В России создадут первую криптовалютную биржу. Какие перспективы?

Альфред Хамзин, основатель маркетингового агентства BlockHype, полагает, что интерес к инструментам крипторынка российских регуляторов вполне понятен, но в ситуации сложившейся инфраструктуру децентрализованных финансов за внимание инвесторов придется попотеть.

В конце прошлой недели настроение криптоэнтузиастам испортило заявление зампредседателя ФРС США Лейл Брейнард. Она рекомендовала американским регуляторам усилить меры защиты инвесторов и ужесточить другие финансовые правила для рынка криптовалют, который стал слишком крупным и начинает создавать риски для финансовой системы.

Прежде всего, по мнению эксперта, это заявления ФРС повлияло на крупных инвесторов, пришедших на рынок в последние три года, а также на ключевых операторов.

Финансовый рынок США всегда был в топе для руководителей крипто-проектов, однако из-за строгой регуляции, вводимой во избежание проблем с SEC, часто сталкивающихся с ограничениями для своего участия в тех или иных инвестиционных проектах. Например, у основателя проекта Ton в 2019 году состоялась целая серия разбирательств на этой почве.

Все это, вкупе с общей нервозностью, царящей на рынках, давит на цены криптовалют. Из-за рекордной инфляции на рынке утвердилось мнение, что ФРС продолжит ужесточать денежную политику и повышать ставку, а это может стать решающим фактором давления на все рынки, в том числе и рынок криптовалют.

В России на индустрию влияют другие силы — сложившаяся ситуация с санкциями и отключением банков от Свифт стала катализатором использования технологий блокчейн и криптовалют, что и привело к ситуации, когда анонсируется готовность российского блокчейн-аналога swift.

Поэтому интерес Московской биржи к цифровым валютам не удивляет. Более того, интеграция криптовалют в российский финансовый рынок, вероятнее всего, пойдет по аналогии с тем, как это было с фондовым рынком. Централизованный оператор, тесно интегрированный с ФНС, абсолютно вписывается в эту концепцию.

Но есть разница. Если в случае с фондовым рынком не существовало независимой инфраструктуры для хранения активов, то в случае с крипто-индустрией, сформировалась вполне зрелая и работающая инфраструктура децентрализованных финансов. Запретить пользоваться всеми этими инструментами будет крайне сложной задачей, а значит, Московской бирже придется бороться за доверие пользователей с сильными конкурентами.