шести недель беременности) до месяца родов, прерывания беременности — если женщина обратилась за пособием позже 30 дней со дня постановки на учет.

Срок выплаты ежемесячного пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности — с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который оно выплачивается (п. 49 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036).

Как оформить пособие на ранних сроках беременности

Для получения пособия женщине необходимо лично подать заявление в территориальный орган ПФР по месту своего жительства (пребывания) либо по месту своего фактического проживания, если подтвержденного места жительства (пребывания) у женщины нет.

Документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты пособия, запрашиваются органами ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия в соответствующих органах или организациях, в частности, в ФСС (пп. 12, 14, 15 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036). При этом срок подготовки и направления ответа на запрос соответствующим органом или организацией не может быть больше пяти рабочих дней со дня его поступления (п. 16 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036).

Перечень документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения пособия, установлен постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036. Туда входят, в частности:

сведения о постановке на учет в медорганизации в связи с беременностью подает ФСС. Если у фонда соцстраха нет сведений, ПФР запрашивает их в медорганизации. Заявитель может представить подтверждающие документы (в случае отсутствия сведений в распоряжении ФСС); сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты стимулирующего характера, вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках гражданско-правового договора (в том числе о налоговых вычетах). Подает ФНС (сведения о доходах по возмездным договорам опеки или попечительства до конца 2022 года подает заявитель, а с 1 января 2023 года — ФНС); сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в ЕГРН, в том числе находящемся под арестом подает Росреестр; сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина в пределах РФ. Подает: до 1 января 2023 года — МВД, с 1 января 2023 года — ФНС.

Справка о постановке на учет в ранние сроки беременности в указанный перечень не включена.

Необходимые документы (сведения) заявитель может предоставить самостоятельно. В частности, женщина имеет право представить при личном посещении ТО ПФР документы (сведения), подтверждающие факт постановки на учет, дату и срок постановки на учет в медицинской организации, а также сведения о посещениях медорганизации, оказывающей медицинскую помощь (абз. 2 п. 14 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036).

По общему правилу решение о назначении либо об отказе в назначении пособия ПФР принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособия. Однако этот срок может быть продлен до 20 рабочих дней, если получен несвоевременный ответ на межведомственный запрос (п. 24 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036).

Если прерывание беременности произошло до 12 недель, выплата пособия не осуществляется (абз. 2 п. 6 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036).

Пособие выплачивается за полный месяц независимо от срока наступления 6 недель беременности в конкретном месяце или даты обращения за назначением указанного пособия, а также за полный месяц, включая месяц родов или прерывания беременности (абз. 3 п. 6 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036).

Заявление о пособии при постановке на учет в ранние сроки беременности

Заявление о назначении пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности составляется по форме, утвержденной постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036. Женщина подает его в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) или по месту фактического проживания, если нет подтвержденного места жительства (пребывания) одним из способов (пп. 7, 9 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036):

в электронном виде через портал госуслуг; лично.

ПФР может отказать в назначении пособия, если заявитель (пп. "б"—"г" п. 22 правил, утвержденных постановлением Правительства от 06.06.2022 № 1036):