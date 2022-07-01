Материальная помощь

Выплата материальной помощи двумя частями. Считается ли это единовременной выплатой?

Ответим на вопросы про порядок налогообложения сумм выплат материальной помощи сотрудникам и про понятие единовременности.

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Вопрос

Согласно абзацу 3 п. 8 ст. 217 НК не подлежит налогообложению доход в виде суммы единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, осуществляемой работодателями членам семьи умершего работника.

Как применительно к данной норме закона правильно понимать указание на единовременность? Если приказом об оказании материальной помощи определена сумма в 300 тыс. руб, но выплачена она двумя частями: сегодня 100 тыс. руб. и через месяц еще 200 тыс. руб., то НДФЛ должен быть удержан?

Мнение эксперта

На вопрос ответилаЕкатерина Лазукова, профессиональный бухгалтер, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Возможность применения п. 8 ст. 217 НК не ставится в зависимость от причины смерти работника, документа, на основании которого осуществляется выплата членам семьи умершего работника, ее размера и иных подобных критериев. Однако, как прямо следует из данной нормы, необходимо, чтобы выплата являлась единовременной.

Понятие единовременности и критерии ее определения НК не расшифровывает.

Из официальных разъяснений следует, что единовременными не являются, в частности, выплаты, производимые по какому-либо основанию (событию), поименованному в п. 8 ст. 217 НК, с определенной периодичностью (письма Минфина от 24.07.2017 № 03-04-05/46847, от 14.03.2019 № 03-04-06/16622).

При этом в более ранних разъяснениях специалисты Минфина указывали, что в случае принятия организацией решения о выплате материальной помощи порядок такой выплаты (разовым платежом или периодическими платежами) не влияет на порядок освобождения от налогообложения.

Вместе с тем отмечалось, что выплаты материальной помощи физическим лицам, производимые в связи с одним и тем же событием, но согласно разным распоряжениям организации, не могут рассматриваться как единовременные. Смотрите письма Минфина от 30.05.2013 № 03-04-06/19678, от 16.08.2013 № 03-04-06/33543.

Таким образом, можно прийти к выводу, что под единовременностью следует понимать однократность принятия решения о выплате, а количество фактических платежей (перечислений) денежных средств по этому решению значения не имеет.

Однако полностью исключить риск возникновения споров с налоговыми органами в данном случае, по нашему мнению, нельзя.

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