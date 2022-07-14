Фондовая биржа: что нужно знать начинающему инвестору

Что такое фондовая биржа

В первую очередь это место проведения торгов, где изначально собирались те, кто хочет купить товар, и те, кто хочет его продать. Само слово «биржа» происходит от купеческой фамилии Börse, созвучной латинскому слову «кошелек».

Термин «фондовая биржа» родом из царской России, он означает «биржу акций» или «биржу финансовых активов». Последние годы все чаще его заменяют выражением «фондовый рынок», имея в виду любую торговую площадку для ценных бумаг.

Строго говоря, фондовая биржа — это оператор организованных торгов акциями и облигациями. В противовес неорганизованным торгам, когда бумаги покупают и продают на прямых переговорах, на бирже все сделки обезличены и автоматизированы.

Зачем нужны биржи

Финансовый рынок делится на тех, кто дает деньги в пользование другим (инвесторы), и тех, кто берет их на время для решения своих конкретных задач (компании, государство). В самом простом виде это работает, когда банки собирают вклады и выдают их в виде займов.

Для больших сроков (годы и десятилетия) или сложных проектов (новая компания, новый продукт, слияние или поглощение) займы не работают. Они либо обходятся дорого, либо сумма выдачи в банке оказывается невелика. И тогда включается рынок ценных бумаг.

Биржа — то место, где компании продают свои акции (доли в бизнесе), получая деньги на развитие, где государство или компании берут в долг сразу миллиардами рублей у многих тысяч людей (выпуская облигации). И где все это можно обменять на другую валюту или застраховать от потерь через фьючерсы и опционы.

Какими бывают биржи

Не все биржи являются фондовыми, то есть не все торгуют ценными бумагами (акциями, облигациями, паями фондов). В зависимости от того, какие активы там присутствуют, это могут быть:

товарные (например, Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, торгующая нефтью, газом и лесом, или Лондонская биржа металлов);

валютные (Сингапурская биржа);

криптовалютные (крупнейшие — Binance, FTX, Coinbase, Kraken);

производных инструментов (Чикагская биржа опционов).

В последние годы деление между ними все более условно — биржи становятся универсальными. Например, Московская биржа, как и Сингапурская, исторически называлась валютной, но сейчас основной объем сделок на ней происходит с облигациями на денежном рынке (за июнь 2022 года более 48 трлн рублей).

Торги товарами и валютой сегодня происходят преимущественно вне биржи, через форвардные контракты и свопы. Банки делают это напрямую друг с другом. Большая часть валютного обмена в мире совершается на межбанковском рынке Forex.

Криптовалютные биржи не признаются в большинстве стран мира частью финансовой системы, поскольку они не отчитываются перед регуляторами. По факту они считаются обычными онлайн-сервисами для обмена виртуальных денег на фиатные (выпущенные государством).

Биржи по виду и размеру

Ранее биржи можно было поделить по типу владения (государственные, частные, смешанные), но сегодня в мире есть лишь одна крупная площадка, которая не является частной — Tudawul (Саудовская Аравия). Также можно встретить деление бирж на открытые и закрытые (для сторонних участников), но это устаревшее явление.

Все крупнейшие биржи, включая российские, являются акционерными обществами. Так, Московская биржа — эмитент довольно популярной в России акции, по ней регулярно платят дивиденды. В мире действует около 250 компаний, которые оказывают биржевые услуги или прямо называют себя биржами, но лишь 20 из них достаточно крупные, чтобы привлечь капитал на сумму 1 трлн долларов и более. По факту на топ-15 бирж приходится почти 90% всех сделок в мире, и около половины из них проходят на биржах США.

Ключевой показатель для любой биржи — ее капитализация (стоимость всех торгуемых на ней активов). Два бессменных мировых лидера по этому показателю: Нью-Йоркская фондовая (NYSE) и технологическая NASDAQ. За третье место борются Токийская биржа, панъевропейская Euronext, биржи Шанхая и Гонконга.

Кто торгует на бирже

Если проводить аналогии с рынком недвижимости, то на бирже есть первичные покупатели и продавцы, вторичные участники и их агенты. Эмитенты выпускают ценные бумаги (строят дом), инвесторы в них вкладывают (IPO — покупают на котловане) и перепродают другим участникам торгов, а брокеры (как риелторские агентства) оказывают посреднические услуги.

В России более 20 миллионов инвесторов, не считая юридических лиц (компании тоже покупают ценные бумаги). Все они участвуют в торгах на бирже через своих брокеров, которые обязаны иметь лицензию и отчитываться перед Центробанком. Прямые сделки между покупателями и продавцами невозможны.

Схема работы биржи сводится к следующему: зарегистрированные на ней брокеры собирают и подают заявки от имени своих клиентов, клиринговая палата биржи рассчитывает, кто кому и сколько должен (денег, акций, облигаций, паев), брокеры получают новые списки владельцев и распределяют активы между клиентами.

Чем торгуют на бирже

Обобщенно все активы, доступные для покупки и продажи на бирже, называются финансовыми инструментами. Основные типы:

ценные бумаги (акции и облигации);

валютные пары (доллар/рубль, евро/доллар, юань/рубль и другие);

паи фондов (доли в готовых портфелях ценных бумаг);

производные контракты (фьючерсы, опционы, свопы).

Непрофессиональные инвесторы, в том числе новички, имеют право покупать и продавать любые из видов инструментов. Но могут быть ограничения по конкретным эмитентам. Например, неквалифицированному инвестору нужно сначала сдать типовой тест на знание рынка еврооблигаций, иностранных акций или производных инструментов, прежде чем он получит право проводить сделки с ними.

Типы сделок на бирже

Все участники торгов традиционно делятся на долгосрочных (инвесторов) и краткосрочных (спекулянтов). Для первых основной и единственный способ совершить сделку — купить актив и затем продать его, получив деньги, у вторых вариантов больше.

Спекулянты часто используют маржинальное кредитование и короткие сделки (так называемый шорт). В случае с маржинальной торговлей спекулянт берет в долг у брокера деньги, чтобы вложить большую сумму в торговую идею, доход от которой, как он считает, перекроет затраты на кредит.

В случае с короткими сделками (шорт) спекулянты также берут в долг у брокера, но не деньги, а ценные бумаги или валюту, чтобы выкупить их обратно, когда цена упадет. За такую операцию брокеры начисляют проценты, согласно их тарифам.

Как совершать сделки на бирже

Все сделки с ценными бумагами, валютами, паями или контрактами совершаются через брокера. В зависимости от желания самого клиента это могут быть следующие способы купли-продажи:

через мобильное приложение;

через торговый терминал (программу на ПК);

по телефону.

Два первых способа чаще всего выглядят следующим образом. Нужно открыть приложение или программу, вбить в поле поиска тикер (торговый код) инструмента, посмотреть на последние цены сделок или актуальные заявки, выбрать свою цену или согласиться с предложенной, подтвердить сделку паролем.

Ценные бумаги, контракты или деньги на счете, как правило, отображаются мгновенно, но фактически ими распоряжаться можно не сразу. Например, фьючерсы и опционы доступны после клиринга (проходит два раза в день), валюта — либо в тот же день, либо на следующий, акции и облигации — после двух торговых дней.

Особенности российских бирж

В России действуют две основные торговые площадки: Московская биржа (до этого ММВБ) и СПБ Биржа. С брокерского счета обычно доступны обе, но между ними есть важные отличия.

Московская биржа специализируется на российских акциях (более 200 компаний) и торговых инструментах в рублях. На ней инвесторы ищут лучшие цены на иностранную валюту (доллары, евро, фунты, юани), а также на голубые фишки России («Газпром», Сбербанк, «Лукойл» и прочие), плюс здесь большой выбор облигаций.

СПБ Биржа занимается в основном иностранными акциями и фондами (около 2 000 инструментов). Сейчас запустила торги акциями с первичным листингом на Гонконгской бирже. Почти все инструменты на СПБ Бирже продаются за доллары, включая акции Китая, Европы, Индии, Бразилии и других стран. Но акции из Гонконга торгуются в гонконгских долларах.

Плюсы и минусы инвестиций на бирже

В сравнении с вкладами в банках доходность биржевых инструментов может быть значительно выше, но и риски там сопоставимые. В качестве иллюстрации можно взять акции «Газпрома» в 2022 году. Они подешевели в феврале на 67% от пиков в октябре 2021 года (втрое), а через два месяца стоили в 2,5 раза дороже.

Основные плюсы инвестиций на бирже:

большой выбор инструментов (от надежных ОФЗ до спекулятивных опционов);

высокая ликвидность вложений (можно купить и продать в любой момент);

льготы от государства (вычеты и освобождение от налогов).

Основные минусы инвестиций на бирже:

отсутствие страхования, в том числе от банкротства брокера;

риски санкций, в том числе против биржи или ее клиринговой палаты;

постоянная изменчивость котировок, отсутствие гарантий купонных и дивидендных выплат.

Как выбрать брокера для торговли

Все крупные брокеры предоставляют схожий по уровню сервис. Отличия могут быть в удобстве приложений, сайта, терминала, в доступности кол-центра или чата, в списке предоставляемых бирж и инструментов, а также в размере тарифов.

С недавнего времени стало важно учитывать санкционные риски. Некоторые брокеры, входящие в банковские государственные группы, ограничены в работе с валютой и иностранными ценными бумагами, поэтому не дают выход на СПБ Биржу, а также иностранные площадки.

Для начинающего инвестора имеет смысл открыть сразу несколько брокерских счетов в разных компаниях, чтобы сравнить их удобство и доступность лично для себя. У большинства брокеров открытие счета происходит удаленно, платить за его обслуживание ничего не нужно.

Еще один лайфхак: пользоваться акциями, промокодами и спецпредложениями брокеров. Новым клиентам почти всегда начисляют какие-либо бонусы за сам факт открытия и пополнения счета. Если сервис не понравится, можно забрать подарок, деньги и перейти к конкурентам.