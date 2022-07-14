Валютные операции в ближайшие годы: ждать ли новых запретов или ограничений

Кто-то уже давно хранил накопления или их часть в валюте. Кто-то начал покупать доллары и евро после начала всем известных событий, когда курс рубля начал падать и была неопределенность (которая и сейчас сохраняется, впрочем).

Некоторые люди опасаются: а что, если мы вернемся назад в СССР в плане ограничений по хождению валюты? Вдруг покупку и продажу долларов и другой иностранной валюты запретят, а за нелегальные операции можно будет получить срок за валютные спекуляции? Может, лучше продать всю валюту сейчас, чтобы потом не мучиться?

Поделюсь своими соображениями по этому поводу.

Продавать ли сейчас наличную валюту или не надо

Первое и главное: сейчас наличная валюта продается в российских банках, но в ограниченных количествах. Моя знакомая обошла пять банковских офисов, чтобы купить 1 000 евро. Что будет через год, а тем более через 5 или 10 лет — неизвестно.

Из-за санкций централизованный ввоз наличных купюр евро и долларов в страну запрещен. Непонятно, будут ли санкции отменены и когда.

По сути сейчас в стране в основном ходит наличная валюта, поступившая в РФ до марта. Ну и есть какие-то маленькие входящие ручейки от физлиц и компаний.

Вывод такой: продать валюту вы можете, а будет ли шанс купить новую наличность — неизвестно.

Зачем нужен нал?

Первое, что приходит в голову — выезд за границу. Даже если не планируете это сейчас, можете захотеть посетить другую страну в будущем. Жизнь-то длинная.

Карта «Мир» работает в маленьком количестве стран. Один из основных способов расплачиваться — везти с собой наличные евро и доллары и потом при необходимости менять на местные деньги.

Пара слов про курс валюты и рубля

Курс рубля сейчас гораздо ниже, чем до конца февраля. При этом купить наличную валюту по курсу, близкому к рыночному, не получится. Банки ставят большую наценку на покупку. А на продажу условия не такие выгодные.

Вдобавок, если дефицит иностранных купюр будет нарастать, в будущем вы явно сможете продать свои наличные более выгодно, потому что банки будут ставить более привлекательный курс.

Ждать ли запрета на обмен валюты?

Лично я считаю запрет валютно-обменных операций с наличными маловероятным. Государству это не особо выгодно — это породит «черный рынок». А у нас, наоборот, тенденция обеления экономики.

Власти стремятся увеличить долю безналичных операций, а наличный обмен по закону могут проводить только банки. Даже отдельно стоящие будки с надписью «Обменный пункт» относятся к какому-то банку. Государство хочет контролировать денежные потоки и брать налоги с тех, кто оказывает финансовые операции. Нелегальный обмен им ничего не даст.

Но, как всегда, только вам решать — продавать ли накопления в валюте.