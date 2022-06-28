Как бухгалтеру заполнить оборотно-сальдовую ведомость и зачем она нужна

Для чего нужна оборотно-сальдовая ведомость в бухгалтерском учете

Оборотно-сальдовая ведомость (бухгалтеры нередко ее называют «оборотка») показывает сальдо и обороты по счетам бухгалтерского учета за определенный период. Ранее ее использовали для составления бухгалтерского баланса.

Сейчас, когда баланс составляет программа, ведомость используют, чтобы посмотреть обороты и остатки по счетам и сверить суммы, если в балансе что-то не сходится.

С помощью оборотной ведомости бухгалтер проверяет учетные записи на синтетических счетах. По итоговой строке в оборотке должно быть три пары равенств:

остатки на начало отчетного периода по дебету и кредиту (это равенство показывает, что итоговая сумма всех средств компании на начало периода равна итоговой сумме источников этих средств); обороты по дебету и кредиту (это равенство вытекает из принципа двойной записи, при котором каждая хозоперация отражается в одинаковой сумме по дебету и кредиту разных счетов, и если суммы не совпадают, то это говорит об ошибках); остатки на конец отчетного периода по дебету и кредиту (это равенство вытекает из равенства итогов средств и их источников и показывает баланс на конец отчетного периода).

Документ также используют для анализа. С помощью оборотки можно проанализировать:

показатели, которые нельзя рассчитать по данным баланса и отчета о финансовых результатах; ситуацию на конкретную дату, а не на конец отчетного периода, что может быть необходимо для принятия руководителем компании того или иного решения.

Дебет и кредит в оборотно-сальдовой ведомости

Дебет и кредит — это левая и правая стороны любого бухгалтерского регистра. Они есть в операции, карточке счета, в анализе счета и любых других регистрах.

В «оборотке» мы встречаем дебет и кредит три раза: в сальдо на начало периода; в оборотах за период; в сальдо на конец периода.

Виды оборотно-сальдовых ведомостей

Выделяют три вида оборотно-сальдовых ведомостей:

«оборотка» по всем синтетическим счетам . Как мы сказали выше, ее используют для проверки правильности заполнения баланса;

. Как мы сказали выше, ее используют для проверки правильности заполнения баланса; ведомость по аналитическим счетам, которая составляется по каждому счету отдельно. Ее применяют для выявления допущенных ошибок на счетах. Примером может служить ситуация, когда суммы были записаны не на те счета, к которым они относятся. Для проверки сверяют итоги оборотных ведомостей по счетам аналитического учета с данными соответствующего синтетического счета. Они должны быть равными;

которая составляется по каждому счету отдельно. Ее применяют для выявления допущенных ошибок на счетах. Примером может служить ситуация, когда суммы были записаны не на те счета, к которым они относятся. Для проверки сверяют итоги оборотных ведомостей по счетам аналитического учета с данными соответствующего синтетического счета. Они должны быть равными; шахматная оборотная ведомость (бухгалтеры называют ее «шахматка»), в которой отражаются только обороты. В ее основе лежит шахматный принцип, который обеспечивает удобный визуальный контроль данных. С ее помощью бухгалтер может увидеть наличие нестандартных проводок.

Как составить оборотно-сальдовую ведомость

Большинство компаний ведет бухучет в специальной программе, поэтому для них формирование оборотно-сальдовой ведомости не составляет труда. В разделе «Отчеты» необходимо выбрать «Оборотно-сальдовая ведомость», установить период и нажать кнопку «Сформировать».

Программа составит «оборотку» и выведет на экран для просмотра. При необходимости документ также можно сохранить в Excel.

Если ведомость составляется вручную, то нужно помнить, что «оборотка» — одна из разновидностей регистров бухучета. Поэтому документ должен содержать следующие обязательные реквизиты (п. 4 ст. 10 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ):

название;

наименование компании, составившей его;

период, за который он составлен;

систематическую группировку объектов бухучета;

величину денежного измерения объектов бухучета с указанием единицы измерения;

должности лиц, ответственных за ведение регистра;

подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов.

Форму «оборотки» утверждает руководитель компании по представлению главного бухгалтера.

Образец заполнения оборотно-сальдовой ведомости на примере счета 62

На счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражают расчеты за товары, работы или услуги. К нему открывают минимум два субсчета: один — для задолженности покупателей, второй — для полученных авансов.

Счет 62 активно-пассивный, но с активной структурой. То есть по дебету счета показывается увеличение задолженности покупателей перед компанией, а по кредиту — ее уменьшение.

Сальдо по дебету счета показывает, что покупатель должен определенную сумму. А если сальдо получилось по кредиту, это значит, что покупателю должна компания-продавец. Такое может произойти, если она получила аванс, а товары, готовую продукцию или услуги еще не предоставила.

Общая сумма сальдо по счету 62 демонстрирует итоговое состояние расчетов со всеми покупателями, поэтому для выявления более подробной картины целесообразно вести учет задолженности по каждому из них. Кроме того, современная автоматизация данных позволяет вести расчеты в соответствии с каждым заключенным договором. Данные 62 счета должны соответствовать сформированным актам сверки с контрагентами.

Пример

ООО «Альфа» формирует «оборотку» за май 2022 года. На начало мая 2022-го значилась задолженность за ООО «Гамма» в размере 19 280 рублей. В течение мая ООО «Гамма» произвело оплату ранее поставленного товара, которую бухгалтер ООО «Альфа» отразил следующей проводкой:

Операция Дебет Кредит Сумма (руб.) Оплата поставленного товара 51 62 19 280

ООО «Бета» в апреле 2022 года внесло предоплату за товар в размере 246 тыс. рублей. Затем в течение мая перечислило еще 785 тыс. рублей. Сумма отгруженного товара составила 744 тыс. рублей. Бухгалтер ООО «Альфа» сделал следующие записи.

Операция Дебет Кредит Сумма (руб.) Отгружен товар 62 90 744 000 Произведен зачет авансового платежа 62.02 62.01 246 000 Поступила оплата 51 62 785 000

По итогам месяца бухгалтер ООО «Альфа» сформирует следующую «оборотку».

ООО «Альфа»

Оборотно-сальдовая ведомость

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

за май 2022 года

Выводимые данные бухгалтерского учета:

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода Контрагент Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 62 226 720 744 000 804 280 287 000 ООО «Гамма» 19 280 19 280 ООО «Бета» 246 000 744 000 785 000 287 000 Итого 226 720 744 000 804 280 287 000

Главный бухгалтер Сидорова А. П.

Вправе ли налоговая запрашивать оборотно-сальдовые ведомости

Налоговая инспекция имеет право требовать от налогоплательщика документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, сборов (пп. 1 п. 1 ст. 31 НК).

Проводящее налоговую проверку должностное лицо инспекции вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы (п. 1 ст. 93 НК). За отказ от представления запрашиваемых документов или непредставление их в установленные сроки компанию могут привлечь к ответственности по ст. 126 НК в виде штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ (п. 4 ст. 93 НК).

Возникает вопрос: вправе ли налоговая запрашивать оборотно-сальдовые ведомости и могут ли за их непредставление привлечь к ответственности?

В настоящее время существует две точки зрения.

1. «Оборотка» — это регистр бухучета, который не относится к первичным документам, поэтому налоговые органы не вправе ее истребовать. Данная точка зрения содержится в п. 4 письма ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309@. В нем говорится, что инспекторы вправе требовать от налогоплательщика документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, сборов.

Следовательно, они не могут истребовать у налогоплательщика документы, не являющиеся первичными, в том числе отчеты или аналитические справки. Это же правило действует и в отношении оборотно-сальдовых ведомостей.

В частности, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Постановлении от 27.07.2018 № Ф04-3054/2018 по делу № А67-6742/2017 отметил, что инспекцией не была доказана необходимость представления заявителем для подтверждения права на налоговые вычеты оборотно-сальдовых ведомостей. Тем более что запрашиваемые документы фактически являются регистрами бухучета, составление которых предусмотрено и регулируется законодательством о бухучете, и которые не являются обязательными для целей налогообложения по НДС.

2. Если регистры бухучета содержат информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий, и они имеются в наличии у налогоплательщика, то их следует предоставить. За непредставление по требованию инспекции оборотно-сальдовых ведомостей, которые не являются первичными документами, компанию можно привлечь к ответственности (постановления Арбитражного суда Центрального округа от 17.05.2018 № Ф10-1416/2018 по делу № А48-5215/2017, Арбитражного суда Поволжского округа от 13.06.2017 № Ф06-20744/2017 по делу № А72-12629/2015).

Таким образом, непредставление оборотно-сальдовых ведомостей по требованию инспекции опрометчиво и может привести к тому, что компанию оштрафуют.

Не предоставляя данный документ, компания должна быть готова доказывать в суде, что такой документ у нее отсутствует и он не требуется для проведения контрольных мероприятий