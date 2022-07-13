Как бухгалтеру заполнить инвентарную карточку учета нефинансовых активов

Для чего нужна инвентарная карточка 0504031
Использование инвентарной карточки (ф. 0504031) регламентируется положениями приказа Минфина от 30.03.2015 № 52н, который вводит в оборот формы первички, а также регистров бухучета для бюджетных структур.
Карточка 0504031 используется для учета объектов, относящихся к основным фондам организации, активам, классифицируемым как непроизведенные, а также как нематериальные. Такие карточки должны заводиться на все используемые учреждением инвентарные ресурсы.
Заполнение соответствующих документов осуществляется на основе первички, отражающей поступление или производство нефинансового ресурса.
Вступивший в действие с 01.01.2022 года ФСБУ 27/2021 не применяется организациями бюджетной сферы.
Карточка формы 0504031: структура документа
Рассматриваемая карточка заполняется с двух сторон.
На лицевой стороне фиксируются:
1. Сведения о карточке:
- дата открытия, закрытия;
- номер формы;
- дата составления.
2. Сведения об учреждении:
- наименование учреждения, его филиала;
- код учреждения по ОКПО (Общероссийскому классификатору предприятий и организаций).
3. Общие сведения об объекте учета:
- название, вид, назначение объекта учета, его номер по ОКОФ (Общероссийскому классификатору основных фондов);
- сведения о фирме — производителе объекта учета (поставщике), код организации по ОКПО;
- расположение объекта учета;
- сведения о материально ответственных работниках;
- единица измерения актива по ОКЕИ (Общероссийскому классификатору единиц измерения);
- присвоенный активу номер;
- номер счета бухучета;
- марка, проект, тип изделия;
- реестровый, заводской и иные коды;
- дата выпуска изделия, ввода в эксплуатацию;
- сведения о документе, который устанавливает правообладание объектом;
- справочно-балансовая цена изделия в валюте.
4. Сведения о цене актива, ее изменении, амортизации:
- изначальная стоимость;
- корректировка стоимости изделия;
- балансовая стоимость;
- срок эксплуатации;
- сведения об амортизации (дата окончания, норма, величина начисленной амортизации, применяемый метод начисления, остаточная стоимость).
На другой стороне карточки указываются:
1. Данные о принятии актива к учету, а также о его списании:
- отметка о принятии (с указанием удостоверяющего документа);
- отметка о выбытии (также с указанием удостоверяющего документа, а также подтвержденной причины выбытия учитываемого актива).
2. Данные о внутреннем движении учитываемого объекта (в соответствии с накладными по активу, с указанием расположения, материально ответственных работников), об осуществлении его ремонта (с указанием подтверждающих документов, суммы расходов, сведений о гарантийных документах).
3. Краткая характеристика основных свойств учитываемого объекта:
- характерные признаки;
- материалы, комплектующие;
- сведения о содержании в учитываемом изделии драгоценных металлов, камней.
Карточка подписывается ответственным сотрудником. К ней могут прилагаться документы, отражающие сведения об учитываемых активах (паспорт, чертеж, модель и т. д.).
Скачать инвентарную карточку учета нефинансовых активов (ф. 0504031).
Образец заполнения
Итоги
Карточка формы 0504031 используется бюджетными структурами и заводится на все инвентарные объекты, относящиеся к основным фондам, непроизведенным и нематериальным активам. Заполняется она на основе первички, отражающей поступление соответствующих объектов.
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