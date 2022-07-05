Противопожарная безопасность: штрафы в 2022 году

Пожарная безопасность в организации

Требования противопожарной безопасности обязывают организации и ИП предпринимать комплекс обеспечительных мер, проводить инструктаж своих сотрудников и обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения. А также подтверждать выполнение обязательных требований необходимо рядом документов о принятых мерах пожарной безопасности.

Конкретный перечень мер зависит от особенностей занимаемых помещений, а также сферы деятельности предприятия.

Проверка пожарной безопасности проводится органами пожарного надзора и может иметь форму плановых и внеплановых контрольных мероприятий.

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом и с установленной периодичностью, внеплановые — в определенных случаях.

По результатам любой проверки составляется акт, при выявлении нарушений проверяющие оформляют предписание и могут привлечь нарушителя к ответственности.

Требования Объекты, требующие внимания Документы, подтверждающие обеспечение безопасности Наличие плана эвакуации людей при пожаре, с соблюдением установленных требований к эвакуационным выходам и путям Пожарные лестницы, двери, подъезды, гидранты, наружный пожарный водопровод 1. Декларация пожарной безопасности 2. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность 3. Инструкция о мерах пожарной безопасности 4. План эвакуации при пожаре Обеспечение знаков пожарной безопасности Территория и помещения предприятия Организация мест размещения первичных средств пожаротушения в исправном состоянии Огнетушители, пожарные краны, шкафы и щиты Установление противопожарных систем Пожарная сигнализация, система автоматического пожаротушения 1. Документы по противопожарным системам: договоры на монтаж, акты выполненных работ на монтаж и техническое обслуживание, лицензии подрядчиков, график обслуживания и планового ремонта, акты проверок, сертификаты соответствия 2. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты Периодическое обучение персонала и проведение противопожарных тренировок 1. Журнал учета противопожарных инструктажей 2. Журнал учета противопожарных тренировок 3. Документы об обучении работников по дополнительным профпрограммам Соблюдение запретов и предписаний правил противопожарного режима Иные документы, подтверждающие выполнение правил пожарной безопасности согласно постановлению Правительства от 16.09.2020 № 1479

Кроме общих требований, в правилах противопожарного режима есть специальные регламенты в отношении культурно-просветительских и зрелищных учреждений, торговых, производственных и складских объектов. Организациям из перечисленных сфер деятельности следует внимательно подойти к изучению специальных требований законодательства к противопожарной безопасности.

Закон о пожарной безопасности

Вопросы пожарной безопасности регулируются рядом нормативно-правовых актов:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Иные нормативно-правовыми актами, в том числе:

— правила противопожарного режима в РФ (постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479);

— положение о федеральном государственном пожарном надзоре (постановление Правительства от 12.04.2012 № 290);

— нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (приказ МЧС от 12.12.2007 № 645).

Пожарная безопасность входит в зону ответственности руководителя организации, при этом он имеет право назначить лиц, которые будут отвечать за обеспечение правил безопасности (ч. 3 ст. 37, абз. 5, 6 ч. 1 ст. 38 закона о пожарной безопасности, п. 4 правил противопожарного режима в РФ).

В арендуемом помещении ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности несут как собственник имущества, так и арендаторы (ч. 1 ст. 38 закона о пожарной безопасности).

При передаче помещения в аренду в силу пункта 4 ст. 421 ГК арендодатель может предусмотреть условие об обязанностях арендатора соблюдать требования пожарной безопасности, что позволит:

снизить затраты собственника на обеспечение безопасности (например, приобретение огнетушителей); минимизировать риск привлечения к гражданско-правовой ответственности, если в результате пожара в арендованном помещении будет причинен вред имуществу арендатора или третьих лиц.

Возникновение пожара

Согласно статье 1 закона о пожарной безопасности пожар представляет собой неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Тушение пожаров — это совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением превентивных мер), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, его ликвидацию и проведение аварийно-спасательных работ.

В действующем законодательстве отсутствуют единые правила тушения пожаров. Инструкции работы с возгораниями устанавливаются применительно к каждому элементу системы обеспечения пожарной безопасности.

Возмещение ущерба при пожаре

Для того чтобы определить порядок возмещения ущерба при пожаре, первоначально устанавливается причина возгорания. По факту пожара могут быть возбуждены дела об административном правонарушении и (или) уголовные. В ходе производства по делу выявляются причины аварии и назначается экспертиза. В общем случае ущерб компенсируется в порядке возмещения материального ущерба по гражданскому праву.

Ответственность за ущерб, возникший в результате пожара, несет физическое или юридическое лицо — причинитель вреда. В арендованном помещении ответственность может нести:

собственник помещения, где возник пожар, если авария произошла в результате несоблюдения им правил противопожарной безопасности. При этом возможна ситуация, когда собственник помещения обязан возместить вред, даже если нарушение им правил противопожарной безопасности не установлено; арендатор (субарендатор) помещения, если по договору он отвечает за соблюдение правил пожарной безопасности и возгорание произошло из-за их несоблюдения. При этом факт заключения договора аренды, по которому арендатор обязан содержать имущество в надлежащем состоянии, не освобождает собственника от ответственности за вред, причиненный третьим лицам ненадлежащим содержанием арендуемого имущества (определение Верховного Суда от 20.11.2018 № 5-КГ18-227).

Если пожар возник из-за аварии на опасном объекте и это страховой случай, стоимость причиненного вреда в пределах страховой суммы возмещается за счет страховщика, застраховавшего ответственность владельца этого объекта. А если сумма страхового возмещения не покрывает убытки, оставшуюся часть можно потребовать с владельца такого объекта в общем порядке, направив ему претензию или обратившись в суд.

Ответственность за нарушения

За нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность для юридических лиц, ИП, должностных лиц организаций и граждан. При этом в качестве должностного лица могут привлечь как руководителя организации-нарушителя, так и работника, ответственного за соблюдение правил пожарной безопасности.

Если в результате нарушения превентивных мер погибли люди или причинен тяжкий вред здоровью, виновные физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен ст. 20.4 КоАП. С восьмого июня 2022 года размеры штрафов были увеличены по всем категориям правонарушителей (поправки внесены в КоАП Федеральным законом от 28.05.2022 № 141-ФЗ).

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Правонарушение Организация Должностное лицо ИП Гражданин Нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП) 300–400 тыс. рублей 20–30 тыс. рублей 40–60 тыс. рублей 5–15 тыс. рублей То же нарушение в условиях особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП) 400–800 тыс. рублей 30–60 тыс. рублей 60–80 тыс. рублей 10–20 тыс. рублей Нарушение требований, повлекшее (ч. 6 ст. 20.4 КоАП): — возникновение пожара и вред имущества; — причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека 700–800 тыс. рублей 80–100 тыс. рублей 90–110 тыс. рублей 40–50 тыс. рублей Нарушение требований, повлекшее (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП): — возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть 1–2 млн рублей

*Указанные суммы штрафных санкций действуют в отношении правонарушений, установленных после 8 июня 2022 года.

Нарушитель правил пожарной безопасности может рассчитывать на замену штрафа предупреждением, если соблюдены определенные условия, а именно:

нарушение совершено впервые; имущественный ущерб никому не причинен; нет вреда (в частности, жизни и здоровью людей, окружающей среде) и угрозы его причинения; нет угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

Повторное нарушение

Для повторного нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены повышенные штрафы, если требования не выполнены на объекте, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска или нарушения связаны с неисправностью источников противопожарных систем водоснабжения, электрооборудования, автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации.

Штраф за повторное нарушение правил пожарной безопасности в 2022 году:

для граждан при повторном нарушении — от 12 тыс. до 20 тыс. рублей; юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; должностных лиц организаций — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей; ИП — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.

При повторном нарушении требований пожарной безопасности может быть приостановлена деятельность организации и ИП на срок до 30 суток (ч. 2.1, 6 ст. 20.4 КоАП), если объект защиты отнесен к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска (например, на предприятии не установлена система пожарной сигнализации или ее обнаружили в неисправном состоянии при повторной проверке).

Деятельность организации или ИП также может быть приостановлена на 30 суток, если из-за нарушения требований пожарной безопасности возник пожар и уничтожено или повреждено чужое имущество, либо причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека.

Если в результате нарушения возник пожар и причинен тяжкий вред здоровью человека или смерть, то деятельность могут приостановить на срок до 90 суток (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП).