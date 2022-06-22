Учет операций по аккредитивам

Что такое аккредитив

Аккредитив — это способ расчетов, при котором банк перечисляет деньги получателю, когда тот предоставит определенные документы, обычно, подтверждающие исполнение. Так аккредитив стимулирует надлежаще исполнить обязательства, ведь не будет исполнения, значит банк не перечислит деньги.

Например, в случае расчетов по аккредитиву в сделке с недвижимостью продавец получает деньги, когда предъявляет документы о переходе права собственности к покупателю.

Аккредитив — это одна из форм безналичных расчетов (п. 1 ст. 862 ГК). В аккредитиве получение денег не зависит от действий плательщика. После открытия аккредитива с получателем работает банк.

В чем выгода такого способа расчета?

Расчеты с аккредитивом обеспечивают безопасность операций:

отпадает необходимость в предоплате;

банк гарантирует выполнение всех условий контракта;

если сделка не состоялась, деньги возвращаются плательщику.

Такой способ расчета удобен при заключении сделок с новыми или сложными контрагентами. Да, банк возьмет комиссию за аккредитив, но зато вы гарантировано получите оплату по контракту и защитите свой бизнес от больших финансовых потерь.

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Как это работает

Банк изучает контракт и открывает аккредитив (специальный отдельный счет) на имя поставщика. Покупатель переводит на него деньги, но поставщик пока не может их забрать. Зато он уверен, что покупатель его не обманет, ведь тот уже внес деньги, и они лежат в банке. Поставщик отгружает товар и предъявляет в банк документы, подтверждающие выполнение обязательства. Банк проверяет полученные документы и переводит деньги поставщику.

Виды аккредитивов

Покрытый (депонированный)

Банк-эмитент сразу перечисляет (депонирует) всю сумму по контракту банку получателя средств.

Непокрытый

Банк-эмитент перечисляет получателю свои денежные средства. После исполнения аккредитива плательщик возмещает банку сумму аккредитива в срок, согласованный с банком.

Отзывной

Такой аккредитив покупатель может изменить или аннулировать, при этом предупреждать поставщика о своем решении он не обязан. Для изменения или отмены аккредитива покупатель должен направить в банк распоряжение.

Безотзывной

Такой аккредитив может быть изменен или аннулирован только с предварительного согласия получателя средств. Порядок получения согласия устанавливается в соглашении между банком покупателя и банком поставщика.

На практике чаще открывают безотзывные аккредитивы, так как при возможности отменить сделку без объяснения причин, все плюсы этой формы расчета сводятся к нулю, а финансовый риск остается.

До момента раскрытия аккредитива он квалифицируется так же, как обычная задолженность по контракту: если документы представлены и началась отсрочка — кредиторская задолженность, если документы не представлены — забалансовое обязательство.

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Не все бухгалтеры знают, как провести операции в учете, чтобы все корректно отражалось в отчетности. Рассмотрим отражение операций в 1С на практических примерах.

Отражение операций с покрытым аккредитивом у покупателя

Этап 1. Формирование аккредитива за счет кредита в банке.

Если используется отдельный счет — «Вид операции» — «Перевод на другой счет организации».

Если используется текущий счет — «Вид операции» — «Прочее списание»

Необходимо оформить зачисление денежных средств на аккредитив с расчетного счета.

При оформлении банковских операций с использованием Клиент-Банка заводим документ «Платежное поручение» (можно найти в подсистеме «Банк и Касса»).

После обмена с банком посредством «Клиент-Банк», когда пройдет подтверждение о проведении операции банком, в программе будет создан документ «Списание денежных средств».

Если в программе не используется «Платежное поручение» для дальнейшей выгрузки в Банк, а производится обмен с Банком посредством «Клиент-Банк», то документ «Списание денежных средств» будет создан при загрузке сведений из банка. Если в программе не настроен обмен с Клиент-Банком, то этот документ необходимо создать.

В документе «Списание денежных средств» необходимо заполнить Раздел «Отражение БУ». Для «Счет дебет» установить 55 .01 — «Аккредитивы» и заполнить аналитику «Статья расходов».

После проведения документа сформируются проводки:

Дата Счет Дт Счет Кт Сумма Содержание 02.11.2021 55.01 51 1 000 000,00 Зачисление денежных средств на аккредитив по вх.д. 2 от 01.11.2021 40702810002980002985 ПАО СБЕРБАНК 40702810002980002985 ПАО СБЕРБАНК Денежные средства на аккредитив с расчетного счета Денежные средства на аккредитив с расчетного счета

Этап 2. Отражение приобретения ТМЦ, работ, услуг, ОС, НМА и прочих активов

Эта операция отражается как обычно. Ее оформление производится документом «Поступление (акты, накладные, УПД)», «Поступление ОС», «Поступление НМА».

В примере показано поступление «Материалов» на счет учета 10.01. У вас это могут быть другие счета учета (08, 41 и прочие).

Этап 3. Списание денежных средств в счет оплаты поставленной ТМЦ...

работ, услуг, ОС, НМА и прочих активов, в т. ч. процентов, страховки или прочих платежей, связанных с аккредитивами.

При работе с «Клиент-Банком» формируется «Платежное поручение» с видом «Оплата поставщику». Далее формируется «Списание с расчетного счета»: в нем нужно поменять реквизит «Счет учета» на «55.01 — Аккредитивы» и провести документ.

В зависимости от назначения платежа в документе «Списание с расчетного счета» могут меняться «Счет расчетов» и «Счет авансов». При оплате поставщику «60.01» и «60.02», при оплате страховки «76.01.1», при оплате прочих операций по аккредитиву (банковских комиссий) «76.05» или «76.09».

Дата Счет Дт Счет Кт Сумма Содержание 19.11.2021 60.01 55.01 450 000,00 Оплата по договору ВСР ООО 40702810002980002985 ПАО СБЕРБАНК Договор № 0001 Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

Этап 4. Отражение процентов по аккредитиву

Оформление процентов производится документом «Поступление (акты, накладные, УПД)», если это отдельная услуга. Если эти проценты должны увеличить стоимость приобретаемых ТМЦ, то данная операция оформляется документом «Поступление доп. расходов».

Указывается Контрагент — поставщик, на закладке «Главное» заполняется информация по расходу «Содержание», Сумма, Сумма НДС, Способ распределения суммы на ТМЦ.

На закладке «Товары» указываются ТМЦ, стоимость которых будет увеличена на размер дополнительных расходов.

Дата Счет Дт Счет Кт Сумма Содержание 19.11.2021 10.01 60.01 6 893,62 Доп. Расходы Дюбель-гвоздь 6×60 ООО Арсенал Договор № 0001 19.11.2021 10.01 60.01 57 906,38 Доп. Расходы Саморез с п/ш 4,2×25 острый ООО Арсенал Договор № 0001

Этап 5. Возврат остатка аккредитива на счет организации

Оформляется аналогично операции по формированию аккредитива. Отличие в том, что «Счет учета» указывается «55.01», а «Счет дебета» — «51» и заполняется аналитика по данному счету.

Узнайте, как открыть аккредитив в интернет-банке СберБизнес

Отражение операций с непокрытым аккредитивом у покупателя

По непокрытому (гарантированному) аккредитиву банк-эмитент перечисляет получателю напрямую или через исполняющий банк свои денежные средства. Таких перечислений может быть несколько. Т.е. за вашу компанию поставщикам платит банк, а потом вы возмещаете ему сумму аккредитива в срок, согласованный с банком.

В бухгалтерском учете расчеты по непокрытому (гарантированному) аккредитиву ведутся на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Этап 1. Перечисление банком оплаты поставщику (подрядчику, исполнителю)

Отражается документом «Корректировка долга» с видом операции «Прочие корректировки».

Дата Счет Дт Счет Кт Сумма Содержание 13.04.2022 60.01 76.09 10 000,00 Переуступка долга СОЮЗ БЕТОН ООО ПАО СБЕРБАНК С покупателем

Этап 2. Отражение возмещения банку денежных средств, выплаченных по непокрытому аккредитиву

Производится документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочее списание», с указанием в «Отражении в БУ» счета учета задолженности по непокрытому аккредитиву.

Дата Счет Дт Счет Кт Сумма Содержание 13.04.2022 76.09 51 10 000,00 ПАО СБЕРБАНК

Этап 3. Комиссия банка за открытие аккредитива

Вариант 1. Аналогично предыдущей операции, оформляется документ «Списание с расчетного счета» на сумму комиссии.

Вариант 2. Формируется документ «Списание с расчетного счета» на сумму комиссии, с видом операции «Оплата поставщику».

Далее комиссия в учете будет отражена документом «Поступление (акты, накладные и УПД)».

По мнению некоторых экспертов, открытие непокрытого аккредитива надо отражать на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

Использовать счет 009 или нет, решать вам. Выбор надо зафиксировать в учетной политике организации.

Учет у поставщика (получателя денег)

Теперь рассмотрим учет у получателя денег по аккредитиву.

Этап 1. Отражение полученного обеспечения

После открытия аккредитива поставщику необходимо отразить обеспечение на счете 008.01 — «Обеспечения обязательств и платежей полученные». Для этого создается документ «Операция» на сумму полученного обеспечения.

Этап 2. Отражение поступления денег

Оформляется документом «Поступление на расчетный счет». Особенностей оформления нет, это обычное поступление денег от покупателя.

Этап 3. Отгрузка товара/работ/услуг

Оформление производится документом «Реализация (акты, накладные, УПД)». Особенностей оформления нет.

Этап 4. Отражение использования полученного обязательства

Формируется «Операция» со списанием обеспечения со счета 008.01 — «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

Аккредитив — гарантия надежности сделки для обеих сторон договора. Покупатель гарантированно получит то, за что заплатил, или банк вернёт ему деньги. Продавец гарантированно получит деньги, если выполнит все условия договора. Узнать больше об аккредитивах для бизнеса

Реализация сделки с привлечением аккредитива и отражение её в учете компании предельно просты и прозрачны.