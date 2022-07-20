Зачем вашему бизнесу нужен финанализ, или Причем тут Тиндер

Возможности проведения финанализа сильно расширились.
Если раньше юрлица были фикцией, а большая часть движений проходила в серой зоне, то сегодня весь бизнес на 95% обелился.
А вы задумывались, как ваш бизнес выглядит для стороннего наблюдателя?
Пригоден ли финанализ для пикапа? Вряд ли. Но он может быть очень полезен в разных других случаях, которые бывают при ведении бизнеса: дьюдил, банкротство, налоговая схемотехника, структурирование бизнеса. Рассказывает эксперт.
Возможности проведения финанализа сильно расширились.
Если раньше юрлица были фикцией, а большая часть движений проходила в серой зоне, то сегодня весь бизнес на 95% обелился.
А вы задумывались, как ваш бизнес выглядит для стороннего наблюдателя?
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