Как привлечь к сверхурочной работе, не нарушив ТК

Описание ситуации

Сотрудник А работает на сменном режиме. По графику в месяц у сотрудника выходит 12 смен.

В течение месяца сотрудники из других смен находились в отпусках. Для того чтобы обеспечить функцию подразделения в смены сотрудников, находящихся в отпуске, Сотрудник А по своему согласию привлекался к работе в свой выходной день. Таких смен за месяц получилось 13.

Итого сотрудник отработал 25 смен, что составляет 300 часов.

Вопросы

Существуют ли какие-нибудьв месяце или в год, которые для сотрудника являются выходными и в которые он может быть задействован по своему согласию для работы?

Какие нормы ТК могут быть нарушены в данной ситуации?

Требуется помощь? Задайте безлимитное количество вопросов на консультации! Наши эксперты оперативно найдут верный ответ и помогут. Все подробности здесь.

Мнение консультантов

ТК не установлены ограничения в части количества дней/смен в месяце или в год, которые для сотрудника являются выходными и в которые он может быть привлечен работодателем для работы по своему согласию.

Привлечение сотрудника с его письменного согласия к работе в дни, являющиеся для него в соответствии с графиком сменности выходными, в связи с необходимостью исполнения трудовых функций за других сотрудников этого подразделения, находящихся в очередном отпуске, должно расцениваться как привлечение сотрудника к сверхурочной работе в рамках графика сменности.

Обоснование мнения консультантов

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются, в частности:

свобода труда , включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;

, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

На основании части 2 статьи 57 ТК обязательными для включения в трудовой договор являются, в числе прочих следующие условия:

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы_; условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя).

должен предусматривать:

продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя);

работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников;

продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены);

время начала и окончания работы;

время перерывов в работе;

число смен в сутки;

чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, — трудовым договором.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Нормальная продолжительность рабочего времени(части 2, 4 статьи 91 ТК ). Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпринимателя, в организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени,с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.

Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, — три месяца. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка ( статья 104 ТК ).

Согласно статье 111 ТК всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка. В силу статьи 110 ТК продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя. В случаях, отличных от поименованных в части 3 статьи 113 ТК, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Таким образом, исходя из содержания статьи 113 ТК для привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни необходимо соблюдение следующих условий:

наличие законного основания для привлечения к работе в выходной (нерабочий праздничный) день;

письменное согласие работника, за исключением случаев, когда оно не требуется;

учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в установленном ТК случае;

письменное распоряжение работодателя.

При этом, ТК не установлены ограничения в части количества дней/смен в месяце или в год, которые для работника являются выходными и в которые с его согласия он может быть привлечен работодателем для работы «вне графика».

Статьей 97 ТК закреплено право работодателя в порядке, установленном настоящим Кодексом, привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (установленная для работника продолжительность рабочего времени):

для сверхурочной работы (статья 99 настоящего Кодекса);

если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 101 настоящего Кодекса).

В соответствии с частью 1 статьи 99 ТК сверхурочной считается работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

В силу части 6 статьи 99 ТК продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Сменная работа — работа в две, три или четыре смены — вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

Согласно позиции Роструда, график сменности должен определять (доклад с руководством по соблюдению обязательных требований за IV квартал 2021):

максимальное количество смен;

продолжительность рабочего времени в течение смены (начало и окончание смены);

перерывы для отдыха и питания;

порядок чередования смен;

ежедневный (междусменный) и еженедельный отдых.

Проставление в графике работы в две смены подряд для одного работника, даже при его согласии, недопустимо. Графики сменности должны быть доведены до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.

От теории — к практике

Для приведенной в тексте вопроса ситуации логично предположить, что на период нахождения сотрудников из других смен в отпусках, график сменности должен быть установлен без включения в него отпускников и замещением их иными работниками, и об измененном графике сотрудники подразделения должны быть уведомлены

Исходя из этого и с учетом положений статьи 113 ТК, для рассматриваемых обстоятельств привлечение сотрудника А к работе в дни, являющиеся для него выходными в соответствии с утвержденным графиком, в нашем понимании, может быть признано привлечением к работе в выходные дни, а не сверхурочной работой только в случае, если это происходит в связи с необходимостью выполнения заранее непредвиденной работы, например, в связи с невозможностью иного сотрудника заступить на смену в соответствии с установленным графиком по обстоятельствам, отличным от нахождения в очередном отпуске.

Однако, привлечение сотрудника А с его письменного согласия к работе в дни, являющиеся для него в соответствии с графиком сменности выходными, в связи с необходимостью исполнения трудовых функций за других сотрудников этого подразделения, находящихся в очередном отпуске, по нашему мнению, должно расцениваться как привлечение сотрудника А к сверхурочной работе в рамках графика сменности с применением установленных частью 6 статьей 99 ТК ограничений продолжительности сверхурочной работы — не более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Исходя из такой трактовки в рассматриваемом случае имеет место нарушение положений части 6 статьи 99 ТК, а также могут быть нарушены требования части 5 статьи 103 ТК и статьи 110 ТК.