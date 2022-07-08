Как бизнесу построить идеальную бухгалтерию и кого взять в команду

Какой должна быть идеальная бухгалтерия, рассказали эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения».

Первым обязательным условием для идеальной бухгалтерии является достаточное количество сотрудников. Если штатных единиц не хватает, то в отделе будут постоянно возникать авралы и ошибки в учете. Рабочая нагрузка бухгалтера должна позволять ему оставаться в тонусе, поддерживать высокую эффективность и не терять интерес к труду.

Определиться с числом бухгалтеров поможет тщательный анализ деятельности предприятия.

Кого взять в штат?

В зависимости от вида деятельности предприятия и его масштаба, весь процесс бухгалтерского учета может быть распределен на участки. Количество участков, а также способы распределения функций по ним, у каждого предприятия свои. Однако классическая и общепринятая схема учета хозяйственных операций складывается следующим образом.

Финансовый участок, который также называют «банк и касса» или просто «банк». Здесь контролируется движение наличных и безналичных денежных средств, осуществляются платежи, отражаются операции по кредитам и займам, ведется платежный календарь, осуществляется взаимодействие с банками.

От бухгалтера ответственного за этот функционал требуется максимальная концентрация и сосредоточенность, поскольку «денежные» ошибки могут иметь фатальные последствия для бизнеса.

Хозяйственную деятельность на предприятии осуществляют его сотрудники, от навыков, опыта, и мотивации которых во многом зависит финансовый результат. Расчеты с сотрудниками по оплате труда и иным выплатам осуществляет бухгалтер расчетного участка. Этот участок является одним из самых сложных и трудоемких.

Здесь отвечают за безошибочное начисление заработной платы, отпускных, больничных, премий, материальной помощи, социальных пособий. Расчетный отдел осуществляет исчисление страховых взносов и формирование отчетности по заработной плате.

Сотрудники предприятия обращаются к расчетчику для получения справок о доходах, налоговых вычетов и других документов для различных жизненных ситуаций.

Для производственного предприятия потребуется организовать производственно-калькуляционный участок, на котором будут калькулировать себестоимость, вести учет готовой продукции и полуфабрикатов.

Также в структуре бухгалтерского подразделения могут быть выделены и другие участки:

по расчету с поставщиками; по учету реализации; материальный участок; по учету основных средств и т. п.

Целью создания любого предприятия является получение прибыли, полную картину финансовых итогов деятельности помогут увидеть бухгалтеры налогового участка. Это специалисты самой высокой квалификации. В их компетенции составление бухгалтерской и налоговой отчетности, расчет и уплата налогов, взаимодействие с ИНФС и другими контролирующими органами.

На основании структуры бухгалтерского подразделения и сформируется штатная расстановка. К специалистам, принимаемым в штат, будут предъявлены требования в отношении профильного образования и опыта работы. А бесперебойную, слаженную работу бухгалтерского коллектива обеспечит обязательная взаимозаменяемость сотрудников.

О ресурсах...

Помимо достаточного количества персонала и идеальной бухгалтерии необходимо обеспечить возможность постоянной профессиональной переподготовки и повышения квалификации ввиду динамично изменяющего законодательства Российской Федерации.

Также у идеальной бухгалтерии должен быть постоянный доступ к достоверным источникам правовой и финансовой информации — то есть к справочно-правовым системам.

Разумеется, это платные сервисы, подписку на которые потребуется приобрести.

Идеальный, отвечающий всем нормам законодательства, бухгалтерский учет невозможно представить без современного программного обеспечения. Самыми популярными сейчас являются продукты компании 1С, которые требуют постоянного обслуживания и регулярного обновления. Также может потребоваться «доработка» программы под специфические бизнес-процессы предприятия.

Все это входит в задачи программиста, который может как состоять в штате организации, так и привлекаться из сторонних специализированных компаний.

Помимо всего перечисленного в идеальной бухгалтерии потребуется организовать комфортные условия труда и отдыха, выстроить между сотрудниками доверительные отношения, внедрить мероприятия направленные на повышение мотивации, сплочение коллектива и формирование благоприятного микроклимата.