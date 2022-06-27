Валютные операции

Восемь вопросов про валюту сейчас. Что можно, а что нельзя

Решила сделать небольшой пост с вопросами и ответами. Ответы основаны на нормативных актах и пояснениях Центробанка.

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У меня несколько вкладов в валюте в разных банках. Как считается лимит в 10 тыс. долларов для получения средств наличными?

Этот лимит действует для одного банка. В одном банке можно получить не более 10 тыс. долларов в долларовом эквиваленте. То есть, если у вас вклады в трех банках, то в каждом можно налом снять до 10 тыс. долл. Их выдают в долларах и евро, если вклад в другой валюты — пересчитывают в эти две.

При этом, если в одном банке средств — меньше лимита, а в другом — больше, нельзя «перекинуть» остаток лимита с одного банка на другой.

Может ли банк брать комиссию за выдачу валюты со старого вклада?

Нет, не может, до 9 сентября на время действия особых валютных правил это запрещено. Однако получить наличные доллары, евро и другую валюту можно только с тех счетов и вкладов, на которые средства поступили до 9 марта 2022 года.

Если человек перевел валюту с одного вклада на другой в одном банке после 9 марта, можно ли получить наличную валюту?

ЦБ дал пояснил, что да. Но только если первый вклад или счет был открыт до 9 марта, а уже на второй вклад/счет вы перевели валюту после.

Напоминаю, что лимит в одном банке — 10 тыс. долларов в долларовом эквиваленте на срок до 9 сентября.

Могу ли я пополнить валютный счет, открытый до 9 марта, и получить с него наличную валюту?

Пополнить можно, но валюту налом не выдадут. Для суммы пополнения действуют все те же правила, что и на новые вклады и счета, открытые после 9 марта, когда был введен режим валютных ограничений.

Курс рубля растет, а доллар и евро, соответственно, падают к рублю. Обязаны ли банки снижать курс продажи наличной валюты?

Нет, не обязаны. По закону банки сейчас могут продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля.

В стране наблюдается дефицит наличных валютных купюр, поэтому банки продают их по курсу заметно выше биржевого. И то не во всех банках и не во всех офисах можно купить евро и доллары.

У меня до 9 марта был открыт вклад в валюте. Можно ли получить проценты по нему в виде нала?

Нет, проценты можно снять только в рублях. На поступившие на депозит проценты распространяются те же правила, что и на все пополнения валютных счетов после 9 марта.

Наличными евро и долларами можно получить только то, что было на счете до 9 марта. И в рамках лимита 10 тыс. долларов на один банк до 9 сентября.

Есть старый вклад в долларах в одном банке, открыт до 9 марта. Хочу перевести на более выгодный по ставке вклад в другом банке. Можно ли будет получить наличные потом?

Нет, вклад в новом банке будет считаться новым поступлением, если он открыт после 9 марта.

Могу ли я купить доллары или евро на бирже и потом получить их в виде наличных?

Нет, брокеры в России не могут выдавать клиентам никакую наличную валюту. Можно перевести купленную валюту на счет в банке. Но это будет новым поступлением после 9 марта, то есть в валюте налом получить нельзя.

Есть еще один вариант: найти способ перевести деньги с валютного счета в банке в зарубежный банк. И за границей снять валюту. Но сейчас многие банки отключены от SWIFT из-за санкций или самостоятельно решили не проводить валютные переводы за рубеж.

Ситуация постоянно меняется, кто еще вчера переводил — сегодня не переводит.

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