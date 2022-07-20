Зачем вашему бизнесу нужен финанализ, или Причем тут Тиндер

Возможности проведения финанализа сильно расширились.

Если раньше юрлица были фикцией, а большая часть движений проходила в серой зоне, то сегодня весь бизнес на 95% обелился.

А вы задумывались, как ваш бизнес выглядит для стороннего наблюдателя?