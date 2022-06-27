Как вернуть деньги за страховку, если кредит погашен досрочно

Нужна ли страховка при кредите

Главный аргумент в пользу страхового полиса — если что-то случится с заемщиком, наследникам не придется расплачиваться по его долгам, потому что заплатит страховая. Второй аргумент — ставка по кредиту со страховкой, скорее всего, будет ниже, чем без полиса. Третий — при досрочном погашении часть денег теперь точно можно вернуть. Причем, если договор заключен после 1 сентября 2020 года, возврат будет осуществлен с учетом комиссии, которую страховая отдала банку.

До 2020 года ситуация была иная: страховщики возвращали лишь малую часть премии по страховке, так как львиную долю денег страхователя забирал банк в виде комиссионных за то, что продал полис. Возврат денег осуществлялся только в случае, если такая возможность была прописана в договоре страхования.

Например, клиент взял в кредит 800 тыс. рублей на пять лет, застраховал себя по рискам: смерть по любой причине, инвалидность второй или третьей степени и от несчастного случая. Страховка обошлась в 112 тыс. рублей и была включена в тело кредита. Все средства были возвращены банку спустя три года, в сентябре 2020 года, то есть кредит закрыт путем досрочного погашения. Пункт о возврате неизрасходованной части страховки в договоре был, так что заемщик-страхователь рассчитывал получить обратно примерно сумму в 44 тыс. рублей.

Выплатили ему чуть более 9 тыс. рублей, объяснив, что остальное — это РВД (расходы на ведение дел). Большую часть РВД, на самом деле, составляет комиссия банка, который продает страховку вместе с кредитом. Она может составлять до 70% от всей стоимости полиса.

Что изменилось после 2020 года и как теперь вернуть деньги за полис

В 2020 году заработали поправки к закону «О потребительском кредите», согласно которым любой клиент может получить возврат части уплаченной за страховку суммы при досрочном погашении кредита. Для этого нужно обратиться в страховую компанию в течение семи дней с момента полного возврата долга. Предварительно необходимо получить справку из банка, о том, что кредит погашен полностью и счет закрыт. В заявлении на возврат необходимо указать номер счета и банковские реквизиты для перечисления средств. Также, зачастую, необходимо предъявить копию кредитного договора.

К слову, закрывать договор страхования — это право, а не обязанность. Но нужно обратить внимание на условия договора страхования — действует ли страховка после закрытия кредитного счета. Иногда имеет смысл не получать оставшиеся небольшие деньги за полис, а сохранить страховую защиту до конца действия договора.

Сколько денег можно вернуть

После вступления в силу вышеупомянутых поправок страховщики стали возвращать «остатки» по полисам, но крайне неохотно по понятной причине — они уже заплатили банку-продавцу его комиссию. Имели место неполные возвраты сумм: страховщики могли, например, вернуть часть премии лишь по одному из четырех рисков. Или не брать в расчет банковскую комиссию, а исчислять сумму возврата только из «своих» денег.

Из-за этого в июле 2021 года Банк России выпустил разъяснение для всех страховых компаний (информационное письмо от 13 июля 2021 года № ИН-06-59/50), в котором четко прописано, что страховщик обязан вернуть сумму, строго пропорциональную времени, которое осталось до конца действия полиса, причем по всем включенным в договор рискам. И не имеет значения, какой частью полученной премии страховщик поделился с банком.

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Можно ли вернуть деньги за коллективную страховку

Подключение заемщика к коллективному договору страхования — распространенная практика у банков и страховщиков. При таком формате возврат страховой премии до определенного момента был невозможен. Однако этот вопрос был решен еще в декабре 2019 года, когда заработали поправки в закон о потребительском кредите. Они дали заемщику право на возврат платы за подключение к программе коллективного страхования, уплаченной кредитору (банку) при заключении кредитного договора.

Причем это правило распространяется как на период охлаждения (14 дней с момента покупки полиса, в течение которых можно просто вернуть страховку и получить назад все деньги за вычетом платы за дни, когда страховка действовала), так и на случаи досрочного погашения кредита.

Вернут ли часть страховой премии, если был страховой случай?

Обязанность компании вернуть деньги за страховку при досрочном закрытии кредита не распространяется на ситуации, когда в период действия полиса наступил страховой случай.

Например, если сломать ногу или руку и получить выплату по риску наступления несчастного случая, то ни о каком возврате части премии при досрочном завершении действия кредитного договора речь не идет. Страховка сработала.

На какие кредиты распространяется возврат денег за страховку

Правило возврата части денег за страховку распространяется на все виды потребительских кредитов, включая займы на бытовую технику и электронику, на автокредиты и на ипотеку. Стоит обратить внимание на то, что при кредитном страховании в автосалоне могут быть два разных договора — страхование залога (автомобиля) и жизни заемщика.

При ипотечном страховании может действовать три вида страховок — страхование залога (квартиры или дома), жизни заемщика и титула (права собственности) — или же они могут быть увязаны одним договором. При досрочном погашении кредита заемщик имеет право расторгнуть любой из договоров страхования по любому риску и получить возврат части премии, пропорциональный оставшемуся сроку действия договора.