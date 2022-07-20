Отражение затрат на производство в бухгалтерском учете

Бухучет затрат на производство

Учетом затрат конкретного предприятия на выпуск товара, предоставление услуг или производство работ считают отражение издержек, компоновку их по элементам.

Затраты компонуются по экономическому содержанию по следующим элементам:

материальные затраты;

расходы на зарплату;

начисления во внебюджетные фонды;

амортизация;

прочие расходы.

К прочим расходам относятся в том числе:

расходы на зарплату управленцев;

эксплуатация машин и площадей;

командировочные расходы работников;

расходы на связь, аудиторские, информуслуги, услуги на охрану;

представительские расходы;

расходы на продажу;

налоги.

Расходы, понесенные предприятием в связи с выпуском товара, предоставлением услуги или производством работы, отражаются в учете и включаются в себестоимость товара, услуг или работ того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты.

Выделяют следующие виды затрат:

1. По отношению к себестоимости:

Прямые — издержки, непосредственно связанные с изготовлением конкретного товара.

Косвенные — издержки по зарплате администрации, общепроизводственные и общехозяйственные. Издержки данного вида связаны с производством нескольких видов товаров и должны быть распределены между позициями товаров пропорционально определенному показателю.

2. По отношению к технологическому процессу:

основные;

накладные.

3. По отношению к производственному объему:

условные постоянные;

условные переменные.

4. Согласно экономическому элементу:

элементные расходы;

комплексные.

Методы учета затрат

позаказный — используется на мелкосерийных производствах, в качестве объекта учета выбирается конкретный заказ;

попередельный — используется на крупносерийных производствах, учет расходов производят поэтапно по производственным стадиям;

котловой — используется на предприятиях, выпускающих один вид продукции, учет производится из расходов, совершенных предприятием в целом за отчетный период;

нормативный — используется на предприятиях с большой номенклатурой выпускаемых товаров, учет ведется с использованием нормативов с обязательным выявлением и учетом причин отклонений от них для дальнейшего анализа и предупреждения этих причин при работе.

Счета затрат в бухгалтерском учете

Для сбора издержек на выпуск товара, предоставление услуг или производство работ используют раздел III «Затраты на производство» плана счетов.

Группировка затрат внутри этого раздела производится чаще всего с использованием следующих калькуляционных и собирательно-распределительных счетов: 20, 23, 25, 26, 28.

Счет 20

Счет 20 «Основное производство» служит для подытоживания сведений о расходах на производство товаров, услуг или работ, которые, в свою очередь, были целью учреждения фирмы. На этом счете регистрируют и прямые расходы, определенные технологическим процессом производства и включаемые в себестоимость, и косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства. Аналитический учет на данном счете ведут по конкретным видам товаров, работ, услуг.

Косвенные затраты, касающиеся нескольких видов товаров, распределяются пропорционально утвержденному показателю. Расходы списываются на себестоимость по нормативной (плановой) либо по производственной фактической себестоимости.

Счет 23

На счете 23 «Вспомогательные производства» компонуются издержки производств, являющихся подсобными по отношению к основному (сервис ОС, обеспечение теплом, электроэнергией и пр.).

Аналитический учет на данном счете ведут по видам производств. Списываются расходы на счет 20 либо на себестоимость конкретного товара как прямые расходы либо распределяются между отдельными видами товара соразмерно выбранному показателю.

Счет 25

На счете 25 «Общепроизводственные расходы» группируются издержки по обслуживанию основных и вспомогательных производств предприятия. Среди издержек, которые учитываются на данном счете, могут быть такие, как платежи за страхование производственных машин, затраты на сервисный ремонт этих машин, расходы на эксплуатационное обслуживание, затраты на аренду производственных площадей и оборудования и прочие аналогичные.

Аналитический учет на счете ведут по отдельным подразделениям предприятия и статьям расходов. На тех предприятиях, где осуществляется выпуск однородных товаров, расходы, не распределяя, списывают в дебет счета 20.

На предприятиях, выпускающих разные товары, расходы подлежат распределению между видами выпущенных товаров и оставшихся в незавершенном производстве, а также включаются в себестоимость брака и расходы по исправлению брака. Списываются расходы в дебет счетов 20, 23, 29. Сальдо счет 25 на конец отчетного периода не имеет.

Счет 26

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» группируются издержки, которые не связаны непосредственно с производственными процессами и относятся к нуждам управления. Например, зарплата управленцев, бухгалтерии, амортизация по имуществу, которое использует в своей деятельности администрация, арендные платежи по помещениям для администрации и пр.

Аналитический учет ведется по статьям смет, месту возникновения затрат. Списание собранных за месяц расходов производится в зависимости от выбранного способа формирования себестоимости продукции. При выборе бухгалтером способа учета по полной производственной себестоимости расходы списываются бухгалтерскими записями:

Дт 20 — Кт 26, Дт 23 — Кт 26, Дт 20 — Кт 26.

Если выбран способ учета продукции по сокращенной себестоимости, содержимое со счета 26 списывается непосредственно на счет 90-2.

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Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат

Поскольку бухучет затрат в разных отраслях производства характеризуется своими особенностями из-за условий и специфики той или иной отрасли, отраслевыми министерствами разработаны отраслевые методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат. Эти рекомендации детализируют и уточняют положения федеральных и отраслевых нормативных актов по бухучету применительно к производству продукции той или иной отрасли.

В рекомендациях по учету затрат в определенной производственной отрасли хозяйствующий субъект найдет классификацию способов и приемов учета затрат, формы первичных документов по их учету, схемы распределения затрат, номенклатуру статей затрат и принципы калькулирования себестоимости различных видов продукции.

Методические рекомендации по учету затрат разработаны, например, для сельскохозяйственных организаций, организаций растениеводства, предприятий, занимающихся разведением и выращиванием рыбы, молочным и мясным скотоводством.

Бухгалтерский учет затрат на предприятии

Выбранные предприятием методы компоновки затрат на производство должны быть обоснованы, обязательно определяться нормативными документами, отраслевыми инструкциями и методическими рекомендациями и быть закреплены бухгалтером в учетной политике предприятия.

Обязательному отражению в учетной политике также подлежат способы распределения издержек между конкретными позициями товаров, оказанных услуг или произведенных работ. Бухучет издержек бухгалтером предприятия должен производиться в строгом соответствии с нормативными документами, быть своевременным, полным и достоверным.

Итоги

Одной из наиболее значимых задач бухгалтерского учета является учет затрат на производство, т. к. информация об издержках производства нужна непосредственно директору предприятия для формирования финансовой политики предприятия, направленной на увеличение прибыльности и снижение издержек. Поэтому так важно бухгалтеру определить подходящие для своего предприятия методы компоновки затрат на производство и способы их распределения между продуктами.