Как сохранить прожиточный минимум от списания за долги

Какие измененияФедеральный закон от 30.12.2021 № 444-ФЗ с 1 июля 2022 года дополнил соответствующими положениями Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно им, заявление о сохранении прожиточного минимума от списания с 01.07.2022 должник может теперь подавать напрямую в свою кредитную организацию.
Это значит, что доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.
Отметим, что вообще защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу-исполнителю. Это было сделано, чтобы за долги не лишать должника последних средств к существованию. В итоге данный механизм защищает социальные выплаты граждан от списания в счет погашения задолженности, в том числе по потребительскому кредиту (займу).
О чём заявлениеВ нем должно быть написано о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России либо регионального прожиточного минимума по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если он больше общероссийского.
Банк может сохранить прожиточный минимум только на одном из счетов должника.
В заявлении нужно обязательно указать:
- Ф.И.О. (при его наличии);
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- место жительства или место пребывания;
- номер контактного телефона;
- реквизиты открытого в данном банке или иной кредитной организации счета, на котором необходимо сохранять зарплату и иные доходы ежемесячно в размере выбранного прожиточного минимума.
Если же есть лица на иждивении, должник-гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему зарплаты и иных доходов ежемесячно, но уже в размере, превышающем прожиточный минимум.Отметим, что про обязательную или рекомендованную форму такого заявления в законе ничего не сказано. Поэтому его пишут в свободной форме, но с учётом указания приведённых реквизитов. Не исключено, что в будущем будет утверждена примерная форма. Кроме того, каждый банк, скорее всего, разработает собственный вариант.
Что делает банкВ случае поступлении указанного заявления при возвращении исполнительного документа взыскателю в нем проставляют отметку о сохранении должнику-гражданину зарплаты и иных доходов, находящихся на его счете, ежемесячно в размере прожиточного минимума.
Что еще нельзя списать в счет долга?Также Закон № 444-ФЗ расширил перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Это:
- пособия и выплаты беременным;
- выплаты в соответствии с нормативными актами Президента и Правительства РФ в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми;
- денежные выплаты малоимущим в рамках оказания государственной социальной помощи, в т. ч. на основании социального контракта.