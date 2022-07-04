Выгорание персонала. Как заметить и как избавиться от выгорания на работе

О признаках процесса выгорания персонала, способах борьбы с ними и главное, как не допустить массового процесса выгорания сотрудников компании рассказали эксперты аутстаффинговой компании «Ваш кадровый советник».

Три признака выгорания персонала

Признак № 1: «Горят сроки»

Первым признаком выгорания сотрудников является затягивание сроков выполнения рабочих задач и падение уровня активности персонала. Проявляется это в отсутствии энтузиазма по отношению к новым задачам и с некой усталостью.

Признак № 2: «Где взять денег?»

Как ни странно, но недостаточная материальная мотивация также может вести к выгоранию сотрудника. Дело здесь в том, что у работника может быть внутренняя установка и потребность в какой-либо конкретной сумме заработной платы, которая ему необходима в месяц. Но на текущем месте работы зарплата ниже. При этом специалист может демонстрировать желание брать больше задач и ответственности, стремится к повышению.

Если эти потребности остаются по какой-либо причине не удовлетворены, подобная ситуация также ведет к расфокусировке сотрудника и его выгоранию.

Признак № 3: «А как же призвание?»

Чаще всего выгорают работники, которым не по душе их профессия или само место работы. Причем деньги — не всегда решающий фактор. Специалисты довольные своей заработной платой и работающие на предприятии только по причине высокого оклада частенько осознают, что работа не приносит им никакого морального удовлетворения. Такая ситуация — прямой путь к выгоранию.

На самом деле диагностика выгорания сотрудника не требует какой-либо специальной подготовки и знаний. По сути, это всегда заметно, руководителю лишь нужно быть более внимательным и чутким к проблемам персонала. Игнорирование сигналов выгорания может привести к потере конкретного специалиста.

Шесть способов борьбы с выгоранием персонала

Способ № 1: «Разбить на части»

При обнаружении признаков выгорания сотрудника, если вы желаете его сохранить, первое, что необходимо сделать — поделить его рабочие задачи на этапы. Таким образом выполнение задач будет казаться проще и перестанет пугать исполнителя, а сам сотрудник будет на постоянном контроле у руководителя.

Способ № 2: «Получить обратную связь»

Не лишним будет получить обратную связь: какая помощь нужна выгорающему сотруднику. Вплоть до найма помощника.

Конечно, подобная мера должна соотноситься с уровнем и важностью работника для бизнеса.

Способ № 3: «Устроить перерыв»

Давайте возможность сотруднику устроить перерыв. Если работник курит, пусть курит столько по времени, сколько ему необходимо. Возможно, именно в это момент он обдумывает, как решить очередную задачу.

Конечно же, этот совет не касается тех специалистов, которые обязаны обеспечивать некий непрерывный процесс.

Способ № 4: «Провести тимбилдинг»

Тимблиднг — событие очень важное, в том числе помогающее справиться с выгоранием сотрудников.

Неформальное мероприятие, проведенное в трудовом коллективе, помогает переключиться с рабочих задач, почувствовать себя важной частью команды единомышленников, сбросить негативные эмоции и перезагрузиться.

Способ № 5: «Материальная и нематериальная мотивация»

Материальное поощрение, особенно за инициативу, пошедшую на пользу компании, еще один способ борьбы с выгоранием сотрудников. Признание достижений, похвала и небольшая материальная мотивация — способ показать сотруднику, что он ценен для компании.

Работники, замечающие, что их ценят, более лояльны к компании, берутся за задачи с большим энтузиазмом и выгорают реже.

Способ № 6: «Выходной как поощрение»

Также не выгореть сотрудникам помогает поощрение в виде дополнительного отдыха, например, нескольких выходных. Такая мера позволит соблюсти баланс высокой продуктивности и сохранения энергии. Однако применяться она должна, только если работник сделал действительно что-то равноценное подобному поощрению.

Отпуск — не панацея от выгорания, не привилегия, а законное право сотрудника. Более того, если вы отправите сотрудника в отпуск с симптомами выгорания, может случиться так, что он просто не захочет из него возвращаться или вернется на работу с еще большим неудовлетворением от рабочего места.

Два совета, как не допустить выгорания сотрудников в компании

Совет № 1: «Мониторинг зарплат»

В первую очередь необходимо отслеживать уровень зарплат в рынке, дабы не допускать у сотрудников постоянных навязчивых мыслей о том, где взять больше денег.

Совет № 2: «Адекватное нормирование»

Следующих шаг — отслеживание уровня загруженности сотрудников. Здесь стоит вспомнить об адекватном нормировании работы, определить и отследить те зоны ответственности работников, где могут случиться перегрузки. И соответственно:

либо разделить задачи между несколькими исполнителями; либо увеличить время дедлайна.

Если же сотрудник выполняет сверх своего функционала, или справляется с работой блестяще, его необходимо поощрять, если не финансово, то нематериальными мерами.

Безусловно, поддержка компании, в том числе психологическая помощь, являются для выгоревшего сотрудника серьезным подспорьем и показателем его важности и нужности бизнесу. Однако руководитель не обязан «хлестать по щекам приунывшего сотрудника и кричать живи, приди в себя!».

Важно в этой работе не перейти грань «из болота тащить бегемота», так как бизнесу необходим разумный баланс деятельности и отношения к персоналу. Поэтому во многом борьба с выгоранием зависит и от самого сотрудника. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Работодатель лишь может бросить спасательный круг.