Как правильно досрочно гасить кредит

С 2011 года в российское законодательство были внесены изменения, согласно которым банки не могут запрещать гражданам погашать кредиты досрочно, а также взимать за это комиссии или штрафы. Это касается только физических лиц, для юридических лиц такого запрета нет, поэтому условия досрочного погашения будут зависеть от содержания кредитного договора.

Несмотря на то, что выплатить кредит раньше срока гражданам запретить теперь не могут, у банков могут быть свои нюансы. Для того чтобы их учесть, надо внимательно читать кредитный договор.

По закону, если заемщик хочет выплатить кредит досрочно, он должен предупредить банк за 30 дней. Уведомление можно отнести лично, отправить по почте или сделать это через личный кабинет на сайте или в приложении, если кредитная организация дает такую возможность. Условиями кредитного договора этот срок может быть уменьшен, например до 14 или 7 дней, или его вообще может не быть, и заемщик может просто вносить деньги на счет без предупреждения, а они будут списываться в счет досрочного погашения.

Также условиями кредитного договора могут быть установлены определенные даты, в которые можно гасить кредит раньше срока. Например, в некоторых банках досрочное погашение возможно не в любой день, а только в дату очередного платежа. Могут быть ограничения по сумме, например, досрочное погашение возможно в сумме не менее 20 тыс. рублей. Нюансов может быть много. Перед заключением кредитного договора я рекомендую их выяснить, чтобы потом не попасть в неприятную ситуацию.

Банки предпочитают, чтобы заемщики, особенно исполнительные, которые платят без просрочек, не закрывали кредиты досрочно, поскольку при этом кредитные организации лишаются части дохода. Тем не менее возможность беспроблемного досрочного погашения кредита сейчас стала одним из главных конкурентных преимуществ для банков. Поэтому практически все крупные структуры уже давно не ставят условий для заемщиков и разрешают вносить досрочные платежи без ограничений по времени и суммам.

Однако все еще существуют финансовые организации, например, МФО, которые пытаются так или иначе сделать досрочное погашение максимально некомфортным. Вводят штрафы, выставляют множество условий, вплоть до того, что прописывают в договоре, что досрочное погашение невозможно, и потом ссылаются на этот пункт договора.

Заемщикам надо понимать, что такого условия в договоре в принципе не может существовать — это противоречит закону. Поэтому, если вы решили погасить кредит досрочно, но вам говорят, что это невозможно, стоит уведомить организацию за 30 дней и внести на счет остаток задолженности после истечения этого срока. Если вам начнут начислять пени или штрафы, необходимо будет обращаться в суд.

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Нюансы

Также при досрочном погашении кредита существуют свои нюансы:

Гасить кредит с аннуитетными платежами (когда платеж рассчитывается равными частями в течение всего периода) раньше срока действительно выгодно в первой половине срока, поскольку именно в этот период банк начисляет максимальные проценты. Если, например, вы выплачиваете такой кредит уже 5 лет и вам остается год до окончания платежей, особой выгоды, закрыв кредит досрочно, вы уже не получите, поэтому с выплатами можно не торопиться. Не стоит вливать в кредит любые свободные деньги, которые у вас появляются. Не надо забывать про подушку безопасности в размере 3–6 ежемесячных окладов, которая должна быть отложена на непредвиденные расходы. Особенно актуально это правило в кризис. Если выбор стоит между досрочным погашением и подушкой безопасности, гораздо правильнее выбрать последнее. При частичном досрочном погашении кредита заемщик может выбрать — сократить срок кредита или уменьшить ежемесячный платеж. В некоторых ситуациях будет выгоднее сократить срок кредита, так экономия на процентах будет более очевидна, но если в сегодняшней ситуации существует риск потери работы или сокращения доходов, то правильнее будет выбрать уменьшение ежемесячного платежа. Не надо забывать про очередные платежи при частичном досрочном погашении кредита. Достаточно часто заемщики просто кладут на счет деньги и забывают об этом. При этом в некоторых банках, чтобы они списались в счет досрочного погашения, надо написать заявление. Чаще всего оно оформляется в электронном виде через приложение, однако без него деньги могут списываться со счета только в размере очередных платежей. Несмотря на частичное досрочное погашение, очередной платеж никто не отменял и проценты за пользование кредитом тоже, поэтому на счету должна оставаться сумма в размере очередного платежа с процентами, иначе банк может начислять пени и штрафы за просрочки.

Выплату кредита раньше срока — при любых условиях — нужно контролировать самостоятельно. Если вы внесли деньги для полного досрочного погашения на счет, надо удостовериться в том, что они списались, после этого связаться с банком и взять справку о полном погашении кредита, чтобы избежать возможных недоразумений.