РСВ за 2 квартал 2022 года: форма, заполнение, проверка

Расскажем, как правильно заполнить этот отчет.

Форма РСВ за 2 квартал 2022 года

Форма расчета по страховым взносам, порядок его заполнения, а также формат представления в электронной форме утверждены приказом ФНС от 6 октября 2021 года № ЕД-7-11/875@.

Для РСВ за 2 квартал 2022 года применяйте новую форму. Ее применяют с отчета за первый квартал 2022 года.

Что включить в РСВ за 2 квартал 2022 года

РСВ заполняют на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных работникам. В расчет обязательно нужно включить следующие разделы:

титульный лист;

раздел 1;

подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 к разделу 1;

приложение 2 к разделу 1;

раздел 3.

Остальные разделы заполняются при наличии оснований.

Нулевой РСВ за 2 квартал 2022 года

Если вы за 2 квартал 2022 года не осуществляли выплаты и иные вознаграждения в отношении всех работников, то в составе расчета можно представить:

титульный лист; раздел 1 без приложений; раздел 3.

Обратите внимание, каждая компания проставляет свой код используемого тарифа страховых взносов. Например, плательщики страховых взносов, применяющие основной тариф страховых взносов, ставят 01.

РСВ на бумаге

Если хотите сдать РСВ на бумаге, вот что нужно знать:

при заполнении полей формы расчета можно использовать чернила черного, фиолетового или синего цвета;

нельзя исправлять ошибки с помощью корректирующего или иного аналогичного средства;

с помощью корректирующего или иного аналогичного средства; не допускается двусторонняя печать расчета на бумажном носителе;

расчета на бумажном носителе; нельзя скреплять листы расчета степлером или иным способом, который приводит к порче бумажного носителя.

Если работников в компании не более 10 человек, то РСВ можно сдать как электронно, так и в бумажном варианте. Работодатели с большей численностью сдают РСВ только в электронном формате.

Нужно ли сдавать РСВ, если перенесены сроки уплаты страховых взносов?

Для определенных видов деятельности постановлением Правительства от 29 апреля 2022 года № 776 установлена годовая отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года. Она предоставляется автоматически по основному ОКВЭД, который внесен в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года.

При этом, постановлением № 776 не предусмотрена отмена либо перенос сроков сдачи РСВ. Поэтому отчетность нужно сдать в общем порядке.

Проверьте РСВ по контрольным соотношениям

Заполняя РСВ, обращайте внимание на следующие контрольные соотношения.

1. Значение среднесписочной численности должно быть меньше либо равно количеству застрахованных лиц с начала года. Это соотношение не применяется к организациям, у которых есть обособленные подразделения, выполняющие функции плательщика взносов самостоятельно.

2. Количество застрахованных лиц за месяц отчетного периода должно быть равно значению суммы строк раздела 4 формы СЗВ-М за тот же месяц.

3. В расчете 6-НДФЛ сумма дохода, начисленного по трудовым договорам и контрактам, а также по договорам ГПХ на выполнение работ и оказание услуг, должна быть больше или равна базе для начисления страховых взносов:

(строка 112 строка 113) >/= строка 050 приложения № 1 к разделу 1 РСВ.

4. Сумма выплат по застрахованному лицу должна быть не ниже МРОТ. Средняя сумма выплат — не ниже средней зарплаты в регионе по соответствующей отрасли экономики за предыдущий год. Если инспекторы обнаружат несоответствия, то попросят предоставить пояснения или внести соответствующие исправления.