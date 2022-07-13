Нематериальные активы

Как бухгалтеру заполнить инвентарную карточку учета нефинансовых активов

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов ф. 0504031 заполняется государственными и муниципальными учреждениями. Для чего она используется и в какой структуре представлен соответствующий документ, рассмотрим далее

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Для чего нужна инвентарная карточка 0504031

Использование инвентарной карточки (ф. 0504031) регламентируется положениями приказа Минфина от 30.03.2015 № 52н, который вводит в оборот формы первички, а также регистров бухучета для бюджетных структур.

Карточка 0504031 используется для учета объектов, относящихся к основным фондам организации, активам, классифицируемым как непроизведенные, а также как нематериальные. Такие карточки должны заводиться на все используемые учреждением инвентарные ресурсы.

Заполнение соответствующих документов осуществляется на основе первички, отражающей поступление или производство нефинансового ресурса.

Вступивший в действие с 01.01.2022 года ФСБУ 27/2021 не применяется организациями бюджетной сферы.

Карточка формы 0504031: структура документа

Рассматриваемая карточка заполняется с двух сторон.

На лицевой стороне фиксируются:

1. Сведения о карточке:

  • дата открытия, закрытия;
  • номер формы;
  • дата составления.

2. Сведения об учреждении:

  • наименование учреждения, его филиала;
  • код учреждения по ОКПО (Общероссийскому классификатору предприятий и организаций).

3. Общие сведения об объекте учета:

  • название, вид, назначение объекта учета, его номер по ОКОФ (Общероссийскому классификатору основных фондов);
  • сведения о фирме — производителе объекта учета (поставщике), код организации по ОКПО;
  • расположение объекта учета;
  • сведения о материально ответственных работниках;
  • единица измерения актива по ОКЕИ (Общероссийскому классификатору единиц измерения);
  • присвоенный активу номер;
  • номер счета бухучета;
  • марка, проект, тип изделия;
  • реестровый, заводской и иные коды;
  • дата выпуска изделия, ввода в эксплуатацию;
  • сведения о документе, который устанавливает правообладание объектом;
  • справочно-балансовая цена изделия в валюте.

4. Сведения о цене актива, ее изменении, амортизации:

  • изначальная стоимость;
  • корректировка стоимости изделия;
  • балансовая стоимость;
  • срок эксплуатации;
  • сведения об амортизации (дата окончания, норма, величина начисленной амортизации, применяемый метод начисления, остаточная стоимость).

На другой стороне карточки указываются:

1. Данные о принятии актива к учету, а также о его списании:

  • отметка о принятии (с указанием удостоверяющего документа);
  • отметка о выбытии (также с указанием удостоверяющего документа, а также подтвержденной причины выбытия учитываемого актива).

2. Данные о внутреннем движении учитываемого объекта (в соответствии с накладными по активу, с указанием расположения, материально ответственных работников), об осуществлении его ремонта (с указанием подтверждающих документов, суммы расходов, сведений о гарантийных документах).

3. Краткая характеристика основных свойств учитываемого объекта:

  • характерные признаки;
  • материалы, комплектующие;
  • сведения о содержании в учитываемом изделии драгоценных металлов, камней.

Карточка подписывается ответственным сотрудником. К ней могут прилагаться документы, отражающие сведения об учитываемых активах (паспорт, чертеж, модель и т. д.).

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031)

Скачать инвентарную карточку учета нефинансовых активов (ф. 0504031).

Образец заполнения

Скачать образец.

Итоги

Карточка формы 0504031 используется бюджетными структурами и заводится на все инвентарные объекты, относящиеся к основным фондам, непроизведенным и нематериальным активам. Заполняется она на основе первички, отражающей поступление соответствующих объектов.

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