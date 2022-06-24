Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Миграция юридических лиц: важные моменты

Каждое юридическое лицо подлежит постановке на учет в налоговой инспекции по месту нахождения организации, принадлежащего ей имущества, её обособленных подразделений или же по месту регистрации исполнительного органа (руководителя организации).

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До сих пор понятие «юридический адрес» не закреплено в Гражданском кодексе, однако отмечается, что регистрация ЮЛ должна осуществляться по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа данной организации. Соответственно при смене помещения организация должна сменить налоговую инспекцию. Исключением является ситуация, когда новый юридический адрес находится в ведении той же налоговой инспекции. 

Что такое «миграция»

Понятие «миграция» юридического лица подразумевает под собой изменение места налогового учета организации.

Следовательно, если организация сменила юридический адрес, но по территориальности смены налогового органа не произошло, то данное действие миграцией не признается.

У данного явления, как миграция юридического лица из одного места в другое, существует множество объективных и субъективных причин. Так, к числу экономических причин можно отнести благоприятную инвестиционную политику региона, наличие факторов производства, влияющих на принятие решения о миграции.

Чаще всего миграция компании носит субъективный характер. Желание сменить юридический адрес, а в дальнейшем и налоговую инспекцию может быть связано с возможностью получить дополнительные налоговые льготы и иные преференции, действующие в определенном регионе.

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Мнимая «миграция»

Однако очень часто к использованию рассматриваемой процедуры прибегают «нечистые на руку организации», которые замешаны в различных схемах, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Мнимая миграция юридического лица используется компаниями с целью сокрытия нелегальной деятельности, избегания камеральной и выездной проверок, а также затягивания сроков проверок для дальнейшей невозможности взыскания недоимки со стороны налоговой инспекции.

С момента, когда ИФНС вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ об изменении юридического адреса компании, организация де-юре считается сменившей местонахождение и снятой с налогового учета в прежней ИФНС. В течение двух дней после внесении записи в ЕГРЮЛ старая и новая инспекции должны выполнить все формальности, связанные со снятием с учета, информированием и пересылкой дел.

Но на практике вся эта процедура у налоговиков затягивается, что «на руку» недобросовестным организациям. 

В процессе перерегистрации и постановки на учет в новой ИФНС налоговики должны отслеживать закономерность проводимых действий и принимать меры для предотвращения мнимой миграции.

А могут ли отказать в перерегистрации?

После принятия Федерального закона № 67-ФЗ в 2015 году, изменившего некоторые положения закона № 129-ФЗ «О госрегистрации», количество мнимых миграционных потоков юридических лиц как внутри одного субъекта, так и между ними значительно снизилось. 

Благодаря данным изменениям налоговики были наделены правом проверки достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ. В случае появления обоснованных сомнений у регистрирующего инспектора в достоверности поданных сведений ИФНС могла приостановить государственную регистрацию до окончания проверки (не более 30 календарных дней).

Основанием для отказа в государственной регистрации или же перерегистрации организации может послужить по итогам проверки факт выявления недостоверности указанных сведений.

Данные законодательные нововведения и курс налоговых инспекций на тренд «стоп мнимая миграция юридических лиц» трансформировались в головную боль для добросовестных и реальных компаний. 

Кейс

Когда компания развивается и перерастает свое помещение, руководитель принимает решение о переезде. Однако после переезда компания неожиданно сталкивается со множеством проблем:

  1. банк блокирует денежные средства на расчетном счете;
  2. контрагенты неохотно идут на заключение новых сделок и др.

Все это связано с тем, что руководитель компании забыл предоставить документы в налоговую для внесения изменений в ЕГРЮЛ, а организация уже получила отметку о недостоверности ранее предоставленных сведений.

Из-за этого компанию могут также поджидать следующие проблемы и трудности в дальнейшей работе:

  • испортится заработанная репутация: в различных источниках компания будет помечаться как неблагонадежная, новые контрагенты не будут заключать сделки, а старые постараются побыстрее закончить работу. 
  • наложение штрафа на организацию: в соответствии с КоАП за недостоверность предоставленных сведений руководителя компании могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. При выявлении повторного нарушения налоговая инспекция может дисквалифицировать руководителя на срок от 1 до 3 лет.
  • потеря компании: если в течение полугода в ЕГРЮЛ держится пометка о недостоверности сведений, ИФНС вправе провести процесс ликвидации компании в одностороннем порядке.

Чтобы не столкнутся с вышеперечисленными проблемами, нужно оформить переезд по закону и уведомить об этом налоговый орган, в котором организация находится на учете. Казалось бы, все просто и никаких сложностей возникнуть не должно. Однако стоит обратить внимание на правила миграции в пределах местонахождения (в рамках одного региона) организации и за пределы (смена региона).

Как оформить переезд компании

При миграции в пределах местонахождения – в течение семи рабочих дней с момента изменения адреса в регистрирующий налоговый орган подается заявление по форме Р13014, согласно п. 18 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий налоговый орган.

Далее, в соответствии с п. 1 ст. 8 закона о госрегистрации юрлиц и ИП, в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления регистрирующая инспекция вносит запись о новом адресе в ЕГРЮЛ. Дата внесения записи о смене адреса признается датой снятия с учета в предыдущей инспекции и датой постановки на учет в новом налоговом органе.

При миграции за пределы местонахождения (региональная миграция) в течение трех дней с момента принятия решения о смене юридического адреса в регистрирующую инспекцию по предыдущему адресу подается заявление по форме Р13014, а также протокол общего собрания участников (акционеров) организации об изменении ее места нахождения (или решение единственного участника).

С даты получения документов, в течение пяти рабочих дней, инспекция вносит данные в ЕГРЮЛ о предстоящей миграции, на основании Закона о госрегистрации юридических лиц и ИП.

Таким образом, при смене юридического адреса и миграции в новую налоговую инспекцию необходимо соблюсти все действующие законодательные нормы, чтобы у компании и её руководителя не возникло проблем с дальнейшим ведением хозяйственной деятельности. 

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Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Миграция юридических лиц: важные моменты

Каждое юридическое лицо подлежит постановке на учет в налоговой инспекции по месту нахождения организации, принадлежащего ей имущества, её обособленных подразделений или же по месту регистрации исполнительного органа (руководителя организации).

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