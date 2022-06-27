В вызове к налоговикам не указаны конкретные цели. Можно ли оспорить?

16.05.2022 Арбитражным судом Приморского края было вынесено решение по делу № А51-1979/2022. В рамках данного дела рассматривалось заявление ООО «ДальМорБункер» о признании незаконными действий МРИ ФНС № 14 по Приморскому краю по вызову Общества для дачи пояснений вне рамок налоговой проверки.

Как следует из материалов дела, инспекция направила Обществу уведомление о вызове в налоговую для дачи пояснений по вопросу взаимоотношений Общества с поставщиком, у которого инспекция обнаружила признаки неблагонадежности (отсутствие ресурсов для исполнения обязательств перед Обществом, расхождения в уплате НДС согласно данным АСК НДС-2).

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По результатам встречи инспекцией был составлен протокол, в котором Обществу было рекомендовано исключить обороты с данным поставщиком из расчетов налоговых обязательств.

Общество посчитало, что такие действия инспекции нарушили его права, поскольку в уведомлении не были указаны конкретные цели вызова, а такая процедура, как «вызов на комиссию», не предусмотрена НК.

Суд, разрешая спор в пользу инспекции, указал на следующее:

В силу пп. 4 п. 1 ст. 31 НК налоговики вправе вызывать на основании письменного уведомления в инспекцию налогоплательщиков для дачи пояснений в связи с уплатой налогов, а также в иных случаях, связанных с исполнением законодательства о налогах и сборах.

Поскольку вопросы оценки налогоплательщиком налоговых рисков при формировании налоговых вычетов, а также вопросы оценки налоговых рисков налоговым органом при формировании графика налоговых проверок связаны с исполнением налогового законодательства, у инспекции имелись правовые основания для направления Обществу спорного уведомления.

Уведомление носит информационный характер, направлено Обществу с целью самостоятельной оценки им своих налоговых рисков. И само по себе не порождает никаких правовых последствий для налогоплательщика.

Протокол заседания комиссии так же, как и уведомление, носит информационный характер (фиксирует ход заседания). Сам по себе также не возлагает на налогоплательщика каких-либо налоговых обязательств и не устанавливает обстоятельств, которые могут иметь значение для дальнейших мероприятий налогового контроля.

Как и в других подобных случаях, суд встал на сторону налоговой, в очередной раз подтвердив неформальный (по сути, ни к чему не обязывающий налогоплательщика) характер такого мероприятия, как «налоговая комиссия».

Неслучайно в современном лексиконе налоговиков они, как правило, обозначаются как рабочие встречи с налогоплательщиками.

Следует признать, что такая категория споров достаточно малочисленна (см. также наш обзор дела Блик). Это показывает, что налогоплательщики уже привыкли к проведению «рабочих встреч» с налоговиками и воспринимают их скорее как рутинные мероприятия.

При этом «внепроверочная» работа налоговой в остается важным инструментом повышения собираемости налогов. Как показывает статистика налоговых споров за 2021 год, более 50% всех налоговых поступлений в бюджет обеспечивается именно таким образом.

Учитывая активность налоговиков, проявляемую вне рамок налоговых проверок, взаимодействие с инспекторами на данной стадии все так же требует от налогоплательщиков самого внимательного отношения к проводимым в их отношении мероприятиям, адекватного реагирования на требования и предложения налоговой и готовности отстаивать свою позицию.

Источник: telegra.ph