Исполнительное производство

Как сохранить прожиточный минимум от списания за долги

Чтобы за долги не лишали человека последних средств к существованию, можно подать напрямую в банк с 1 июля 2022 года заявление о сохранении прожиточного минимума. Подробнее об этой возможности в статье.

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Какие изменения

Федеральный закон от 30.12.2021 № 444-ФЗ с 1 июля 2022 года дополнил соответствующими положениями Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно им, заявление о сохранении прожиточного минимума от списания с 01.07.2022 должник может теперь подавать напрямую в свою кредитную организацию.

Это значит, что доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

Отметим, что вообще защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу-исполнителю. Это было сделано, чтобы за долги не лишать должника последних средств к существованию. В итоге данный механизм защищает социальные выплаты граждан от списания в счет погашения задолженности, в том числе по потребительскому кредиту (займу).

О чём заявление

В нем должно быть написано о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России либо регионального прожиточного минимума по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если он больше общероссийского.

Банк может сохранить прожиточный минимум только на одном из счетов должника.

В заявлении нужно обязательно указать:

  • Ф.И.О. (при его наличии);
  • гражданство;
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • место жительства или место пребывания;
  • номер контактного телефона;
  • реквизиты открытого в данном банке или иной кредитной организации счета, на котором необходимо сохранять зарплату и иные доходы ежемесячно в размере выбранного прожиточного минимума.
Если же есть лица на иждивении, должник-гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему зарплаты и иных доходов ежемесячно, но уже в размере, превышающем прожиточный минимум.

Отметим, что про обязательную или рекомендованную форму такого заявления в законе ничего не сказано. Поэтому его пишут в свободной форме, но с учётом указания приведённых реквизитов. Не исключено, что в будущем будет утверждена примерная форма. Кроме того, каждый банк, скорее всего, разработает собственный вариант.

Что делает банк

В случае поступлении указанного заявления при возвращении исполнительного документа взыскателю в нем проставляют отметку о сохранении должнику-гражданину зарплаты и иных доходов, находящихся на его счете, ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Что еще нельзя списать в счет долга?

Также Закон № 444-ФЗ расширил перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Это:

  • пособия и выплаты беременным;
  • выплаты в соответствии с нормативными актами Президента и Правительства РФ в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми;
  • денежные выплаты малоимущим в рамках оказания государственной социальной помощи, в т. ч. на основании социального контракта.
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