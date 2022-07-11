Кто может получить субсидию на оплату ЖКХ в 2022 году. Какие документы для этого нужны

Кому положена субсидия на оплату ЖКХ

Право на субсидии по оплате ЖКХ предоставлено (ч. 2 ст. 159 ЖК):

пользователям жилья, относящегося к государственному и муниципальному жилищному фонду;

нанимателям по договорам найма жилых помещений частного жилфонда;

членам жилищных кооперативов;

собственникам жилых помещений.

Субсидии полагаются гражданам в ситуации, когда их траты на оплату услуг ЖКХ выше значения, соответствующего максимально допустимой доле расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (п. 2 правил, утвержденных постановлением Кабмина от 14.12.2005 № 761).

По общему правилу, если граждане тратят более 22% своего дохода на оплату жилья и «коммуналки», то часть расходов компенсирует государство. Регионы могут снизить этот порог.

В частности, в столице максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина может составлять не более 10% в зависимости от величины такого дохода (ч. 1 ст. 4 закона города Москвы от 01.11.2006 № 54).

Как правило, субсидии предоставляются в виде денежной компенсации. Региональным законом может быть предусмотрено предоставление субсидии путем перечисления средств лицу, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ст. 159 ЖК).

Данный вид соцподдержки может быть предоставлен малоимущим семьям или одиноко проживающим гражданам с низкими доходами. Причем допустимая доля их расходов на ЖКХ уменьшается в соответствии с коэффициентом, который равен отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляется компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50%. При этом компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг, потребление которых определяется по показаниям приборов учета, в пределах утвержденных нормативов (ч. 13 ст. 17 закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). Помимо этого, инвалиды I и II группы имеют право на возмещение расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более установленного размера (ч. 14 ст. 17 закона № 181-ФЗ).

С первого января 2022 года субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не назначают гражданам при наличии у них подтвержденного вступившим в законную силу судебным актом непогашенного долга по оплате услуг ЖКХ, который образовался не более чем за три последних года. При этом если причины возникновения задолженности уважительные, в мерах соцподдержки не может быть отказано (п. 8 обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда 17.06.2020).

Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти региона или управомоченное им учреждение получают из ГИС ЖКХ. Это следует из части 5 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 ЖК в редакции закона от 28.11.2018 № 442-ФЗ.

До первого января 2022 года при наличии у граждан задолженности по оплате услуг ЖКХ выплата субсидий приостанавливалась в любом случае, независимо от срока давности и установления причин возникновения задолженности. Должникам субсидии не выплачивались до полного погашения имеющейся задолженности или до заключения (выполнения) соглашения о погашении долга.

Теперь же при отсутствии подтвержденной судом задолженности или информации о ее наличии в ГИС ЖКХ компенсируются как фактические текущие расходы граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, так и оплаченные ими суммы имеющейся задолженности.

Дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг устанавливаются на региональном уровне. Столичным жительницам, достигшим возраста 55 лет, и москвичам, достигшим возраста 60 лет, плата за жилое помещение и коммунальные услуги может быть установлена в размере 50 процентов. Это касается граждан, имеющих страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, либо звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», получивших в установленном порядке статус в целях предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Как получить субсидию на оплату ЖКХ

Шаг 1. В первую очередь нужно открыть банковский счет или вклад до востребования для перевода средств. Это можно сделать в любом банке. Также можно воспользоваться уже имеющимся у человека счетом или вкладом.

По решению компетентного органа субсидии также могут выплачиваться через почту или кассу уполномоченного органа, если в населенных пунктах нет филиалов банков. Такой порядок выплат возможен также, если по состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной доступности получатели субсидий не могут открывать банковские счета или вклады до востребования и пользоваться ими.

Если региональным законодательством установлено, что уполномоченный орган перечисляет субсидии лицу, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, то денежные средства перечисляют на имеющиеся или открываемые в выбранных указанными лицами банках счета. В этом случае после поступления средств на банковский счет указанное лицо обязано начислить получателю субсидии размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом поступивших средств (пп. 45, 46 правил, утвержденных постановлением Кабмина от 14.12.2005 № 761).

Шаг 2. Далее следует оформление и сбор документов для получения субсидии. Перечню требуемых для этого документов будет посвящен отдельный раздел нашей статьи.

Заявитель вправе по своей инициативе подавать документы, которые могут быть получены компетентным органом в рамках межведомственного взаимодействия, а также копии судебных актов о признании лиц членами семьи заявителя, если имеются разногласия по вопросу принадлежности к одной семье.

Шаг 3. Документы представляют в уполномоченный орган. В столице это ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». Но необязательно обращаться непосредственно в компетентный орган. Документы можно представить также, обратившись лично или через представителя в МФЦ.

Кроме того, можно подать документы онлайн через портал госуслуг, тем самым сэкономив время. Для этого необходимо авторизоваться на портале, заполнить электронное заявление и иметь под рукой отсканированные копии требуемых документов.

Шаг 4. На руки выдается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении меры соцподдержки. В течение 10 рабочих дней с даты получения всех документов уполномоченный орган принимает решение о назначении субсидии или об отказе в ее предоставлении, рассчитывает ее размер или осуществляет перерасчет субсидии и направляет решение заявителю (пп. 7, 42 правил, утвержденных постановлением Кабмина от 14.12.2005 № 761).

Действие или бездействие уполномоченного органа при принятии решения о предоставлении госуслуги, а также его решение об отказе в предоставлении субсидии могут быть обжалованы в досудебном или в судебном порядке. Неправильное определение размера субсидии также может быть обжаловано в суде (п. 43 правил, утвержденных постановлением Кабмина от 14.12.2005 № 761).

По общему правилу субсидия предоставляется не на год целиком, а только на 6 месяцев. При представлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия выдается с 1-го числа этого месяца, а при представлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца (п. 44 правил, утвержденных постановлением Кабмина от 14.12.2005 № 761).

Для предоставления субсидии только в месяцы отопительного периода заявление можно подать в любой месяц, предшествующий началу отопительного периода. Выплата субсидии производится только в месяцы отопительного периода в пределах установленного срока предоставления субсидии (п. 44(1) правил, утвержденных постановлением Кабмина от 14.12.2005 № 761).

Шаг 5. В завершение гражданин получает субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг в денежном виде. Субсидии перечисляются до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается субсидия. Получатели вправе за счет субсидий оплачивать жилое помещение и любые виды предоставляемых им ЖКУ.

Отметим, что предоставляемые в соответствии с законодательством субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не облагаются НДФЛ.

Как рассчитывается субсидия на оплату ЖКХ

Расчет субсидии на оплату ЖКХ производится в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Кабмина от 14.12.2005 № 761.

При среднедушевом доходе семьи, равном или выше прожиточного минимума, установленного органами госвласти соответствующего региона, размер субсидии определяется по формуле (п. 23 правил, утвержденных Постановлением Кабмина РФ от 14.12.2005 № 761):

С1 = ССЖКУр x N — МДДр / 100 x Д, где:

С1 — размер субсидии (в рублях);

ССЖКУр — размер установленного для муниципального образования регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности (в рублях);

N — количество лиц, входящих в состав семьи заявителя, определяемых в соответствии с п. 18 правил, утвержденных Постановлением Кабмина РФ от 14.12.2005 № 761;

МДДр — региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (в процентах);

Д — совокупный доход семьи (в рублях), исчисленный в порядке, установленном п. 40 правил, утвержденных Постановлением Кабмина РФ от 14.12.2005 № 761.

Ячейки общества, среднедушевой доход которых менее установленного законодателем прожиточного минимума, приобрели еще одну дополнительную гарантию социальной поддержки со стороны государства. Для таких семей максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

С помощью поправочного коэффициента органы госвласти субъекта РФ устанавливают для этих категорий граждан максимально допустимую долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ниже, чем для прочих категорий населения РФ с таким же уровнем доходов. Данная льгота является дополнительной к жилищным субсидиям, поэтому рассчитывается с учетом возможного получения жилищной субсидии.

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Удобнее всего производить расчет величины субсидии с помощью специальных калькуляторов. Так, для жителей Москвы рассчитать этот размер можно на официальном сайте мэра города через сервис «Калькулятор размера субсидии».

Доход для получения субсидии на оплату ЖКХ

Субсидии положены гражданам в ситуации, когда их траты на оплату ЖКУ выше величины, соответствующей максимально допустимой доле указанных расходов в совокупном доходе семьи.

Поэтому в первую очередь нужно рассчитать совокупный доход семьи. При этом складываются все источники дохода, включая стипендии, пособия, пенсии и доплаты (до вычета налогов) за 6 календарных месяцев, отсчет которых начинается за 6 месяцев до подачи заявления. Затем получившаяся сумма делится на шесть.

Так, если заявление на субсидию подается в июле 2022 года, будут учитываться доходы за период с июля 2021 года по декабрь 2021 года.

В расчет принимаются доходы всех совместно зарегистрированных членов семьи, а также супругов, несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, родителей или усыновителей несовершеннолетних детей, даже если они зарегистрированы по другому адресу.

Полученный результат нужно сравнить с максимальным доходом (до вычета налогов), позволяющим претендовать на получение субсидии для имеющегося состава семьи. Жители столицы размер максимального дохода для своего состава семьи могут посмотреть на сайте городского центра жилищных субсидий.

Документы на субсидию ЖКХ

Для получения субсидии ЖКХ потребуются следующие документы (пп. 8, 8(1), 8(2) правил, утвержденных Постановлением Кабмина РФ от 14.12.2005 № 761):

1) заявление о предоставлении субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с указанием всех членов семьи и степени родства, а также с указанием сведений:

о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования жилым помещением. Это могут быть свидетельство о собственности, договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство, решение суда, вступившее в законную силу и другие документы;

о документах, подтверждающих права заявителя или членов его семьи на меры социальной поддержки в виде компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Они предоставляются заявителем в случае невозможности их получения в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия;

о доходах заявителя и членов его семьи за последние 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии. Это может быть справка о пенсии или о размере пособия по безработице;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;

3) документ, удостоверяющий личность представителя и его полномочия (в случае если заявление подается через представителя);

4) документы или их нотариально заверенные копии, удостоверяющие принадлежность заявителя — иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым у Российской Федерации заключен международный договор, предусматривающий предоставление субсидий;

5) оригиналы или копии выписок из лицевых счетов по оплате жилья и коммунальных услуг за последний перед подачей заявления месяц;

6) реквизиты банковского счета для перечисления субсидии.

В зависимости от состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении, могут потребоваться и другие документы.

Субсидия на оплату ЖКХ пенсионерам

Пенсионерам, исходя из наличия особых заслуг или присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств, могут предоставляться льготы в виде субсидий, а также в виде компенсаций расходов на оплату услуг ЖКХ.

Федеральным законодательством пенсионеры не выделены в отдельную категорию населения, которым полагаются субсидии по оплате услуг ЖКХ. Пенсионеры такую госпомощь получают на общих условиях, если их траты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи.

Тем не менее льготы в этой области могут быть выделены пенсионерам при наличии иных оснований и условий.

Так, пенсионеру может предоставляться компенсация расходов на оплату пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, если он является членом семьи погибшего (умершего) при определенных обстоятельствах или на определенных основаниях военнослужащего, сотрудника ОВД или некоторых других органов власти.

Если пенсионер является инвалидом войны, участником ВОВ, ветераном боевых действий, награжден знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя» либо является членом семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ, ветерана боевых действий, получающим пенсию по случаю потери кормильца, ему предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов в порядке, установленном законодательством субъекта РФ.

Если пенсионер является инвалидом, ему предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за наем, содержание жилых помещений и платы за коммунальные услуги. Если пенсионер является инвалидом I или II группы, ему предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более установленного размера (ч. 13, 14 ст. 17 закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ).

Субсидии и льготы по оплате услуг ЖКХ могут устанавливаться также региональным законодательством.

Примеры региональных льгот на Москве и МО

В столице пенсионерам, которым присвоено звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», предоставляется скидка на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за жилое помещение (п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 6 Закона города Москвы от 03.11.2004 № 70, п. 1.1 приложения к Постановлению правительства города Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП).

Аналогичные льготы предоставляются пенсионерам, являющимся участниками обороны Москвы, а также пенсионерам из числа реабилитированных лиц, граждан, признанных пострадавшими вследствие необоснованных политических репрессий, членов семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий (п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 3 ст. 7, п. 2 ч. 6, ч. 9 ст. 8 Закона города Москвы от 03.11.2004 № 70, пп. 1.2, 1.3, 1.4 приложения к Постановлению правительства города Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП).

Также в Москве одиноким пенсионерам, семьям, состоящим только из пенсионеров, предоставляется освобождение от платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ч. 7 ст. 8 закона города Москвы № 70, п. 1.5 приложения к Постановлению правительства города Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП).

В Подмосковье пенсионерам из числа ветеранов труда и ветеранов военной службы, а также из числа реабилитированных лиц предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за занимаемую общую площадь жилого помещения и коммунальные услуги (пп. 1, 2, 5 ст. 1, пп. 4, 5 ч. 1 ст. 3, ст. 4, пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 Закона Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ).

При этом неработающие одиноко проживающие пенсионеры Московской области, получающие страховую пенсию по старости, пенсию по инвалидности либо социальную пенсию, размер которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (без учета доплат к пенсии), имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 100 процентов платы за занимаемую общую площадь жилого помещения: платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах установленного стандарта нормативной площади жилого помещения (ч. 1.1 ст. 14 Закона Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ).

Также пенсионерам Подмосковья может предоставляться ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату вывоза мусора в размере от 30 до 100 процентов в зависимости от возраста. Компенсация предоставляется в пределах установленного стандарта нормативной площади жилого помещения, но не более фактического размера занимаемой такими лицами общей площади жилого помещения (ч. 1.5 ст. 14 Закона МО от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ, ст. 3 Закона Московской области от 22.10.2009 № 120/2009-ОЗ).

Как в Москве, так и в Подмосковье пенсионеру могут предоставлять льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, если он относится к числу прочих категорий граждан, которым полагаются льготы, например, к труженикам тыла (п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 9 ст. 5 Закона города Москвы от 03.11.2004 № 70, п. 1.11 приложения к Постановлению правительства Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП, пп. 3, 26 ст. 1, пп. 10, 11 ст. 5, ч. 1.1 ст. 13 Закона Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ).