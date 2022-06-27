Цитата дня. Про то, что бизнесу надобно

Чего не хватает бизнесу в стране, чтобы расти и развиваться? Об этом высказался руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко:

«Хотелось бы, чтобы малый и средний бизнес в России был не только буфером, но и драйвером экономики. Для этого ему нужно реальное снижение уголовного и административного пресса — с проверками получше, но осталась отчетность, уголовное давление, добавились цифровые системы контроля. Еще нужен доступный капитал. Последнее — системная проблема 30 лет российской экономики».

В общем, совсем чуть-чуть — и прямо в рай, и жизнь для малых предприятий удалась. Мелочи какие-то :)