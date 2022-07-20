Как бухгалтеру правильно заполнить заявление о возврате переплаты по налогу

Как правильно заполнить форму КНД 1150058

Заявление о возврате переплаты по налогу (страховым взносам, пеням, штрафу) следует заполнять по форме, утвержденной Приказом ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@ (приложение № 8).

Заявление нужно подать отдельно по каждому виду и периоду платежа, по которому возникла переплата.

Если компания состоит на учете в нескольких инспекциях (например, по месту нахождения обособленных подразделений или недвижимости), она подает заявление в ту инспекцию, в которой возникла переплата. Срок подачи документа — три года со дня уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов в излишнем размере.

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога заполняют следующим образом.

1. В поле «ИНН» прописывают номер, присвоенный компании.

2. В поле «КПП» указывают код, присвоенный в том налоговом органе, в котором компания подает заявление.

3. В поле «Номер заявления» отражают порядковый номер заявления текущего года.

4. В поле «Статус плательщика» нужно проставить соответствующую цифру:

1 — налогоплательщик;

4 — налоговый агент.

5. В поле «На основании статьи» указывают статью НК, на основании которой осуществляется возврат:

78 — возврат излишне уплаченного налога (пеней, штрафа);

176 — возврат НДС;

203 — возврат акциза.

Далее указывают причину переплаты:

1 — излишняя уплата;

3 — возмещение НДС, акциза.

Также приводят вид платежа, по которому возникла переплата:

1 — налог;

4 — пени;

5 — штраф.

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6. В поле «В размере» прописывают цифрами сумму возврата в рублях и копейках.

7. В поле «Налоговый (расчетный) период (код)» следует указать период образования в следующем формате:

— первые два знака обозначают налоговый (расчетный) период:

МС — месяц;

КВ — квартал;

ПЛ — полугодие;

ГД — год (для случаев уплаты налога (пеней, штрафов) либо представления декларации (расчета) один раз в год);

— следующие два знака после точки — порядковый номер периода:

01—12 — если выбран «МС»;

01—04 — если выбран «КВ»;

01—02 — если выбран «ПЛ»;

00 — если выбран «ГД».

Последние четыре знака — год.

Например: МС.07.2021, КВ.02.2021, ПЛ.01.2021, ГД.00.2020.

Если установлена конкретная дата уплаты налога либо представления декларации (расчета), нужно указать ее. Например, переплата возникла при уплате налога на прибыль за 2021 год. Налог на прибыль по итогам года уплачивается не позднее 28 марта следующего года. В рассматриваемом поле организация должна указать «28.03.2022».

8. В поле «Код по ОКТМО» нужно отразить код муниципального образования по месту постановки компании на учет.

9. В поле «Код бюджетной классификации» указывают код бюджетной классификации платежа.

10. В разделе «Сведения о счете» заполняют реквизиты счета, на который налоговый орган будет возвращать платеж, а также приводят информацию о получателе платежа.

11. В поле «Вид счета (код)» выбирают нужное значение:

01 — расчетный счет;

07 — счет по вкладам (депозитам);

09 — корреспондентский счет;

13 — корреспондентский субсчет.

12. Поля «КБК получателя» и «Номер лицевого счета получателя» компании заполняют только участники бюджетного процесса.

13. Сведения о физическом лице, не являющемся ИП, компании не заполняют. Его заполняют только физические лица (не ИП), которые не указали ИНН.

После составления заявления на нем нужно проставить дату и подпись налогоплательщика либо его представителя.