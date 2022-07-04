Что будет влиять на кошелек россиян с 1 июля?

Должники смогут сохранить прожиточный минимум от списания
Соответствующее право гарантируют поправки в закон «Об исполнительном производстве». С 1 июля можно будет написать в банк заявление о сохранении ежемесячного прожиточного минимума, и тогда эту сумму взыскатели списать не смогут. Это касается и судебных приставов, взыскания по исполнительным листам без привлечения судебных приставов.
Пример: кто-то выиграл суд против вас и вы должны по суду сумму Х. Истец может отправить в банки решение суда и они взыщут деньги даже без привлечения пристава.
НПФы будут возвращать незаконно переведенные средства
Если негосударственный пенсионный фонд принял деньги россиянина без его ведома или с нарушением законов, средства нужно будет вернуть.
К сожалению, в последние годы количество переводов пенсий в другое место без согласия клиентов увеличилось. По сути, это мошенничество. Напоминаю, что по умолчанию наши пенсионные накопления хранятся в управляющей компании ВЭБа (это если вы не писали никаких заявлений).
По закону при переводе накоплений из одного НПФ в другой чаще, чем раз в пять лет, человек теряет накопленный инвестиционный доход. Сейчас его тоже будут возвращать.
Вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Традиционное ежегодное повышение середины лета. Рост составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона.
Например, для Москвы это будет 6%, для Свердловской области — 2,9% (меньше всего). Наибольшее повышение на 6,5% будет у Чечни в этом году.
Дачная амнистия начнется раньше — с 1 июля
На начало июля амнистию перенесли с прежней даты — 1 сентября. Можно будет поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать жилой или садовый дом в упрощенном порядке.
А еще дачная амнистия позволяет получить в собственность землю, если ваш дом был построен на ней до 14 мая 1998. Действие этого режима продлится до 1 марта 2031 года.
Банки должны будут более понятно информировать об условиях вкладов
Основные условия вклада нужно будет предоставлять в виде таблицы на первой странице договора. В ней надо будет указать следующие сведения:
- вид, сумма и валюта вклада;
- возможность его пополнения;
- срок вклада и дата его возврата;
- процентные ставки, условия и период их применения, включая процентные ставки при досрочном возврате вклада;
- порядок определения переменной процентной ставки;
- порядок выплаты процентов;
- возможность досрочного возврата части вклада без изменения размера процентов и некоторую другую информацию.
Также банки должны будут в договоре указать минимальную гарантированную ставку по вкладу. Это актуально для депозитов с плавающей ставкой, типа первые 3 месяца — 10%, потом 2 месяца — 9%, а дальше — 4%. Раньше надо было самим высчитывать, какая же будет в итоге доходность.
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