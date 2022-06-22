СЗВ-М

Ошибки в СЗВ-М. Почему файл не соответствует XSD-схеме?

Файл не соответствует XSD-схеме СЗВ-М — общее обозначение группы ошибок, связанных с заполнением отдельных граф отчета СЗВ-М. О том, что это за ошибки и что следует делать в случае их возникновения, поговорим в этой статье.

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Что такое XSD-схема файла и ошибка в ней?

XSD — это программный язык. С помощью XSD описывается структура XML-документа:

  • разделы, содержащие информацию;
  • модель (параметры) содержания;
  • тип и вид данных;
  • синтаксис данных.

То есть XSD-схема СЗВ-М — это выполненное программным языком описание структуры отчета СЗВ-М. Если во внесенной в СЗВ-М информации содержатся ошибки или неточности, то при контроле файла тоже средствами XSD информация является нечитаемой. Поэтому система формирует пользователю предупреждение: «отчет СЗВ-М не соответствует XSD-схеме».

Это означает, что программное обеспечение не может воспринять данные из отчета, т. к. они некорректные с точки зрения языка XSD.

Обратите внимание! Ошибка XSD может быть как в самих введенных данных (например, в ИНН или регистрационном номере организации), так и в том, как именно эти данные введены (например, указаны лишние нули, или пробелы, или дефисы). То есть для установления и устранения ошибки нужно в каждом конкретном случае проверять конкретный файл!

Что означает «неправильное имя файла» или «имя не соответствует утвержденному формату 00042»?

Как должно выглядеть правильное имя файла отчета СЗВ-М (формат 00042), установлено постановлением правления ПФР «Об утверждении формата сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М)» от 07.12.2016 № 1077п. Корректное имя должно содержать следующие разделы:

  • 1 — орган, куда представляется отчет;
  • 2 — регистрационный номер страхователя;
  • 3 — код территориального органа ПФР, принимающего сведения, содержащиеся в файле (по классификатору территориальных органов ПФР);
  • 4 — вид представляемого отчета;
  • 5 — дата отчета в формате ГГГГММДД;
  • 6 — уникальный идентификатор электронного документа (должен формироваться программой). Значение GUID должно быть идентично значению GUID документа, содержащегося в файле;
  • 7 — расширение файла отчета (только xml).

Корректное имя должно выглядеть следующим образом:

1

2

3

4

5

6

7

ПФР_

087-012-345678_

087012_

СЗВ-М_

20220701_

2d2b5a89-157c-44e8-a2a0-39b7ce30a69

.xml

 

Если в имени файла пропущены или неверно заполнены какие-то разделы, он не проходит форматно-логический контроль и не принимается ПФР.

Важно! Часто ошибки в автоматически формируемом имени файла возникают, если в программе, в которой составляется отчет, не заполнены какие-либо разделы в обязательных реквизитах. Например, если в реквизитах не заполнен отдельно код территориального органа ПФР, при формировании имени файла этот раздел будет пропущен программой, и имя будет неверным. Отчет не пройдет.

Порядок действий в случае форматных ошибок

Как уже отмечалось выше, ошибки в XSD-схеме носят индивидуальный характер. В данном случае необходимо:

1. Перепроверить заполнение всех обязательных полей документа, в т. ч. на наличие ошибок, воспринимаемых программой как синтаксические: лишние пробелы, дефисы и т. п.

2. Если самостоятельно обнаружить ошибку не удалось либо не удалось ее исправить, необходимо обратиться к разработчикам или службе техподдержки той программы, которую вы используете для создания отчета. Для решения вопроса потребуется направить разработчику комплект документов по отчету:

  • сам файл отчета (обязательно);
  • файл (протокол) с уведомлением об ошибке (обязательно);
  • информацию о наименовании, дате, времени отправки отчета (по требованию системщиков вашей рабочей программы);
  • ИНН и КПП организации (по требованию системщиков);
  • иные сведения (по необходимости).

Для исправления ошибки в имени файла существует следующий путь:

  1. Определить, пользуясь предложенной выше структурой имени, в чем ошибка.
  2. Исправить ошибку, внеся необходимые данные в реквизиты организации в программе.
  3. Переформировать отчет, проверить его тестовой программой (на сегодняшний день их достаточное количество) и снова его направить в ПФР.
  4. Если самостоятельно проделать действия выше не удалось — обратиться в техподдержку программного продукта, в котором формируется отчет.
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Штрафы за ошибки в XSD-схеме СЗВ-М

В случае получения отрицательного протокола проверки с формулировкой «Файл не соответствует XSD-схеме» отчет будет считаться не принятым. У страхователя есть всего пять дней на устранение ошибок.

В противном случае ПФР выставит санкции в размере 500 руб. за каждое застрахованное лицо, указанное в отчете.

Что делать, если отчет сдано вовремя, а отрицательный протокол поступил уже после окончания срока сдачи отчета? Здесь главное уложиться в пятидневный срок после получения акта. В этом случае штрафа не будет.

Если же в такой ситуации страхователь все-таки получит ошибочно сформированный акт о выявлении правонарушения, необходимо будет обратиться в ПФР с возражениями, и акт будет аннулирован.

Обратите внимание! Устранить ошибки нужно с первого раза. Если повторно сданный отчет не пройдет проверку, то избежать штрафа уже не удастся.

Итоги

  • Ошибка «файл не соответствует XSD-схеме СЗВ-М» означает, что какие-то поля отчета заполнены некорректно. В разных отчетах могут встречаться разные ошибки, поэтому решение проблемы требует индивидуального подхода.
  • Ошибка «СЗВ-М не соответствует утвержденному формату 00042» означает, что некорректно сформировалось имя файла. Для устранения проблемы, как правило, достаточно внести в программу дополнительные сведения и заново сформировать файл в формате XML.

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