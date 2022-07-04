Что будет влиять на кошелек россиян с 1 июля?

Должники смогут сохранить прожиточный минимум от списания

Соответствующее право гарантируют поправки в закон «Об исполнительном производстве». С 1 июля можно будет написать в банк заявление о сохранении ежемесячного прожиточного минимума, и тогда эту сумму взыскатели списать не смогут. Это касается и судебных приставов, взыскания по исполнительным листам без привлечения судебных приставов.

Пример: кто-то выиграл суд против вас и вы должны по суду сумму Х. Истец может отправить в банки решение суда и они взыщут деньги даже без привлечения пристава.

НПФы будут возвращать незаконно переведенные средства

Если негосударственный пенсионный фонд принял деньги россиянина без его ведома или с нарушением законов, средства нужно будет вернуть.

К сожалению, в последние годы количество переводов пенсий в другое место без согласия клиентов увеличилось. По сути, это мошенничество. Напоминаю, что по умолчанию наши пенсионные накопления хранятся в управляющей компании ВЭБа (это если вы не писали никаких заявлений).

По закону при переводе накоплений из одного НПФ в другой чаще, чем раз в пять лет, человек теряет накопленный инвестиционный доход. Сейчас его тоже будут возвращать.

Вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Традиционное ежегодное повышение середины лета. Рост составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона.

Например, для Москвы это будет 6%, для Свердловской области — 2,9% (меньше всего). Наибольшее повышение на 6,5% будет у Чечни в этом году.

Дачная амнистия начнется раньше — с 1 июля

На начало июля амнистию перенесли с прежней даты — 1 сентября. Можно будет поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать жилой или садовый дом в упрощенном порядке.

А еще дачная амнистия позволяет получить в собственность землю, если ваш дом был построен на ней до 14 мая 1998. Действие этого режима продлится до 1 марта 2031 года.

Банки должны будут более понятно информировать об условиях вкладов

Основные условия вклада нужно будет предоставлять в виде таблицы на первой странице договора. В ней надо будет указать следующие сведения:

вид, сумма и валюта вклада;

возможность его пополнения;

срок вклада и дата его возврата;

процентные ставки, условия и период их применения, включая процентные ставки при досрочном возврате вклада;

порядок определения переменной процентной ставки;

порядок выплаты процентов;

возможность досрочного возврата части вклада без изменения размера процентов и некоторую другую информацию.

Также банки должны будут в договоре указать минимальную гарантированную ставку по вкладу. Это актуально для депозитов с плавающей ставкой, типа первые 3 месяца — 10%, потом 2 месяца — 9%, а дальше — 4%. Раньше надо было самим высчитывать, какая же будет в итоге доходность.