Уголовные дела по налоговым преступлениям: что говорит закон и что хотят поменять

ФНС как основной инициатор уголовного преследования

Для выявления преступлений, связанных с неуплатой налогов, особую роль играют отношения между ФНС и Следственным комитетом, поскольку сейчас возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям Следственным комитетом полностью зависит от действий налоговиков.

ФЗ от 09.03.2022 № 51-ФЗ в п. 1 ст. 140 УПК был включен подпункт 1.3, согласно которому поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198-199.2 УК, служат только материалы, которые направлены налоговой в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, законодатель вновь вернулся к ситуации, которая существовала ранее, а именно: под. 1.1 п. 1 ст. 140 УПК уже однажды содержал аналогичную формулировку о порядке возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям, соответствующую нынешней редакции под. 3.1 п. 1 ст. 140 УПК (под. 1.1 был введен ФЗ от 06.12.2011 № 407-ФЗ).

Длительные дискуссии того времени по этому поводу, имеют ли право правоохранители самостоятельно возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям без проверки налогоплательщиков налоговиками, привели к тому, что под. 1.1 п. 1 ст. 140 УПК был отменен (исключен) ФЗ от 22.10.2014 № 308-ФЗ.

Т. е., ситуация, при которой уголовные дела по налоговым преступлениям возбуждались только на основании материалов налоговых органов, просуществовала не долго — всего три года.

Сегодня законодатель вновь решил обратиться к этой проблеме и вернуть в закон предыдущую формулировку, но уже под другим пунктом. Это, безусловно, связано с уменьшением нагрузки на бизнес в его нынешней непростой ситуации.

Однако не все так просто, поскольку лишь внесением «нового» «старого» пункта в закон эту проблему в юридической плоскости не так легко решить.

В Определениях Конституционного Суда от 27.09.2016 № 2153-О, и от 29.05.2019 № 1243-О говорится, что по смыслу уголовно-процессуальных норм, сообщение налогового органа не является обязательным поводом для возбуждения уголовного дела, а служит одним из видов доказательств, которое хотя и не имеет преимуществ перед другими видами доказательств, но не может игнорироваться должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство, и подлежит проверке и оценке по общим правилам доказывания в совокупности с иными доказательствами

Следовательно, есть и другие доказательства, которые подлежат проверке и на основании которых Следственный комитет устанавливает, имеются ли обстоятельства для возбуждения уголовного дела по признакам деяния, связанного с неуплатой налогов.

Справедливости ради, надо заметить, что оба Определения КС были приняты после исключения под. 1.1 п. 1 ст. 140 УПК, т. е. Следственный комитет не был связан правовой нормой о возможности возбудить уголовное дело на основании материалов ИФНС.

В определении № 2153-О КС окончательно сформулировал вывод о том, что действующее законодательство, предусматривая различные процессуальные механизмы выявления налоговых правонарушений, нарушений законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки преступления, не дает оснований считать соответствующие процедурные правила противоречащими конституционным требованиям справедливости, определенности и необходимости (п. 3.3).

Исходя из этого подхода, который существовал всегда и неоднократно был озвучен КС, законодатель вправе отменять или вводить порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, что и было сделано сначала путем включения в УПК соответствующей правовой нормы, затем ее исключения из закона и повторное изменение закона в этой части, т. е. возврат к первоначальному положению дел.

Думается, что в этой ситуации законодатель сумел преодолеть инерцию, вовремя среагировав на изменения в экономической жизни, следствием чего явилось внесение изменений в УПК.

Следственный комитет и его инициатива

На практике у налоговой имеются материалы, которые свидетельствуют о возможном совершении налогового преступление, но нет законной возможности провести налоговую проверку в связи с истечением срока по ее проведению (ст. 89 НК). При этом срок давности для привлечения к уголовной ответственности по этому деянию еще не истек (ст. 78 УК).

Такие материалы должны быть направлены инспекцией в Следственный комитет, что следует из Соглашения о взаимодействии между Следственным комитетом и Федеральной налоговой службой от 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/3. И уже Следственный комитет, в силу своей компетенции, будет определять, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 198-199.2 УК.

Конечно, Следственный комитет и сам может получить информацию о налоговых преступлениях из различных источников, например, из МВД России (п. 14 Инструкции, утв. приказом Генпрокуратуры № 286, ФНС ММВ-7-2/232@, МВД, СК от 08.06.2015).

Однако думается, что Следственный комитет в нынешней ситуации обязан направить полученную информацию в ФНС для ее проверки, а после получения результатов такой проверки уже самостоятельно определить, имеются ли признаки преступления в действиях тех или иных лиц, связанных с уплатой налогов.

При этом результаты проверки обращения Следственного комитета, как указано выше, могут быть не обязательно оформлены налоговым органом в виде акта проверки или решения. Это могут быть любые материалы, собранные налоговым органом, которые свидетельствуют о нарушении налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах и потенциально подпадающие под условия совершенного преступления при неуплате налогов в бюджет.

Вывод

Практические любые документы, которые могут представлять собой материалы, исходящие от налоговых органов, могут служить основанием для их проверки на предмет совершения уголовного деяния.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении получается, что правоохранительные органы практические не связаны определенными документами, получаемыми от налоговиков, в целях проведения предварительного следствия по налоговым преступлениям.