Как защитить свою недвижимость от незаконных сделок

Иногда сделки проводятся с участием мошенников — например, по доверенности или с помощью доступа к электронной подписи владельца. Но есть способы защитить свою собственность и помочь с этим пожилым родственникам.

Запретите сделки без личного присутствия

Для этого нужно подать заявление в Росреестр, офис Кадастровой палаты или через МФЦ. В ЕГРН появится отметка, что сделки с этой квартирой или этим домом нельзя проводить без личного участия собственника.

По доверенности никто не сможет продать или подарить недвижимость или долю в ней. Запрет бессрочный — пока сами не отзовете.

Заявление можно подать через сайт Росреестра. Нужна квалифицированная электронная подпись.

Проверьте согласие на электронную регистрацию

Электронная регистрация возможна только при письменном согласии собственника.

Если не хотите, чтобы она была доступна посторонним, убедитесь, что отметки о таком согласии в ЕГРН нет. Если есть — можно отозвать.

Подавайте его только для конкретной сделки, в которой уверены. Если заранее согласие не предоставлено, документы с электронной подписью не примут.

Сообщите свою электронную почту

Обратитесь в МФЦ, чтобы передать в Росреестр актуальный электронный адрес. Если поступят документы для электронной регистрации, вам придет уведомление. Можно будет быстро отреагировать.

При обращении в МФЦ заранее уточните, оказывает ли он нужные услуги.

Проверяйте данные о правах

На Госуслугах можно получить несколько выписок из ЕГРН для разных целей. Так удобно проверять не только данные по своей квартире, но и сведения об объекте, который собираетесь покупать.

Например, нет ли обременений, принадлежат ли доли детям и как часто проводились сделки.

Полезно периодически запрашивать выписку, чтобы убедиться, что с правом собственности ничего не произошло без вашего ведома.