Валюта

Будут ли брокеры вводить комиссию за хранение валюты?

За годы бурного роста отечественного фондового рынка россияне перестали атаковать обменники и отделения банков, чтобы в кризис купить наличные доллары и евро или запастись ими для путешествий. Покупка валюты на биржевом и внебиржевом рынке через брокерское приложение стало признаком финансовой грамотности. Валюта стала копиться не только на вкладах, но и на брокерских счетах и ИИС.

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Летом 2022 года с валютой одни проблемы. Некоторые крупные банки ввели комиссии за ведение счетов в долларах и евро. Другие перестали открывать валютные вклады. Третьи стали отказывать клиентам в переводе валюты в другой банк без конвертации в рубли. Затем появились прецеденты и на фондовом рынке.

С 4 июля один из крупнейших брокеров «Тинькофф инвестиции» решил взимать с клиентов плату за хранение валюты. Frank Media расспросили брокеров о том, станут ли такие практики массовыми.

Что случилось?

С 4 июля «Тинькофф инвестиции» первым среди российских брокеров ввел комиссии за хранение долларов, евро, фунтов на счетах.

Она равна 1% в месяц, но будет списываться ежедневно — по 0,033%. Облагаться комиссией будут только счета с остатком выше 10 тысяч долларов США, евро и фунтов. Комиссию брокер планирует взимать с превышения лимита и отдельно по каждой валюте.

Для расчета брокер сложит остатки в каждой валюте как на брокерском счету, так и на ИИС и начислит комиссию на суммарное превышение. Тем клиентам, кому некомфортны комиссии, «Тинькофф инвестиции» предложили клиентам переложиться в ценные бумаги и фонды.

Брокер назвал это вынужденной мерой «из‑за значительного роста рисков для российской валютной инфраструктуры при работе с иностранными финансовыми организациями». В начале июня банк «Тинькофф» сообщил о введении комиссий за хранение крупных сумм в валюте.

Что говорят брокеры?

Другие брокеры говорят о перспективах введения подобных комиссий крайне осторожно. Среди опрошенных 15 брокерских компаний лишь «КИТ Финанс», «БКС Мир инвестиций» и «Вектор Икс» подтвердили, что пока не планируют вводить комиссии, связанные с хранением иностранной валюты.

Прецедент с «Тинькофф инвестициями» не будет единственным на рынке, уверены собеседники Frank Media. Скорее всего, банки (и брокеры, входящие в банковские группы — FM) один за другим начнут вводить подобные комиссии и ограничения: им тяжело зарабатывать в валюте, так как нет валютного кредитования, ставки по валютным вкладам с учетом комиссий фактически стали отрицательными, говорит ведущий аналитик «КИТ Финанс» Дмитрий Баженов.

«Банки и брокеры не хотят платить за размещаемую у них валюту, которая им, по сути, не нужна. Возможности для ее размещения ограничены, а дефицита не наблюдается, что особенно хорошо заметно по продолжающемуся укреплению рубля», — согласен ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

В своей колонке в «Ведомостях» предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк объясняет проблемы санкциями:

«Российские банки проводят долларовые платежи через корсчета в американских банках. За последний месяц мы видели, что корсчета целого ряда российских банков оказались заблокированными. Равно как и все активы, хранящиеся на них. Есть ли в нынешней ситуации в России банки, которые можно назвать неприкасаемыми? Ответ очевиден».

У брокеров, не входящих в банковские группы, как правило, есть собственные небольшие банки для обслуживания клиентов. Такие банки держат корсчета в более крупных кредитных организациях и валютные платежи осуществляют через них. Проблемы больших банков могут отразиться на брокерах.

Такой прецедент на рынке уже был. В конце июня «Уралсиб» перестал проводить валютные платежи своих контрагентов, объяснив закрытие счетов локальных бизнес-партнеров политикой иностранных банков-корреспондентов. Из-за этого «Финам» был вынужден временно остановить валютные операции для клиентов.

Помимо корсчетов за границей банки и брокеры могут хранить валюту в Национальном клиринговом центре (НКЦ). НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке. От него зависит стабильность торгов валютой на Московской бирже. НКЦ сейчас под угрозой санкций, признал ЦБ.

«Риски есть и, действительно, мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками, является уменьшение валютной позиции участников НКЦ», — заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Санкции против НКЦ Баженов называет «самым главным риском» для брокеров.

Что будет?

Даже при сохранении статуса-кво комиссию за хранение валюты в том или ином виде введет большинство банков и брокеров, пессимистичен Сыроваткин.

«Учитывая сложности с обслуживанием валютных счетов и логистику самих переводов, хранение валюты становится все более токсичным средством сохранения капитала для финансовых институтов. Повышается стоимость самих транзакций, что неизбежно влечет за собой снижение маржинальности операций, в том числе и убытков. Работать с валютой все сложнее из-за проблем у основных участников рынка. Крупный бизнес перекладывает часть своих обязательств на потребителей, пока генерируются дополнительные расходы. Мера временная, но пик еще впереди», — заключает директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг брокер «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.

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Валюта

Будут ли брокеры вводить комиссию за хранение валюты?

За годы бурного роста отечественного фондового рынка россияне перестали атаковать обменники и отделения банков, чтобы в кризис купить наличные доллары и евро или запастись ими для путешествий. Покупка валюты на биржевом и внебиржевом рынке через брокерское приложение стало признаком финансовой грамотности. Валюта стала копиться не только на вкладах, но и на брокерских счетах и ИИС.

Будут ли брокеры вводить комиссию за хранение валюты?
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